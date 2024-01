El cuestionamiento al nuevo sistema de votación propuesto juntó, como en ningún otro tema, a Unión por la Patria, el PRO, la UCR y los bloques chicos, por lo que sería casi imposible que forme parte del dictamen, debido a que no tiene chances de ser avalado en el recinto. "Si no están los votos para tratar la reforma electoral, eso no va a detener el tratamiento del resto de la ley", admitió su derrota el ministro del Interior.