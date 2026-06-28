Las señas de Omar Perotti en la mesa de arena del peronismo

Esta semana, el exgobernador Omar Perotti escenificó mucho más que la presentación de su proyecto de reforma electoral para Santa Fe . En un mismo movimiento, plantó bandera en un debate que Unidos todavía corre sugestivamente de atrás y dibujó un mapa de, al menos, afinidades en el archipiélago del PJ provincial . De eso a configurar futuras alianzas, hay un trecho.

El proyecto ingresó en la cámara baja provincial con la firma de todas las bancas del bloque que conduce Perotti, más dos aliados: Lucila De Ponti , del Movimiento Evita , y Miguel Rabbia , delfín del senador Marcelo Lewandowski . No acompañaron las diputadas Verónica Baró Graf , que reporta directo a Oscar Cachi Martínez -un lobo solitario- y Alejandra Rodenas , alineada sin fisuras a los senadores que conduce Armando Traferri , el archienemigo del rafaelino, que ya presentaron su propio proyecto . ¿Casualidades?

Tanto en el perottismo como en las tribus antes mencionadas se preocupan por no levantar el perfil del acuerdo legislativo. Prefieren decir que, por ahora, sólo se trata de eso. Que la movida “no implica una definición política de cara a 2027”.

Puede ser rigurosamente cierto, tanto como que a las huestes del rafaelino, al Evita y a Lewandowski los une el espanto a la conducción del partido, que ostenta el senador de San Lorenzo , Armando Traferri , delegada en en el titular partidario, Guillermo Cornaglia .

Los diputados del peronismo presentaron su proyecto de reforma electoral para Santa Fe Sostiene las PASO, incluye Ficha limpia, mecanismos de democracia directa y un piso electoral del 3,5% para el reparto de bancas https://t.co/PWxxjFLSRu @alvaromate201 pic.twitter.com/8UmEYKRqeR

Si Perotti decidiera encender las balizas de su ambulancia, ahí están los heridos para recoger.

El PJ que quiere Omar Perotti

Claro que para eso falta mucho. Que Santa Fe aún no haya comenzado a debatir la reforma electoral condiciona todo. Sin reglamento, no hay tablero. La rosca, así, queda supeditada a conocer sobre qué arena se construirá la mesa. Por eso el PJ apura, nervioso, al oficialismo, que se toma su tiempo.

“No va a haber definiciones claras ni siquiera después del Mundial. Es más razonable que sea después de la reforma. No tenemos las reglas electorales, nadie sabe nada”, ilustra una voz del Evita.

Cerca de Perotti coinciden en el diagnóstico, pero no por eso dejan de tener una visión sobre qué tipo de PJ quieren en 2027. Por ahora, se ven adentro. “Nunca hicimos ni propusimos nada 100% perottista, siempre buscamos integrar a otros sectores”, aclaran.

En el campamento del rafaelino se golpean el pecho: “No hay dudas de que Omar Perotti es el elector más fuerte del PJ, eso lo saben todos”, marcan la cancha. No obstante, advierten que “más allá del nombre, tenemos que tener acuerdos mínimos. No se trata sólo de Perotti”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/omarperotti/status/2031707413779198247?s=20&partner=&hide_thread=false Cuando hicimos los Juegos de la Juventud en Rosario vimos que Santa Fe tenía todas las condiciones para ir por los Juegos ODESUR 2026.



Pensar a futuro es pensar qué legado se deja.



Hoy las obras avanzan y muestran lo que significan las políticas de Estado: algo se empieza en un… pic.twitter.com/uaR7uSM4Xu — Omar Perotti (@omarperotti) March 11, 2026

El reclamo del perottismo a la conducción del PJ es “abrir el partido”. Esa vertical los conecta con el Evita, Lewandowski, la exsenadora cristinista María de los Ángeles Sacnun y hasta La Cámpora. “Estamos teniendo ese nivel de diálogo con todos, queremos que abran el juego”, señalan cerca del rafaelino.

“El PJ tiene que llegar a 2027 con una propuesta amplia y competitiva. Tenemos que abrirnos a otros sectores más allá de (Juan) Monteverde y Tepp (los referentes de Ciudad Futura, hoy muy cercanos a Traferri y Agustín Rossi)”, apuntan. “Si no lo hacemos, no vamos a conectar con la gente, que hoy tiene muy pocas expectativas con la política”, alertan.

También piden sumar juego a “referentes territoriales más allá de Roly Santacroce y Enri Vallejos”, los intendentes de Funes y Reconquista, respectivamente, que aupados por Martín Llaryora ensayaron un acercamiento a Provincias Unidas en 2025. “El perottismo tiene muchos jóvenes ejerciendo de jefes comunales y concejales que pueden ser muy valiosos”, arriman.

La curiosa inclusión de Ficha Limpia

El proyecto de reforma electoral de Perotti y su tribu incluye la Ficha Limpia, una rara avis en el discurso del peronismo, en Santa Fe y en cualquier lado. Siempre ha sido una construcción, más bien, de sus enemigos políticos.

Perotti abrazado con Traferri.jpg Armando Traferri y Omar Perotti, enemigos íntimos.

Una hipótesis: se trató de un dardo envenenado, arrojado a prudente distancia, a su enemigo político número uno, el senador Traferri, involucrado en una opaca investigación judicial donde se lo señalaba como presunto organizador de una red de casinos clandestinos en la provincia que alimentaba el financiamiento de campañas políticas. Fueros mediante, primero, y tras la caída en desgracia de los fiscales que empujaban la causa, después, fueron bajando la espuma.

En el campamento del exgobernador, por supuesto, rigurosamente, niegan relación alguna. “Lo hicimos porque ya hay una ley en la provincia y porque es un prejuicio creer que los corruptos solo están en el peronismo”, aclaran.