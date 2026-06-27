El hilo colorado que une al PRO y LLA

El PRO, esa fuerza que tomó impulso desde la ciudad de Buenos Aires y expandió su discurso republicano hasta terminar con doce años de kirchnerismo en 2015; que a su paso pintó la tierra de amarillo pleno, incluso en más de cien de los 135 municipios bonaerenses, hoy busca una salida a su crisis de identidad y relanzar el eje del cambio hacia 2027 para volver a gobernar la provincia de Buenos Aires. Parece tener con quién: en horas de franco ascenso en el universo mileísta, Diego Santilli podría ser el candidato. Sigue afiliado al partido de Mauricio Macri.

Con el expresidente como orador central de un encuentro que reunió este viernes en Mar del Plata a buena parte de la plana mayor del PRO en La Normandina, un complejo premium frente al mar enfocado en la música electrónica, la dirigencia macrista cerró su desembarco bonaerense del tour “Próximo paso” con algunas señales claras. Una de ellas: arrebatarle al peronismo la provincia más poblada del país, porque "donde gobierna el PRO, la gente vive mejor", como se autoreferenciaron varios de los intendentes presentes.

El nombre que más circuló en los pasillos de La Normandina fue el de Santilli. El diputado nacional Martín Yeza lo dijo sin vueltas al término del acto: "Sería lo natural que Santilli sea el candidato del PRO y de La Libertad Avanza". Una posición que varios dirigentes compartieron en la jornada, pero que nadie se animó a plantear desde el escenario. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren , fue en la misma dirección: "Ojalá Santilli sea el candidato".

"Nosotros no somos un paso atrás. Somos el próximo paso y necesitamos que todos ustedes estén activos con planes para su ciudad, para su provincia, para la Argentina" @mauriciomacri . @proargentina pic.twitter.com/r3CoAcRn5F

El colorado Santilli sigue con un pie en el PRO, partido del que es autoridad nacional y donde mantiene a sus legisladores provinciales alineados en el bloque. Hace dos meses se reunió con los intendentes amarillos en un encuentro que organizó Cristian Ritondo para que los jefes comunales pudieran trasladarle las dificultades que atraviesan sus municipios. A ese encuentro fue en calidad de funcionario nacional, para tratar de vehiculizar la ayuda que le pidieron.

Sin embargo, cada reunión sirve para que la cúpula bonaerense intente acercar a la dirigencia territorial a una nueva convergencia con LLA. El ministro no puede asistir a una cumbre organizada por Macri porque eso lesionaría su relación con el Gobierno; justo ahora que su nombre está en la lista de posibles reemplazantes de Manuel Adorni, el gastador desgastado. El camino es a través de su vínculo con el Presidente Javier Milei y que Karina Milei lo bendiga como el candidato de la convergencia.



El macrismo sabe que La Libertad Avanza no tiene candidatos con el nivel de conocimiento e instalación del Colo y que, pase lo que pase con su futuro en el gobierno, Santilli sigue siendo un activo con la marca de fábrica PRO.

El PRO: la estrategia antes que los nombres

Hoy, para el PRO, la estrategia electoral está un paso adelante de los nombres. Martín Yeza lo explicó de esta manera: "En la provincia de Buenos Aires no hay ballotage, así que el PRO va a priorizar el cambio. Nos gustaría que sea un candidato propio, naturalmente, pero hasta acá siempre hemos sido competitivos en frentes: en 2015, en 2017, en 2021 cuando volvimos a ganar, y en 2025. Todas las veces que no ampliamos nuestro frente fuimos menos competitivos".

Aunque el de Santilli pisa fuerte, la estrategia frentista no tiene por ahora nombre definitivo. Incluso, como contó Letra P, el plan “Próximo paso” activado por Macri para fortalecer al PRO encontró una pata bonaerense en el senador Pablo Petrecca, el legislador oriundo de la Cuarta sección electoral que camina la provincia de Buenos Aires y se muestra como potencial candidato a la gobernación. Sin embargo, no pasó desapercibida su ausencia en La Normandina, teniendo en cuenta que en el PRO tienen a Petrecca como opción propia si la negociación con los libertarios no prospera.

Colores y conceptos, cambios en la comunicación PRO

El proceso de reconstrucción del PRO para reposicionarlo en el escenario político también incluye un lifting en la comunicación, un activo privilegiado por Mauricio Macri. En La Normandina se vieron dos elementos. El primero, de forma: una nueva identidad visual, con una cartelería que incluyó tipografía renovada, un amarillo más apagado y un naranja encendido. El segundo, conceptual. Desde hace un tiempo circula en redes sociales una frase utilizada por el partido para promover a sus administraciones locales como modelo de gestión provincial: "Donde gobierna el PRO, la gente vive mejor".





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/2052807450613653759&partner=&hide_thread=false Donde gobierna el PRO, la gente vive mejor. Marcelo es un intendente que trabaja todos los días para atraer inversiones a Zárate, y hoy se materializó una de ellas.



Mercedes Benz inaugura una nueva fábrica con una inversión de 110 millones de dólares que va a generar 500 empleos… pic.twitter.com/mdYaGljOvP — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) May 8, 2026



El PRO gobierna 12 municipios bonaerenses -entre ellos General Pueyrredón, Vicente López, San Isidro, Pinamar y Junín- y la jornada en Mar del Plata los puso en el centro como evidencia de que el partido puede administrar. Agustín Neme e Ibarguren exhibieron sus distritos, Mar del Plata y Pinamar, como prueba de que "donde gobierna el PRO, la gente vive mejor", frase que hasta Macri repitió.

Ibarguren fue más allá, con un dato que llamó la atención: “La gente viene a vivir a Pinamar. Acá sube la natalidad, mientras en todo el país baja. Acabamos de abrir una maternidad". Sentada en primera fila, María Eugenia Vidal aplaudía y asentía.

Objetivo sucesión Kicillof, "el peor gobernador de la historia"

Si el slogan referido funciona como herramienta de comunicación para polarizar con otras fuerzas, las alusiones directas al gobernador Axel Kicillof estuvieron a la orden de la noche. El tono lo encontró Johanna Panebianco, funcionaria de Mar del Plata, primera oradora de la jornada. Dijo que el IOMA "es un desastre" y que Kicillof "es el peor gobernador de la historia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/2070628442760958053&partner=&hide_thread=false “EL PRO te deja ser, porque el PRO quiere cambiar la Argentina de pies a cabeza, quiere cambiar la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el peor gobernador de la historia, para siempre,

por eso YO SOY DEL PRO!”@RitaSallaberry1, Diputada de la Provincia de Buenos Aires.… pic.twitter.com/5FMLzMjkS7 — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) June 26, 2026

Le siguió Soledad Martínez, que calificó la gestión bonaerernse de "pesadilla" y deslizó, entre risas, que los intendentes del PRO quieren plantear la autonomía de la Provincia. Menos descriptivo, Ritondo fue al grano: "Hay que volver a gobernar la provincia de Buenos Aires como en 2015". No quedó claro si se refería al triunfo en sí mismo o la performance de la gestión que desplegó Vidal hasta 2019, tan denostada por el peronismo, casi con los mismos argumentos.



El senador Guillermo Montenegro, anfitrión de la jornada, trazó la comparación que resume la apuesta del partido: "Hay dos modelos claros. El de Mar del Plata y el de la provincia de Buenos Aires. La PBA necesita parecerse a Mar del Plata, no al revés". La frase tiene doble lectura: es una crítica a Kicillof y es también una candidatura implícita del PRO a quedarse con el distrito más grande del país.