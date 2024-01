Ley ómnibus: presión de gobernadores de JxC para evitar un martes 13 de Milei

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) mantuvieron este viernes un encuentro con el ministro de Interior, Guillermo Francos , y su par de Economía, Toto Caputo , con el objetivo de asegurarse los cambios en la denominada Ley ómnibus que negociaron en el Congreso. Temen una marcha atrás del oficialismo luego de las dudas que les generaron algunas voces de la Casa Rosada y, sobre todo, las declaraciones del presidente Javier Milei , quien pregona la intransigencia por sobre la búsqueda de consensos. Si el acuerdo no se cumpliera, se verían obligados a mandar a votar contra el paquetazo y quedarían ubicados en el mismo lote del peronismo K.

A lo largo de las dos horas que duró el encuentro, los gobernadores le explicaron a Caputo que no acompañarán las reformas a la ley de pesca, ni el aumento de retenciones a las economías regionales y al campo, ni las modificaciones a la ley de biocombustibles; todos ítems que cada uno negoció con Francos. Además, dejaron en claro que tampoco permitirán la reforma política en lo que respecta a los cambios en la representación con el sistema por circunscripción.

Le dejaron en claro a Caputo que defenderán los intereses de sus provincias en lo referente a las iniciativas que afecten lo fiscal, la producción y el desarrollo económico, pero hicieron énfasis en su predisposición para colaborar en la gobernabilidad del Presidente, considerando la importancia que tiene para el Gobierno generar volumen político. No quieren problemas con la Casa Rosada, pero esto estará supeditado a que no le afecten los fondos en sus territorios. La misma advertencia le habían hecho algunos de ellos a Francos.

Juntos por los cambios

Aferrados a la idea de mostrar un funcinoamiento en bloque, los gobernadores acordaron previamente dos cuestiones. La primera, que el oficialismo les dé una hoja de ruta clara sobre la fecha tentativa de votación y el contenido final del proyecto. Es la garantía que espera un sector de la oposición sobre los cambios que se introdujeron durante el debate en el plenario de comisiones. La segunda cuestión apunta a encontrar un mecanismo para tener "interlocutores válidos" en la Cámara baja ante la "inexperiencia" de la bancada de La Libertad Avanza que genera un reclamo de parte de la tropa legislativa de JxC.

"Si los diputados del oficialismo no insultan en el plenario de comisiones o en los medios diez minutos después de que llegamos a un acuerdo para destrabar un artículo, no hay forma de acompañarlos. Pareciera que no se quieren dejar ayudar", dijo un diputado de la UCR que busca conseguir consensos para alcanzar la aprobación del proyecto en dos semanas.

"Queremos saber cuándo lo quieren tratar y qué cosas incluye", le dijo un gobernador radical a Letra P minutos antes del encuentro. Una vez finalizado, el mismo mandatario afirmó que se fue conformes de la reunión.