Entre Ríos: a un mes del cierre de Granja Tres Arroyos, los De Grazia no pagan y hay 900 familias en la calle.

A un mes del cierre de la planta de Granja Tres Arroyos (GTA) en Entre Ríos , las 900 familias que quedaron en la calle siguen sin recibir respuestas de la empresa. Los sindicatos continúan con sus reclamos por salarios adeudados y la ayuda estatal intenta garantizar la supervivencia de los trabajadores que viven en la incertidumbre.

A pesar de los intentos del arco político, los hermanos Joaquín y Marcelo De Grazia , dueños de la empresa avícola más importante del país, continúan sin pisar Concepción del Uruguay y se refugian en Buenos Aires . Allí recibieron el martes pasado al intendente José Lauritto y hasta allí llegará el próximo lunes a las 9.30 la dirigencia gremial que fue convocada a una reunión en la sede empresarial de la capital.

Según supo Letra P , también se concretará el próximo martes a las 10 la reunión de la mesa intersectorial a la que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) .

El 27 de mayo GTA cerró intempestivamente su planta La China de Concepción del Uruguay. Con la decisión, 900 familias quedaron en la calle a la espera de una respuesta que, un mes después, todavía no llegó. En el medio, se sucedieron reuniones infructuosas en las que los dueños plantearon diagnósticos, pero sin ofrecer certezas sobre el rumbo de la empresa.

Entre las reuniones mantenidas al inicio del conflicto, los De Grazia se reunieron con Rogelio Frigerio y con Lauritto. El gobernador les pidió definiciones que los empresarios no pudieron dar. Lo mismo hizo el intendente, quien volvió a intentar avances esta semana cuando visitó a los hermanos en Buenos Aires, pero se volvió con las manos vacías. “Hay que insistir y entender que hay trabajadores que esperan”, declaró el alcalde a su regreso.

El mandatario peronista se mostró esperanzado de que “aparezca el dinero de algún inversor” que permita retomar la operatoria del principal empleador privado de la ciudad. “Empujo como podemos, pero ellos son los dueños”, se resignó.

El subsidio del gobierno de Entre Ríos

Además de la asistencia alimentaria ya en curso, el gobierno provincial montó un operativo esta semana con el fin de identificar la situación puntual de cada familia y disponer de un subsidio de $200.000 para cada trabajador.

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“Esperábamos que la empresa pagara, pero no lo hicieron. No sabemos cuánto más podremos asistir con dinero”, se lamentó un funcionario de primera línea que participó del operativo territorial. Además del abordaje social, la Casa Gris implementó un subsidio a la tarifa eléctrica, un aporte que calculan que significará algo más de $30.000 por factura.

Situación social al límite en Concepción del Uruguay

En medio del paisaje desolador que ofrece la planta avícola La China, con puertas con candado y trabajadores manifestándose en la ruta, la ayuda estatal busca paliar el impacto en las familias.

Según confirmó este medio, esta semana la empresa depositó una cuota de entre $60.000 y $80.000 pesos a los trabajadores, según la categoría, pero aún les debe la segunda quincena de abril y la totalidad de mayo. Para el sindicato, ese depósito fue insuficiente y ni siquiera llegó a los trabajadores. “A esa cuota se la comió el banco, por endeudamiento familiar por préstamos o tarjetas de crédito”, explicó un dirigente sindical.

joaquín degrazia Joaquín DeGrazia, uno de los dueños de Granja Tres Arroyos.

Ante el escenario crítico, la dirigencia gremial trata de agotar todas las instancias para contener la situación social que amenaza con desbordarse: hay grupos que ya piensan en tomar la planta. Las expectativas que tienen por la reunión del lunes son bajas. Sergio Vereda, secretario general del Sindicato de la Carne, apuntó a este medio que lo que buscan es romper la incertidumbre y poder traer alguna respuesta concreta que les permita contener a los trabajadores.

“Vamos a pedir que nos digan cómo seguimos o que nos digan que quebraron, que hasta acá llegaron. Así le decimos a la gente dónde estamos parados, porque no se puede vivir así”, señaló.

La situación de la empresa

Como contó Letra P, la empresa necesita alrededor de u$s 8 millones para reactivarse por completo. La crisis financiera en la que se hundió GTA dejó a la avícola con deudas impagas y cheques sin fondos. Según fuentes del sector, la empresa tiene hasta este martes 30 para alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda con sus acreedores por un monto que asciende los u$s 350 millones.

Letra P se comunicó con voceros de la empresa para obtener precisiones sobre la situación, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta alguna.