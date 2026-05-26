El multiverso de Javier Milei: ¿una cosa es "Twitter" y otra cosa es "la vida"?

Javier Milei justificó los discursos de odio que calientan las redes sociales, donde el Presidente mismo desarrolla una intensa actividad y, justamente, ejerce, alienta y, entonces, legitima la violencia a través de posteos propios y réplicas de mensajes de terceros que atacan y descalifican a todas las formas de oposición.

En una entrevista con radio Mitre, el mandatario calificó de “exagerada” la definición de “terrorismo de las redes” que hizo este lunes el arzobispo de Buenos Aires , Jorge García Cuerva , para condenar a quienes lanzan mensajes de odio desde esas plataformas. “No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes", ensayó Milei y completó el concepto: "La lógica de Twitter, claramente, no es la forma en que la gente se vincula en la vida”.

Como apuntó Letra P la semana pasada , el Gordo Dan , alias "Daniel Parisini", también diferenció los universos que se superponen en la realidad multidimensional en la que transcurre la era libertaria cuando le reclamó al cineasta Santiago Oría que mostrara un video que supuestamente probaba la inocencia de Martín Menem , coronel del bando que conduce Karina Milei en la guerra civil del Gobierno, en una operación contra Santiago Caputo , enemigo íntimo de la hermana presidencial. “Todo el foro y toda la Argentina tienen el derecho de verlo”, dijo.

Cuando menciona “el foro”, el Gordo Dan está hablando, particularmente, de La Misa, la comunidad digital que fundó hace tres años alrededor del streaming Carajo, que tiene ahora algo más de 330 mil suscriptores. Es un sistema cerrado que produce un debate endógeno que se filtra por goteo de recortes al resto del ecosistema digital, que es el círculo grande de "el foro".

Otra cosa, mucho más grande pero diferente, aunque continente de "el foro", es "la Argentina". O sea, digamos, la teoría marveliana y físico-cuántica del multiverso.

Javier Milei, encerrado en la dimensión "Twitter"

En la nota titulada Javier Milei, encerrado en el algoritmo: los números de la fiebre digital que aísla al Presidente, que Letra P publicó el 14 de mayo, Sebastián Iñurrieta reveló que el mandatario pasa tres horas por día en Twitter. Además, que casi no tiene audiencias físicas. O sea, digamos, no recibe a personas que puedan contarle, de primera mano, qué está pasando en “la vida” mientras él tuitea mensajes de odio o replica los de terceros amparado en "la lógica de las redes".

Javier-Milei-rodeado-de-tuits---imagen-generada-con-IA.jpg (1) Javier Milei, encerrado en el algoritmo.

“En los primeros 12 días de mayo, Javier Milei pasó al menos 1948 minutos en Twitter, según la web que calcula cuánto tiempo le dedica el Presidente a esa red social. De los 2144 posteos que replicó, en 654 estaba él mismo mencionado”, precisó citando un informe de AdHoc. "Son pruebas suficientes del nivel de autorreferencia y de su tendencia al aislamiento", consideró Javier Correa, director de la consultora, referente en el campo del análisis de la conversación digital.

¿Dónde gobierna Milei, en "Twitter" o en "la vida"?

No queda claro. Se sabe, por lo pronto, que la "lógica de Twitter" le sienta bien. Le permite descargar todo su odio a toda forma de oposición y construir una ingeniería de poder que excede largamente la esfera de su carácter volcánico, de sesgo claramente autoritario, sin contaminar, según su razonamiento, el ámbito más candoroso de "la vida".

La pregunta es: ¿una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa o esos universos paralelos terminan tocándose? O sea, digamos: ¿"La vida" no se mancha?