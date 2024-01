Ley ómnibus: Menem busca adelantar una semana el tratamiento en Diputados

El próximo plenario será el lunes con la visita de organizaciones de la sociedad civil. En los días siguientes, La Libertad Avanza buscará dictaminar y si lo logra, abrir el recinto.

Los temas

Los enviados del Gobierno al Congreso informaron la marcha atrás en algunos temas rechazados por la oposición, como las facultades delegadas, la penalización a la congregación de tres personas o la apertura del comercio de biocombustibles.

Los bloques dialoguistas no se conforman y reclaman corregir los artículos que habilitan al Gobierno a privatizar empresas públicas, eliminar la indexación jubilatoria y aumentar retenciones a las exportaciones. Exigen una interlocución más fluida con la Casa Rosada para avanzar en esos aspectos.

En el oficialismo no tienen el mismo apuro. “Decían que no íbamos a armar las comisiones y lo hicimos. Que no podíamos abrir la Cámara en enero y se hicieron los plenarios. No es un espacio tradicional y va por etapas. Desde el lunes empieza la negociación por el texto final”, explicaron a Letra P fuentes de LLA.

538f4a04-fe3b-4990-a320-95b714bd0825.jpg Eduardo Rodríguez Chirillo, durante el debate de la ley ómnibus.

La misma persona reconoció que en el ida y vuelta con la Casa Rosada, la eliminación de la indexación jubilatoria es el tema más difícil. En su exposición, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no se mostró dispuesto a negociarlo, pese a que toda la oposición lo rechaza.

La reforma política tampoco tiene los votos, pero no preocupa tanto al Gobierno. Hay versiones de que fue incorporada sin la expectativa de ser aprobada. Habrá correcciones de terminología en cuestiones de hidrocarburos, exigidas por las provincias petroleras, y las prometidas modificaciones al capítulo de pesca.

Sobre los temas que no parece posible un acuerdo, el Gobierno evalúa una alternativa poco amistosa con sus aliados: que sean ellos quienes los rechacen en el recinto y paguen el costo político. Fue lo que propuso Quirno sobre el capítulo jubilaciones. Cerró con una advertencia: “Señores jubilados: la gente que va votar en contra de no suspender la fórmula, que se haga cargo”.

No tradicional

En la UCR y HCF no descartan acelerar la aprobación de la ley ómnibus si hay consensos, pero antes exigen cerrar la letra fina con interlocutores de Balcarce 50. Hubo referentes sorprendidos de enterarse de las modificaciones aceptadas por Milei en los discursos de funcionarios, quienes las justificaron más en errores propios que en concesiones a la oposición.

“Es una estrategia: no activar una negociación legislativa tradicional para no mostrarse cediendo, aunque lo hagan. El problema es que no sabemos cómo explicarlo en nuestros bloques”, sostuvo ante Letra P el referente de una de las bancadas que quiere colaborar.

El Gobierno anunció la mayoría de los cambios a través del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, autor de los capítulos de su área y también de la reforma del Estado.

Entre los dialoguistas también hay optimistas que celebraron que Menem haya tomado en cuenta algunos consejos, como el de aceptar preguntas en las comisiones o armar una audiencia con organizaciones de la sociedad civil. Lo siguiente, esperan, es negociar la letra final del dictamen, para aporbarlo cuánto antes.