Elecciones 2027: Jalil y Quintela votan en octubre, pero Jaldo, Sadir y Sáenz desdoblan y se despegan de Milei

Algunos de los gobernadores del Norte Grande ya planifican las elecciones 2027 y el desdoblamiento es casi un hecho en Jujuy , Salta y Tucumán . Con el primer semestre como horizonte, se despegan de la estrategia de Javier Milei , que imaginaba una votación simultánea con las presidenciales en tantos distritos como fuera posible. Con objetivos diferentes, La Rioja y Catamarca le darán ese gusto.

La Casa Rosada esperaba poder negociar la fecha con los mandatarios provinciales, especialmente con aquellos con los que tuvo acuerdos que se reflejaron en el Congreso . Esas discusiones se venían dando en el marco del toma y daca por la reforma política, cuya nave insignia es la eliminación de las PASO .

Esa propuesta tampoco viene cosechando muchas adhesiones en el norte a partir de posturas como la del tucumano Osvaldo Jaldo , que ya avisó que no acompañará. Se descuenta que tampoco lo hará el riojano Ricardo Quintela . Gustavo Sáenz , que ya eliminó la instancia en Salta, sacó a relucir sus dotes de escurridizo y todavía no se deja espiar el juego.

Poco preocupados por el destino de un gobierno nacional que no les es propio y que tampoco fue muy generoso con ellos, salvo contadas excepciones, los gobernadores piensan cómo preservar sus territorios. No importa que hayan podido cerrar algunos acuerdos con la Casa Rosada y que hayan prestado su ayuda en algunas iniciativas. Es el caso, por ejemplo, de Sáenz, que supo apoyar al Gobierno en la aprobación de la reforma laboral , pero ahora piensa incluso en separar las elecciones al punto tal de romper con la tradición salteña de votar en mayo y hacerlo en abril.

Jaldo también se anota en esa lista. El tucumano reconoció públicamente su intención de repetir las fechas de otras ocasiones y votar en mayo. De hecho, un partido socio de su gobierno activó el mecanismo legal para lograr el permiso judicial, ya que la norma provincial no lo permite. No habría mayores inconvenientes, ya que la justicia tucumana dio el visto bueno en los dos últimos turnos electorales.

El tercero en ese lote es Carlos Sadir, que también se perfila para llamar a las urnas en Jujuy en mayo o junio. En el entorno del radical reconocen que la elección de la fecha se sustenta en la posibilidad de esquivar la potencia electoral de la Casa Rosada tanto como sea posible. De los tres casos, sólo Jaldo pudo imponerse a La Libertad Avanza en las elecciones de medio término del año pasado. La particularidad es que el mismísimo gobernador tuvo que ponerse la campaña al hombro y encabezó la lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Su candidatura, claro, fue testimonial.

Jalil y Quintela, cada cual con su libreto

La relación del catamarqueño Raúl Jalil con Milei goza de una excelente salud, a pesar de reconocerse peronista. Constitucionalmente, en la provincia las elecciones pueden ser en marzo o en octubre. Es decir, que si decide desdoblar tendría que votar en el primer trimestre y marzo parece ser muy pronto para el gobernador, que quiere aprovechar al máximo su buen vínculo con Milei.

A su vez, esquivaría la dificultosa situación de reconocerse como un mandatario cuyo poder ya fue transferido a otra persona, lo que se conoce como el síndrome del pato rengo. El que espera ocupar su lugar es el intendente de la capital, Gustavo Saadi. La duda está en si La Libertad Avanza retribuirá el gesto de no desdoblar poniendo candidatos clase B en las provinciales. Es una posibilidad.

Raúl Jalil La relación del catamarqueño Raúl Jalil con Milei goza de una excelente salud.

Por razones totalmente distintas, Quintela también pone las expectativas en octubre. El riojano quiere protagonizar la disputa nacional como un actor central del peronismo y, para eso, necesita todo el apoyo de su estructura provincial. Además, como ya contó Letra P, su hipotética sucesión está lejos de ser ordenada.

El entorno de "El Gitano" también apuesta a que el gobierno de Milei siga desangrándose hasta octubre y llegue a la contienda muy disminuido en términos de aprobación popular. Si eso sucede, la nacionalización de la discusión no preocupa al oficialismo de La Rioja, porque el postulante libertario sería Martín Menem, figura de primera línea del Gobierno al que le sería demasiado complicado despegarse de la eventual caída libertaria. Si la catástrofe presagiada en el norte no sucede, será otro el escenario.

La estrategia de Javier Milei

Al Gobierno le perjudica que las provincias adelanten su calendario electoral por dos razones que, si bien a primera vista lucen contradictorias, son complementarias. El primer motivo surge de las últimas elecciones, cuando La Libertad Avanza sufrió una ristra de derrotas en los comicios provinciales pero cuando llegó la disputa nacional, con Milei en la cancha, se impuso con autoridad. Así las cosas, atar las elecciones provinciales a las nacionales le permite a la Casa Rosada nacionalizar la campaña y maximizar las posibilidades de triunfo.

La segunda razón es la otra cara de la moneda de ese razonamiento. A diferencia de 2025, el Gobierno no pasa su mejor momento en las encuestas. El caso Manuel Adorni hirió de muerte su relato justo cuando la economía no termina de reactivarse. Milei dice que irá en busca de su reelección, pero sabe que no le sobra nada. Más bien, que necesita poner toda la carne al asador. Si las elecciones provinciales y nacionales van pegadas, se asegura que sus franquicias locales jueguen a fondo y entre todos empujen victorias locales que aporten a la reelección presidencial.