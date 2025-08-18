Santa Fe: herido por el cierre de listas, el Evita mastica bronca contra Monteverde

El enojo en el Evita está a flor de piel. Como muestra, eligieron explicar la jugada de Ciudad Futura a través de la “lógica del escorpión”. La metáfora remite a la fábula en la que el escorpión, incapaz de cambiar su naturaleza, termina picando a la rana que lo ayuda a cruzar el río, aun sabiendo que así ambos morirán. En esos términos, tan duros, se expresan en la tribu que se quedó afuera de todo.
Juan Monteverde, Lucila De Ponti y Rubén Pirola, tres de los convencionales constiuyentes que representarán al PJ de Santa Fe.
El caótico cierre del peronismo en Santa Fe
El cierre de listas para las elecciones de octubre fue caótico para el peronismo. Toniolli quería encabezar una lista y durante todo el proceso recibió el apoyo público de Ciudad Futura. Misma intención tenía Agustín Rossi y ninguno se bajaba. Cuando Florencia Carignano (La Cámpora) avisó que iba a ser candidata, Toniolli llegó a un acuerdo para ser su segundo. Hasta el domingo, ese esquema estaba en pie.
El futuro de la sociedad Movimiento Evita-Ciudad Futura
Monteverde dialogó este lunes con la prensa y defendió la lista de unidad. “Nosotros creíamos que el nombre de Eduardo (Toniolli) expresaba esa renovación, no se pudo sintetizar, no hubo acuerdo para que sea ese el nombre, pero creo que lo que está presente es el espíritu de esa política”, dijo y agregó: “Si hoy lunes nos hubiésemos levantado con dos o tres listas, hubiese sido una mala noticia para todos los santafesinos que no quieren esto”.
Primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres. Con ese apotegma -no por viejo menos vigente- saludamos la unidad del peronismo en todo el país. Nos vemos el miércoles en el recinto para voltearle los vetos a Milei, y en la plaza para acompañar a nuestros…
Los ánimos están todavía muy calientes para especular sobre qué va a ocurrir con la sociedad Movimiento Evita-Ciudad Futura. Por ahora no hubo reuniones, ni tampoco se programó alguna. En CF confían en encauzar la relación.
Una fuente del Evita reconoció que fue bueno que se llegue a la unidad y lque a lista hasta puede hacer una buena elección. Sin embargo. lo que ocurrió “puede ser riesgoso para lo que se está gestando para Rosario en 2027”. El armado que ahora vive horas de tensión viene de ganar las elecciones a concejales en esa ciudad y tiene a Monteverde como uno de los favoritos para la intendencia.