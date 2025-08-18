Santa Fe: herido por el cierre de listas, el Evita mastica bronca contra Monteverde

El enojo en el Evita está a flor de piel. Como muestra, eligieron explicar la jugada de Ciudad Futura a través de la “lógica del escorpión”. La metáfora remite a la fábula en la que el escorpión, incapaz de cambiar su naturaleza, termina picando a la rana que lo ayuda a cruzar el río, aun sabiendo que así ambos morirán. En esos términos, tan duros, se expresan en la tribu que se quedó afuera de todo.

Para entender lo hondo que caló el cierre de listas hay que mirar hacia atrás. Ciudad Futura y el Evita tejieron durante varios años una coalición en Rosario , se asentaron y cosecharon buenos resultados electorales. A principios de este año, de la mano del Evita la tribu de Juan Monteverde entró al armado del PJ y en las elecciones a convencionales el líder del espacio rosarino encabezó la lista.

El cierre de listas para las elecciones de octubre fue caótico para el peronismo . Toniolli quería encabezar una lista y durante todo el proceso recibió el apoyo público de Ciudad Futura. Misma intención tenía Agustín Rossi y ninguno se bajaba. Cuando Florencia Carignano (La Cámpora) avisó que iba a ser candidata, Toniolli llegó a un acuerdo para ser su segundo . Hasta el domingo, ese esquema estaba en pie.

En una jornada de mucha tensión, las dos listas se transformaron en una luego de una negociación -subterranea y sin que el Evita tuviera noticias de la misma - entre Monteverde y el dispositivo de Rossi y los senadores provinciales, gerentes del sello oficial del PJ. El resultado es la lista que se presentó: el binomio Caren Tepp y Agustín Rossi. Al momento en que esa propuesta empezó a llegar a las diferentes terminales, en el Evita supieron que habían perdido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1957458662076612671&partner=&hide_thread=false Unidad y renovación



En Santa Fe logramos consolidar el proceso de renovación en unidad con la conformación de una lista única que tengo el orgullo y la enorme responsabilidad de encabezar.



Además de oponerse y proteger a nuestra gente ante este modelo de ajuste y… pic.twitter.com/vUbJbQz1Kq — Caren Tepp (@carentepp) August 18, 2025

La oferta quedó firme, dejó satisfechos a -casi- todos y la lista se rellenó con el resto de los espacios. El enojo del Movimiento Evita se cristalizó cuando rechazó ocupar el quinto o sexto lugar. “Es una cuestión de confianza, se portaron mal con nosotros”, respondió escuetamente un dirigente.

El futuro de la sociedad Movimiento Evita-Ciudad Futura

Monteverde dialogó este lunes con la prensa y defendió la lista de unidad. “Nosotros creíamos que el nombre de Eduardo (Toniolli) expresaba esa renovación, no se pudo sintetizar, no hubo acuerdo para que sea ese el nombre, pero creo que lo que está presente es el espíritu de esa política”, dijo y agregó: “Si hoy lunes nos hubiésemos levantado con dos o tres listas, hubiese sido una mala noticia para todos los santafesinos que no quieren esto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardotoniolli/status/1957448629297270843&partner=&hide_thread=false Primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres. Con ese apotegma -no por viejo menos vigente- saludamos la unidad del peronismo en todo el país. Nos vemos el miércoles en el recinto para voltearle los vetos a Milei, y en la plaza para acompañar a nuestros… — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) August 18, 2025

Los ánimos están todavía muy calientes para especular sobre qué va a ocurrir con la sociedad Movimiento Evita-Ciudad Futura. Por ahora no hubo reuniones, ni tampoco se programó alguna. En CF confían en encauzar la relación.

Una fuente del Evita reconoció que fue bueno que se llegue a la unidad y lque a lista hasta puede hacer una buena elección. Sin embargo. lo que ocurrió “puede ser riesgoso para lo que se está gestando para Rosario en 2027”. El armado que ahora vive horas de tensión viene de ganar las elecciones a concejales en esa ciudad y tiene a Monteverde como uno de los favoritos para la intendencia.