DISCUSIÓN 2027

Efecto río revuelto: con el PRO en baja, nuevos armadores se animan y buscan un lugar en territorio porteño

El partido amarillo ya no ordena el sistema político en la Ciudad. JxC roto y Milei en alza. El cornejismo toca bocina. Amoroso y sus vínculos con Larreta.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
El escenario político se mueve en la Ciudad de Buenos Aires y nuevos y viejos jugadores buscan su lugar bajo el sol.&nbsp;&nbsp;

El escenario político se mueve en la Ciudad de Buenos Aires y nuevos y viejos jugadores buscan su lugar bajo el sol.  

La incertidumbre sobre cómo se reordenará la política de la Ciudad de Buenos Aires rumbo a 2027 habilita nuevas corrientes y el regreso de viejos armadores. En ese escenario, comenzaron a moverse dirigentes como Lucas Clark, alineado con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, y el exlegislador Daniel Amoroso, en un territorio donde el PRO perdió capacidad de ordenar el sistema político.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

Durante años, la política de la Ciudad funcionó bajo un esquema relativamente ordenado, con un PRO hegemónico que actuó como centro de gravedad mientras el resto de las fuerzas orbitó alrededor de un tablero estable. Pero la fragmentación de Juntos por el Cambio (JxC), el avance de La Libertad Avanza (LLA) y las dudas sobre cómo se acomodará el poder empezaron a romper ese equilibrio.

En ese contexto, reaparecieron dirigentes, armadores y corrientes políticas que durante años habían quedado encapsulados por la hegemonía amarilla. Algunos buscaron construir volumen propio; otros intentaron ocupar nichos vacantes en un electorado urbano cada vez más disperso y menos identificado con las estructuras tradicionales.

La UCR porteña y la apuesta del cornejismo

Uno de esos movimientos tuvo como protagonista a Lucas Clark, prosecretario administrativo del Senado y dirigente alineado con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. A prudente distancia del armado del senador Martín Lousteau y del diputado Emiliano Yacobitti, y también del ecosistema de Daniel Angelici, Clark empezó a mostrarse en la Ciudad a partir de la Fundación Deliberar.

Ese espacio, impulsado por el cornejismo, buscó disputar influencia dentro de la UCR y proyectarse en el escenario nacional. Cerca del dirigente sostienen que el radicalismo porteño “se cerró sobre sí mismo”, perdió capacidad de representar a sectores medios y quedó demasiado asociado a una dinámica universitaria y de construcción interna.

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Bajo la consigna de la “revolución de los sencillos”, el sector intentó mostrarse como una alternativa más territorial y enfocada en discutir un proyecto concreto para la Ciudad. La apuesta también tuvo lectura nacional, ya que Cornejo venía marcando diferencias con el funcionamiento partidario y buscaba construir volumen político en distritos estratégicos.

En ese esquema, Clarck procuró ubicarse en una posición equidistante tanto del comité porteño de la UCR como del peronismo. Sin embargo, su trabajo cotidiano en el Senado también le permitió mantener diálogo con sectores del ecosistema que lidera el presidente Javier Milei.

Daniel Amoroso y el regreso del centro político

El nuevo escenario también empezó a darle aire a dirigentes conocidos del distrito. Uno de ellos es el exlegislador Daniel Amoroso, quien en los últimos meses volvió a mover "Integrar", el espacio político que relanzó con una propuesta asociada a la reconstrucción de un centro urbano moderado.

Con diálogo abierto con sectores cercanos a Horacio Rodríguez Larreta y también con referentes del PRO, Amoroso sostiene que el macrismo “quedó vacío de contenido político” y que la Ciudad perdió capacidad de discutir estratégicamente hacia dónde avanzar. Además, es la figura detrás de la candidatura porteña de Héctor García, el Turco, quien el año pasado peleó por un lugar en la Cámara de Diputados del Congreso.

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Su reaparición expresó otra dimensión del mismo fenómeno. Dirigentes que durante años quedaron contenidos por el predominio macrista volvieron a detectar margen para construir identidad propia y recuperar influencia en un escenario cada vez más abierto.

En distintos sectores de la política porteña reconocieron que el desgaste del PRO modificó la dinámica tradicional del distrito. La Libertad Avanza todavía no terminó de consolidar estructura propia, el radicalismo atravesó tensiones internas y el peronismo continuó buscando competitividad electoral.

En medio de esa transición reaparecieron armadores, corrientes y estructuras menores que interpretaron que la Ciudad de Buenos Aires volvió a convertirse en un territorio abierto para disputar poder político.

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