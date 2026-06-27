Elon Musk trae Tesla a Argentina: oficinas, supercargadores, almacenamiento de energía y data centers

Tesla , una de las compañías insignia de Elon Musk , dio nuevos indicios en su desembarco en Argentina con la designación de un responsable para el mercado local y una alianza preliminar con YPF para desarrollar infraestructura energética. El acuerdo incluyó la evaluación de proyectos vinculados con supercargadores, almacenamiento de energía y posibles centros de datos.

La compañía fundada por Elon Musk designó a Joaquín Lizarralde como responsable para Argentina y Uruguay. El ejecutivo se desempeñó como director comercial de Kavak y anteriormente trabajó en RDA Mobility , con experiencia en negocios de movilidad y tecnología.

Aunque no hubo un anuncio oficial, la búsqueda de un gerente general para la región permaneció abierta durante varios meses en LinkedIn, una señal que anticipaba lo que vendrá. Un dato poco conocido, escondido en un Boletín Oficial del 1 de abril de 2026, da más pistas sobre las características del negocio de Tesla SRL. La sociedad quedó radicada Madero 900 piso 16, donde también operan compañías tecnológicas y firmas vinculadas al sector de la movilidad eléctrica.

Sus actividades registradas son amplias y abarcan desde la importación y comercialización de vehículos hasta la generación y producción de energía eléctrica. El objeto social incluye proyectos basados en recursos naturales como energía solar, eólica, hidráulica y sistemas combinados.

Anuncio en el boletín oficial de la constitución de la empresa TESLA S.R.L. en Argentina

El documento también contempla el desarrollo, licenciamiento y provisión de software, aplicaciones y servicios digitales para vehículos y sistemas energéticos. Entre otras actividades, habilita el análisis de datos, la telemática, los sistemas avanzados de asistencia a la conducción y la comercialización de información vinculada con esos servicios en el país y en el exterior.

Tesla y YPF avanzan con supercargadores

Como publicó Letra P días atrás, el presidente y ceo de YPF, Horacio Marín, viajó a Texas para visitar la gigafactoría de Tesla. Allí firmó una carta de intención para analizar oportunidades de cooperación vinculadas con estaciones de carga rápida e infraestructura de almacenamiento energético.

Según informó YPF, la iniciativa buscó combinar la experiencia global de Tesla en soluciones para vehículos eléctricos y sistemas energéticos con la red de activos que la petrolera posee en todo el país.

YPF-Tesla Horacio Marín, de YPF, junto a Michael Snyder, de Tesla.

El documento tuvo un alcance similar al que meses atrás firmó OpenAI para explorar proyectos asociados a la iniciativa Stargate en Argentina. Se trató de un acuerdo preliminar orientado a evaluar oportunidades de negocio, sin compromisos definitivos de inversión.

Consultado por Letra P, el director ejecutivo de EPyCA Consultores y gerente general de Distact Energy Argentina, Martín Kalos, señaló que el alcance del acuerdo excedió el negocio de los vehículos eléctricos. “La reunión no fue con la división de vehículos de Tesla, sino con la de energía”, explicó.

El pasado miércoles se abrió la licitación Alma SADI para incorporar 700 megavatios de sistemas de baterías destinados al almacenamiento de energía, una convocatoria que superó las expectativas de participación tanto del sector público como del privado.

Kalos destacó que YPF presentó ofertas por alrededor de 600 megavatios. “Lógicamente, hay que contar con un proveedor para esos sistemas de baterías, y uno de los proveedores potenciales es Tesla”, afirmó.

El especialista sostuvo que la compañía estadounidense logró posicionarse en un mercado que comienza a desarrollarse a escala nacional. “Es la primera vez que se realiza una licitación de baterías de esta magnitud en el país. El único antecedente fue Alma GBA, el año pasado, en el Gran Buenos Aires”, indicó.

Además, explicó que gran parte de los participantes solicitó cotizaciones a fabricantes internacionales, principalmente de origen chino. “No sé si alguien, además de YPF, había pedido presupuesto a Tesla. Con este acuerdo, la empresa se asegura de que, cuando llegue el momento de comprar, también le soliciten una oferta para evaluar si puede entregar en tiempo y forma, y a un precio competitivo en Argentina”, señaló.

De esta manera, Tesla quedó posicionada como un potencial proveedor para futuros proyectos de almacenamiento energético en el país.

Corredores eléctricos y centros de datos

Uno de los proyectos bajo análisis contempló la instalación de supercargadores en estaciones de servicio de YPF. El objetivo inicial consistió en conectar mediante corredores eléctricos los trayectos entre Buenos Aires y Mar del Plata, Mendoza, Rosario y Córdoba.

La petrolera también proyectó extender la red hacia Ushuaia y el norte del país. Los supercargadores permiten recuperar autonomía en pocos minutos y constituyen una pieza clave para el desarrollo de la movilidad eléctrica de larga distancia.

En la región, Chile fue el primer país en incorporar este tipo de infraestructura. Tesla también tiene presencia en mercados como Uruguay y Colombia, donde avanzó recientemente con nuevos proyectos.

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La agenda entre ambas empresas incluyó además conversaciones sobre posibles centros de datos. En declaraciones al periodista Eduardo Feinmann, Marín afirmó que “YPF Luz y Tesla van a tratar de hacer data centers en la Argentina. No tenemos el negocio, pero siempre hay que empezar conversaciones”.

Proyectos para Vaca Muerta

Las versiones que circularon en el sector ubicaron un eventual proyecto en Neuquén, con abastecimiento energético proveniente de Vaca Muerta y bajo el paraguas de los incentivos que el Gobierno busca impulsar para grandes inversiones.

Marín precisó que el diálogo se desarrolló con Michael Snyder, responsable del área de energía de Tesla. La participación directa de ese sector reflejó que la relación entre ambas compañías trascendió el negocio automotor y abrió la puerta a proyectos vinculados con infraestructura crítica, almacenamiento energético y servicios tecnológicos de gran escala.

La llegada de Tesla a Argentina ya dejó señales concretas: una estructura societaria local, ejecutivos designados y conversaciones avanzadas con YPF. Sin embargo, la magnitud real del desembarco todavía dependerá de proyectos que exceden al automóvil eléctrico y que abarcan baterías, infraestructura energética y eventuales centros de datos vinculados con Vaca Muerta.