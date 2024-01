Los enviados del Poder Ejecutivo para defender el proyecto fueron el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo ; el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra ; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona . Antes que ellos y sin que nadie lo esperara, se presentó José Rolandi , secretario sin sueldo del jefe de Gabinete Nicolás Posse , uno de los funcionarios que no asistirá a los plenarios. Por las suyas, el ingeniero contó la historia del proyecto y fue abucheado por la oposición. "Mañana vendrá Piñón fijo", ironizó Carlos Castagneto , de Unión por la Patria.

Chirillo, quien no expuso por su cargo sino por ser uno de los redactores del proyecto, fue quien confirmó que Milei cederá en su pretensión de gobernar todo el mandato en emergencia y de esa manera ignorar al Congreso . "Hay una propuesta de llevarlo a dos años y la estamos considerando", anunció. El tema no está cerrado, porque cuando la diputada del PRO, Silvia Lospennato , le propuso que fuera por un año y el segundo a consideración del Parlamento, el funcionario aclaró que la intención es garantizar al menos 24 meses de facultades especiales para el Presidente.

A pedido del PRO, también habrá retoques a las reforma de la ley de Ética Pública, para que incluya a los empleados; y se reducirá el requisito de tener 15 años de experiencia para ser Síndico General de la Nación, un plazo que suele utilizarse para empresas privadas, pero no para cargos públicos. El resto de la oposición que está dispuesta a ayudar (UCR, Hacemos Coalición Federal y partidos provinciales), tienen otros reclamos que el Gobierno evaluaría en los próximos días.

Privatizaciones, en veremos

Por caso, los funcionarios relativizaron las chances de privatizar 41 empresas públicas, una facultad que el proyecto le concede a Milei. "Todas las empresas no se pueden privatizar. Tienen que ser ordenadas y eficientizadas. Se pide que estén declaradas sujetas a privatización de acuerdo a la ley vigente", aclaró Chirillo, quien luego dijo que no se venderá la acción de oro de Nucleoeléctrica, la empresa de energía nuclear. Nada dijo de Dioxitek, que procesa uranio.

La venta de activos públicos tuvo resistencia de todos los bloques. María Eugenia Vidal, del PRO, consultó el motivo de privatizar YPF, que tiene un juicio pendiente, y le respondió Barra: "Hay que conjugar la defensa que estamos haciendo, en un pleito que no está terminado, y que va a llevar algún tiempo, con la posibilidad de que alguien quiera adquirirlo, si es que el Estado lo pone en venta".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmariuvidal%2Fstatus%2F1744863555453633003&partner=&hide_thread=false Soy diputada electa democráticamente y estoy haciendo mi trabajo. Traidores son los que estuvieron 16 años en el poder y nos dejaron más pobreza, trabajadores formales que no llegan a fin de mes y chicos que no saben leer ni escribir.



Traición sería no hacer mi trabajo. Abrazo. pic.twitter.com/QZeku1BukA — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 9, 2024

El Procurador abusó de citas para justificar el contenido del proyecto, que casi no abordó. Derrapó cuando, para justificar la emergencia, sostuvo que "si hay crisis económica, no hay Constitución vigente". Le reprochó esa frase Juan Marino, de Unión por la Patria, pero no logró que el funcionario se retractara. "Fíjense lo que pasó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes empapelaron las paredes. Hoy no sirve para nada el billete de mil", sostuvo Barra.

"Saquen la toga"

Cúneo Libarona defendió las reformas a la Justicia y, a diferencia de sus colegas, no prometió modificaciones. Lo único que aceptó retocar es la obligación de usar traje de toga y martillo a los jueces, incluida entre las reglas para empezar a aplicar el juicio por jurado. "¿Cuántas películas vieron?", ironizó Myriam Bregman, de la izquierda. El ministro tomó el guante. "Se usa en muchas provincias y en muchos lugares del mundo, pero no vamos a dejar de aprobar el tema del juicio por jurados por eso".

El ministro defendió el divorcio exprés que contempla la reforma al Código Civil y es cuestionada desde todos los bloques, porque estiman que podrían quedar desprotegidos hijos e hijas de los matrimonios fallidos. "No es así, porque lo que se legisla es el vínculo. Lo que tiene que ver con alimentos, es ante el juez". Cúneo Libarona ratificó la decisión de restringir las protestas y no prometió reformular el artículo que define una manifestación como la congregación de tres personas.

Hábil, el abogado ignoró reclamos de diputadas del PRO, un bloque aliado natural de La Libertad Avanza. Silvana Giúdici le consultó sobre la posibilidad de incluir la transferencia de recursos al traspaso a la justicia de la Ciudad de fueros federales. El ministro no le respondió. Lospennato le recriminó haber ratificado su decisión de no usar organismos como la Oficina Anticorrupción o la UIF para querellar, como acostumbraba Mauricio Macri. "Se debería defender tanto trabajo realizado", se lamentó la bonaerense, pero no pudo hacerlo reaccionar.

Cómo sigue

El debate, que de a ratos fue tenso, con gritos y acusaciones, sirvió además para exhibir la postura de cada bancada. El PRO se mostró colaboracionista y sus demandas, expresadas por Lospennato, fueron rápidamente tomadas en cuenta por los funcionarios. Chirillo llegó a decir que contemplaría todas sus propuestas, aunque confundió su apellido con el de la actriz Luisana Lopilato.

La UCR mostró sus matices. El jefe de bloque, Rodrigo De Loredo, dijo estar "desconcertado" porque el Gobierno no se deja ayudar. "Hay una idea de que el Congreso se lleve la marca y se genere una confusión para capear la principal emergencia, que es el devenir económico".

Su compañera, Danya Tavella, cercana a Martín Lousteau, ratificó el rechazo a la ley ómnibus que había manifestado el lunes en un hilo de Twitter. “La mayor preocupación que tengo de este proyecto de ley es que se deja transmitir un espíritu vinculado a la libertad, pero es una libertad sin igualdad. Se lleva puesto a los más vulnerables, como con la pérdida de algunos derechos de las mujeres, a las diversidades y a la niñez”.

HCF, un bloque variopinto conducido por Miguel Pichetto, no tuvo voceros para hacer preguntas, pero sí se expresó Margarita Stolbizer, quien definió el proyecto como de "poco sentido humano para atender los problemas prioritarios". Esta bancada se hará sentir en los próximos plenarios para rechazar la suba de retenciones a las exportaciones y el libre comercio de biocombustibles.

La Coalición Cívica, que integra HCF, también expresó críticas a la ley ómnibus. "Creo que el oficialismo y el Poder Ejecutivo tiene que fijar una hoja de ruta, definir claramente cuáles son los temas a resolver en la urgencia que hoy atraviesa la Argentina y en el resto de los temas no ir a las patadas", sostuvo Maximiliano Ferraro.

Unión Por la Patria y la izquierda volvieron a mostrarse como la oposición más intransigente. José Palazzo, de UP, le exigió a Bornorini, retractarse por los dichos de Milei sobre supuestas coimas pedidas en el Congreso. "Yo no voy a aceptar que me traten de coimero", gritó el banquero.

Lo que viene

Germán Martínez, jefe del peronismo en la Cámara baja, pidió sin éxito que entre los próximos invitados estén Posse, el ministro de Economía, Toto Caputo, y el asesor sin cargo, Federico Sturzenegger. "Tienen compromisos más importantes para el país", los excusó Cúneo Libarona. Caputo enviará a su equipo este miércoles por la tarde, liderado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Lo acompañará el titular de Defensa de la Competencia, Pablo Levigne; el secretario de Agricultura, Fernando Vilella; y Rodríguez Cirillo, esta vez para hablar de energía.

Este miércoles el plenario comenzará a las 9 con la exposición del ministro del Interior, Guillermo Francos; el secretario de Turismo, Guillermo Rocca. A las 14 se presentará la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El jueves asistirán funcionarios del Ministerio de Capital Humano, pero no su titular, Sandra Pettovello. Las audiencias las cerrará Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura.