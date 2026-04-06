OPERATIVO OTRO TEMA

Karina Milei reactiva La Libertad Avanza con un acto en el distrito bonaerense de Suipacha

Está agendado para el 27. Será el primer encuentro de la escuela de formación política. Discuten la estrategia electoral en la madre de todas las batallas.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
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En medio del escándalo por los viajes y el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que golpea al Gobierno, Karina Milei reactivará la agenda de La Libertad Avanza con un acto en Buenos Aires, en el distrito de Suipacha, donde reunirá a dirigentes y funcionarios con el objetivo de ordenar la estrategia electoral en el principal territorio del país.

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Pablo Lapuente

Según pudo saber Letra P, la cúpula libertaria prepara una actividad prevista para el próximo 27 de abril, con presencia de referentes de distintos puntos del territorio bonaerense. El encuentro buscará consolidar la estructura partidaria y proyectar el armado político de cara a las elecciones del año próximo.

La iniciativa adoptará el formato de una escuela de formación política, esquema que ya funciona en la Ciudad de Buenos Aires. La organización estará a cargo del diputado Sebastián Pareja, principal armador libertario en la provincia.

Con este movimiento, la secretaria general de la Presidencia retomará la iniciativa para disputar el control político de la provincia gobernada por Axel Kicillof, en un escenario donde el oficialismo nacional buscará ampliar su base territorial.

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A fines de febrero, Karina Milei encabezó una actividad similar en la Ciudad de Buenos Aires, junto a la legisladora Pilar Ramírez, donde lanzó una escuela de formación para cuadros técnicos con proyección de gestión.

Estrategia electoral en Buenos Aires

La titular del partido también busca dejar atrás la polémica que involucra al vocero presidencial, Adorni, cuestionado por distintos sectores de la oposición por sus declaraciones patrimoniales. En paralelo, el presidente Javier Milei lo incluyó en su agenda institucional en la Casa Rosada durante este lunes.

Como contó este medio, el Presidente incluyó a Adorni en todas las actividades de comienzo de semana, incluido el recibimiento al primer mandatario de Chile, José Antonio Kast. Sin embargo, pese al respaldo de los hermanos Milei, los integrantes del gabinete consultados por este medio prefirieron no opinar sobre el ministro coordinador.

Reforma y calendario electoral

Para el encuentro en Suipacha, los organizadores evaluarán incluir temas propios de la agenda bonaerense. Entre ellos, la posibilidad de impulsar una reforma de la Constitución provincial, con cambios en el esquema electoral, político y administrativo.

Dentro de las prioridades de la conducción libertaria aparecerán la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la intención de evitar un eventual desdoblamiento de los comicios en la provincia.

La estrategia de Karina Milei y Pareja apuntará a alinear la elección bonaerense con la nacional, con el objetivo de fortalecer la figura presidencial y mejorar el rendimiento electoral del oficialismo en el distrito más poblado del país.

En ese contexto, el acto en Suipacha intentará ser configurado como el primer paso de una nueva etapa política, con foco en la construcción territorial y la disputa directa con el peronismo en su principal bastión.

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