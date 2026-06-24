El perottismo presentó su reforma electoral en Santa Fe: sostiene las PASO y propone un piso de 3,5%

Santa Fe: el PJ en Diputados con Perotti a la cabeza presentó su proyecto de reforma electoral.

Los diputados del peronismo ingresaron en la Legislatura su proyecto de reforma electoral para Santa Fe . El texto, impulsado mayoritariamente por los legisladores del espacio del exgobernador Omar Perotti , sostiene las PASO, incluye la cláusula de Ficha limpia, mecanismos de democracia directa y un piso electoral para ingresar al reparto de bancas de 3,5%.

La sanción de una nueva ley electoral es uno de los mandatos que establece la reforma constitucional provincial sancionada el año pasado. Como parte de ese proceso, los senadores del justicialismo ingresaron meses atrás su propuesta .

El oficialismo, con mayoría en ambas cámaras, aún no mostró sus cartas para este debate, pero se espera que luego del Mundial los distintos partidos que integran Unidos realicen sus presentaciones y comience el debate parlamentario.

Maximiliano Pullaro y Omar Perotti compartieron la inauguración de una obra pública en el norte de Santa Fe.

La presentación del justicialismo lleva las firmas de Perotti y los legisladores de su espacio: Celia Arena , Sonia Martorano , Walter Agosto y Marcos Corach .

Miguel Rabbia , del sector que encabeza el senador Marcelo Lewandowski , y Lucila De Ponti , del Movimiento Evita , también rubricaron el documento.

El proyecto propone un piso mínimo de 3,5% del padrón electoral -hoy fijado en 3%- para ingresar en el reparto de bancas para la Cámara de Diputados.

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Unidos abre el juego y deja que cada tribu de la coalición presente su propia reforma electoral en Santa Fe



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Este es uno de los aspectos más sensibles del debate por la reforma. Como contó Letra P, en Unidos contemplan elevar el umbral de ingreso al 4 o 5%. En la misma sintonía se ubicaron los senadores peronistas, que propusieron llevarlo a 5%.

Además, se incorporaría la denominada Ficha limpia al sistema electoral santafesino.

Ese filtro, que marca que “ninguna persona puede ser candidata a ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley”, adquirió rango constitucional en la última reforma.

Proyecto Reforma Electoral Perotti

La propuesta del peronismo busca excluir de la contienda electoral a aquellos candidatos que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, contra la integridad sexual, de homicidio o violencia de género y hechos de corrupción.

Se mantendría el sistema de Boleta Única de Papel como instrumento exclusivo, con una boleta por categoría.

Como viene contando este medio, en el oficialismo no descartan avanzar en un esquema que ligue la categoría de Diputados con la de gobernador, para evitar la fragmentación de la cámara baja.

La propuesta del peronismo para reducir la atomización es obligar a los espacios que presenten candidaturas para Diputados y para los Concejos Deliberantes a realizar una presentación para la categoría de gobernador e intendente, respectivamente.

PASO, mecanismos de democracia directa, debates e incorporación de la tecnología

El proyecto propone que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se mantengan como sistema de elecciones primarias.

El piso para superar esta instancia sería de 1,5% del padrón para acceder a las generales y de 2,5% para ser declarado ganador de la interna.

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Reforma electoral en #SantaFe: el PJ pone en pausa su interna para sostener las PASO y la Boleta Única



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En cuanto a los mecanismos de democracia directa, sugiere introducir tanto la consulta popular como el referéndum vinculante para la sanción o derogación de normas, la revocatoria de mandatos y la consulta popular no vinculante.

Si la idea del justicialismo avanza, se establecerían dos debates preelectorales obligatorios para quienes se postulen para ocupar la gobernación. Uno se realizaría en una localidad del sur de la provincia y el otro en una del norte.

Además, el proyecto habla de la incorporación del uso de tecnología bajo un principio de progresividad, sin prescindir nunca de la supervisión humana ni del respaldo físico.