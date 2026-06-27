FIN: renunció Manuel Adorni tras casi cuatro meses de escándalo

Casi cuatro meses después de que su patrimonio quedara bajo escrutinio público, Manuel Adorni renunció este sábado a la Jefatura de Gabinete. En una carta dirigida a Javier Milei que publicó en su cuenta de Twitter, el exvocero anunció que da un paso al costado. "Usted sabe todo lo que he sufrido en este tiempo", le dijo al mandatario.

"Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", comienza la misiva, difundida cerca de las 19. Se sabía que, en al menos dos oportunidades, Adorni había pretendido renunciar, pero tanto el Presidente como Karina Milei se lo habían impedido. La carta termina con un saludo a ambos.

La secretaria general de la Presidencia, su madrina política , fue la primera en responderle. "Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven".

En su renuncia, el ex jefe de Gabinete arranca con una narrativa de victimización, para escenificar una salida por motus propio cuando en realidad ya había sido jaqueado por el Congreso, donde hasta los aliados ahora pedían interpelarlo , y hasta por sus compañeros de la administración violeta, donde hacía meses que buscaban oxigenar la gestión dejando atrás el escándalo patrimonial del exvocero.

La salida de Adorni fue sentenciada un día antes, el viernes, cuando Milei aún se encontraba en España . Karina Milei y Santiago Caputo consensuaron que Adorni debía renunciar. Fue después de que el Presidente defendiera "la honestidad" del exfuncionario, pero admitiera: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada".

La carta de Manuel Adorni

"Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados", se queja Adorni en su mensaje a Milei. Y enumera "las mentiras que se han dicho", que incluyen "viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos", además de "la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares'".

"Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia", plantea el exvocero.

En otro tramo, apunta Adorni: "Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática".

Si bien fue la crónica de una renuncia anunciada, se rumoreó una visita de Adorni a la residencia presidencial para involucrar a Milei en la decisión que ya había sido tomada cuando el mandatario se encontraba en el exterior. A modo de gesto, durante la tarde se especuló con que el ahora exfuncionario vería el partido de la Selección contra Jordania en el Mundial junto al jefe de Estado en Olivos.

Se promocionaba ese final como la frutilla del postre de una novela que el propio Milei estiró hasta límites que incomodaron a propios y aliados. Patricia Bullrich fue la primera oficialista en pedirle explicaciones a Adorni en público, lo que derivó en una dinámica de crisis interna que llegó hasta esta misma semana, cuando el exvocero desautorizó a la senadora al insistir con su deseo de ir a la cámara alta a presentar su informe de gestión que, en los papeles, hubiera terminado siendo una interpelación blue. "No se puede trabajar con pelotudos", fue su demoledor análisis en privado.

Este sábado, ya con Adorni afuera, Bullrich completó su operativo "no somos lo mismo". "La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", publicó en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2070986451357970887&partner=&hide_thread=false La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

La situación hasta forzó a gobernadores aliados a pensar en dejar de estirar la agónica sobrevida de Adorni. El escenario lo coronó Mauricio Macri, al avisar este sábado que el PRO apoyaría la interpelación del funcionario en el Congreso al que Adorni le mintió cuando dijo que no había ocultado nada en su declaración jurada y después confesó en TV que había omitido 500 mil dólares.

Lo que viene

Así como la salida ya estaba escrita, al menos el viernes en la Casa Rosada se afirmaba que Diego Santilli era quien tenía todos los números para reemplazar a Adorni. Alineado con el karinismo, el ministro del Interior cuenta también con el beneplácito de Santiago Caputo. "Lo peor que nos puede pasar es que asuma un Menem", se preocupaban cerca del asesor cada vez que el exvocero se subía a la cuerda floja.

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La interna del triángulo de hierro también ayuda a explicar el sostenimiento de Adorni por tanto tiempo. Si bien el exvocero reemplazó en noviembre pasado a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete por promoción de Karina, quien también había auspiciado su candidatura a legislador porteño en 2025, Caputo mantenía un pacto de no agresión con el otrora hombre fuerte del Gobierno. "No se mete en lugares sensibles para Santiago", era la evaluación del acuerdo.

Como último gesto hacia el exfuncionario, quedaría como vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, un ex-Phillip Morris que Adorni reclutó para la Secretaría de Asuntos Estratégicos. De esta forma, sin Santilli, volvería a desaparecer el Ministerio del Interior, como al principio de la gestión mileísta, y sus funciones serían absorbidas por la Jefatura de Gabinete.

El principio del FIN

El patrimonio de Adorni quedó bajo la lupa judicial desde que se conoció que en noviembre de 2024 había comprado una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que no había declarado en su balance presentado ante la Oficina Anticorrupción. Después se supo que también había comprado un departamento en Caballito gracias al préstamo hipoteciario no bancario de dos jubiladas. "Se le dio todo junto", resumió la escribana Adriana Nechevenko, en un sincericidio que agravó el escándalo.

Más tarde llegarían actualizaciones casi diarias de los gastos estrafalarios de Adorni que sumaban al indignómetro social, que repercutía en una baja de la imagen de Milei en las encuestas. No sólo eso: el monotema acaparó la agenda y el Gobierno no pudo salir del laberinto en el que se había metido para celebrar algunos indicadores económicos que comenzaron a darle bien, como el IPC y el riesgo país.

a53c8422-0760-491d-aebe-c9e600d9c15e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti se presumen fiscalmente inocentes.

La génesis pasó a ser apenas un dato de color y hasta fue una causa en la que Adorni fue rápidamente exculpado en la Justicia: el uso personal del avión presidencial para subir a Bettina Angeletti, esposa del entonces ministro coordinador, una revelación del diario Clarín a partir de una foto que sacó el director de Radio Jai. El matrimonio pasó una semana en Nueva York y, para la posteridad, Adorni acuñó el concepto de "deslomarse".

Enseguida llegaría otra revelación: el viaje a Punta del Este de la familia Adorni en vuelo privado, supuestamente pagado en dólares, en efectivo, sin recibo, al periodista Marcelo Grandio, que trabaja en la TV Pública, el canal estatal que administraba el exsecretario de Medios. "Pagó su pasaje con la plata del Estado", fue el furcio del amigo del exvocero que explotó en redes.

La sucesión de hechos y personajes comenzó a asimilar el caso con una historia del grotesco criollo, pero un patrón comenzó a emerger: las mentiras de Adorni. Desde las leves, como afirmar que no se había tomado vacaciones y aparecerle un viaje a Aruba, hasta las graves, como su confesión de haber omitido 500 mil dólares en su declaración patrimonial.

Ante la prensa y, más grave, en el Congreso, el exvocero se había jactado de que "todo lo que debe estar declarado, está declarado". Frente al periodista José del Río, en televisión, culpó a la vieja política por haber ahorrado en negro y, según reveló, haber escondido una fortuna de la ARCA. Fue la confesión para cambiar la figura de enriquecimiento ilícito en la carátula judicial por omisión maliciosa.

Adorni presentó la rectificación de su declaración jurada, un mes después de que Milei dijera que estaba casi lista, a horas de que comenzara el Mundial, con la esperanza de diluir el impacto mediático de la novedad. Ahora presentó su renuncia a horas de que jugara la Selección.