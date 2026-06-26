La presentación de Adrián Ravier: diferencias con Manuel Adorni, el primer reclamo de la prensa y oda a Milei

Pese a que su designación quedará oficializada con la publicación en el Boletín Oficial a principio de semana, el vocero presidencial Adrián Ravier se presentó este viernes ante la prensa acreditada de la Casa Rosada.

Escoltado por el secretario de Comunicación, Fabián Fernández , y un grupo de funcionarios que responden a Karina Milei , su paso por el lugar marcó diferencias con su antecesor en el cargo, Manuel Adorni , y mostró una impronta propia. El flamante funcionario se llevó el primer reclamo de los corresponsales que trabajan en la Sala de prensa.

El vocero presidencial llegó a las 11.05, cinco minutos después de lo pautado, junto a quien será su jefa de Gabinete, Alexia Sagemuller . Serio y notablemente nervioso, frenó algunos metros antes de subir al escenario sobre el que está el atril para repasar el discurso con su asesora. Su lenguaje corporal, entre institucional y rígido, contrastó con el modo desinhibido de Adorni.

No hubo saludos con los demás funcionarios de segundas líneas ni con los periodistas. Apenas se paró delante del atril, agitó levemente la cabeza para indicar que la transmisión oficial debía comenzar, lo que también marcó una diferencia con su antecesor, quien solía saludar a todos en voz alta, hacer bromas o comentarios banales o personales, como el clima o el resultado de algún partido de fútbol.

Visiblemente de menor estatura que Adorni, a Ravier le quedó alto el atril. Arrancó con un discurso monocorde y se solidarizó con Venezuela, país que, como contó Marcelo Falak en Letra P , sufre un desastre natural potenciada por una catástrofe política, que hasta el momento deja cientos de muertos y decenas de miles de desaparecidos.

En su extensa alocución, Ravier sólo se permitió una interrupción de segundos, cuando a una periodista se le cayó el celular al piso: la miró, hizo una leve sonrisa y continuó con su exposición. Adorni era fácilmente irritable por ruidos o movimientos dentro de la Sala de Conferencias. En más de una oportunidad interrumpió sus respuestas para hacer notar esta molestia, que muchas veces eran acompañadas de retos o chicanas.

Elogios a Javier Milei

Siempre con el mismo tono y leyendo su discurso, Ravier llenó de elogios al primer mandatario, quien se encuentra de gira por Madrid. “En apenas dos años, transformó la economía argentina, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie. Es cierto que todavía no puede correr, pero el paciente ya empieza a caminar”, sostuvo. Más loas al jefe de Estado: “Milei puede ver más lejos porque está parado sobre hombros de gigantes”, dijo.

El funcionario también aseguró que no comunicará cuestiones de otros ámbitos, como el legislativo, judicial o partidario. En el lugar, lo judicial sonó a excusa preventiva para evitar responder a preguntas sobre la situación de Adorni, a quien la justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Más temprano, desde el país europeo, Milei volvió a defender a su jefe de Gabinete: “Manuel es inocente”, dijo, aunque luego aseveró: “Si la Justicia lo encuentra culpable, lo eyecto de una patada”. La frase circuló rápidamente en los pasillos del poder libertario, ya que minutos antes de que Ravier se subiera a su atril corría un fuerte rumor de desplazamiento de Adorni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2070521311261000127&partner=&hide_thread=false Ravier tuvo su primera presentación pública como futuro vocero presidencial: prometió una sala de prensa con "apertura al debate"



Además, cuestionó la "discrepancia" entre los logros del Gobierno y la conversación pública https://t.co/rjSpUmhz7v pic.twitter.com/wdXpzFCr0l — LETRA P (@Letra_P) June 26, 2026

El perfil de Fabián Fernández

Fiel al perfil que cultivó por más de una década dentro del PRO, el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández, ingresó al salón ubicado en la planta baja de la Casa Rosada cinco minutos antes de lo previsto y saludó uno por uno a los 26 periodistas acreditados que esperaban la llegada de Ravier. En el lugar ya estaban Vázquez, la nueva mano derecha de Adorni, y Gorini, la sombra de Karina.

Desestructurado, vestido con chaleco inflable estilo Uniclo que popularizó Mauricio Macri en 2015, y un lenguaje algo más barrial que el resto del gabinete, Fernández hizo una suerte de avanzada de lo que sería el discurso -sin preguntas de la prensa- del vocero presidencial. Contó de manera breve qué dinámica y objetivos se plantea el Gobierno en esta nueva etapa.

El diálogo informal se repitió algunos minutos después de que Ravier terminara de leer su discurso. Todavía desinformado de la mayoría de las cuestiones políticas y las noticias de la administración nacional, el reemplazante de Javier Lanari pidió tiempo y paciencia a los periodistas.

Manuel Adorni y Fabián Fernández Manuel Adorni y Fabián Fernández

Fernández apeló también al humor y la ironía para escapar de las preguntas de la prensa acreditada. Cuando uno de los periodistas le consultó quién sería su subsecretario, Fernández sonrió, agitó la cabeza y nombró a uno de los periodistas presentes.

Recién el lunes, Fernández dejará formalmente su cargo en YPF, pese a que desde este jueves ocupa el despacho que alguna vez compartieron Adorni y Lanari.

Los reclamos de la Sala de Periodistas

En su presentación formal, Ravier y Fernández se llevaron el primer reclamo de la prensa acreditada: los trabajadores y trabajadoras de prensa pidieron fin a las restricciones y censuras que el Gobierno aplica a los periodistas desde el 23 de abril, cuando el jefe de Estado cerró la Sala.

Dos semanas después de la clausura, el espacio de trabajo fue reabierto, pero continuaron los obstáculos para ejercer el oficio periodístico. Hasta hoy, está limitada la circulación y prohibidas las guardias en la puerta de los despachos. Así, está censurada la posibilidad de ver quién entra y quién sale de la sede de gobierno, ya que los salones, patios comunes y todas las puertas alrededor de los periodistas están cerradas o con vidrios esmerilados.

Ravier recibió de mano de un periodista que trabaja en la Casa Rosada desde el regreso de la democracia una carta en la que le solicita “el regreso a la normalidad”. Ravier y Fernández se mostraron predispuestos a analizar la problemática.