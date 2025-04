La enésima resurrección de Armando Traferri: cómo fue su victoria en la batalla de San Lorenzo

“Me tiraron con todo, estuve solo contra todos”, le dijo Traferri a su equipo. En su entorno enumeran los obstáculos a los que tuvieron que sobreponerse: “El viernes anterior a la elección hicieron un acto para anunciar la obra de gas en dos ciudades del departamento y no tuvieron la educación de invitarnos, fue una falta de respeto a la institucionalidad”, se quejan. “Fue alevosa la presencia de todo el estado provincial, no pudimos colgar un cartel y ellos tenían más de cien”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sebachale/status/1908322797417345409&partner=&hide_thread=false Rosario sin miedo? De terror pic.twitter.com/JZbbMzCnYL — Seba Chale (@sebachale) April 5, 2025

Sin embargo, su figura seguía siendo polémica. Por eso, su presencia en la campaña provincial del peronismo fue muy discreta. Casi ni se mostró con Juan Monteverde, el candidato de Más para Santa Fe. Hizo su aporte en el departamento, donde aparecieron algunas pintadas de los dos apellidos juntos, pero no pudo evitar que eso sea usado por figuras de Unidos, como el secretario de gobierno Sebastián Chale, para pegarle a Monteverde. “Le dijimos a Juan que use la estrategia que más le convenga”, reconocieron cerca del senador.

El factor Rolón y La Libertad Avanza

En las mesas donde se discute la política santafesina se impuso otra lectura, anexa, sobre un diseño del escenario electoral tras el surgimiento de La Libertad Avanza que habría perjudicado a Unidos y beneficiado al peronismo. En San Lorenzo, la tropa libertaria jugó fuerte y eligió a Eugenia Rolón, influencer cercana al presidente Javier Milei, pareja de Iñaki Rolón, quien manejó las redes de la Casa Rosada en el amanecer del Gobierno y, si bien terminó eyectado de su cargo por retuitear una foto propia en las fiestas de 2023, nunca perdió el contacto con Milei.

La tesis, que viene corriendo en Unidos desde aquella noche en el hotel Riogrande en el que se cerraron listas, es que Rolón le sacaba votos a Raimundo. Cerca de Traferri coinciden parcialmente: “Es un voto transversal, pero creemos que le sacan algo más a ellos que a nosotros”, dicen, aunque resaltan que la influencer viene de una familia peronista. Un análisis de los últimos resultados permite aventurar la hipótesis de que Traferri también sufrió la aparición de Rolón, ya que perdió más de diez mil votos entre 2023 y 2025.

La Convención de Armando Traferri

De cara a la Convención, el caudillo inoxidable avisa que, si bien tiene que discutirlo primero su frente político, está abierto a negociar propuestas con el oficialismo. De hecho, sostiene que Unidos habría tenido mejor resultado y más legitimación para la reforma si le hubiese abierto el juego al peronismo. “No pudimos opinar, no fuimos invitados y somos el partido más importante de la oposición”, se quejó Traferri.

Entre los temas que el senador podría sentarse a discutir se incluye la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro. “Siempre pensé que tendrían que existir las reelecciones para todos los cargos, dos períodos y uno afuera antes de volver. Ahora plantean que haya dos y ya no más, no me parece mal”, sostiene. También cree que debería discutirse la autonomía, aunque solo en municipios con “autonomía económica”. ¿Ficha limpia y fueros? No hay problema: “Me pegaban por los fueros y pedí que me los saquen, ahora les toca a ellos”.