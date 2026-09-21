Buenos Aires: todos los caminos conducen a Diego Santilli

De no ocurrir algo extraño, Diego Santilli se encamina a ser el candidato de una alianza opositora al peronismo para la Gobernación de Buenos Aires en 2027. Esa coalición, casi con seguridad incluirá a La Libertad Avanza y al PRO , con invitación extendida a la UCR , que analiza entre todas sus vertientes si se suma a ese frente.

La Casa Rosada sabe que el Colorado es su figura más taquillera y le valoran las dos elecciones que ganó en la provincia: en 2021 en Juntos por el Cambio y en 2025 subido a la ola pro libertaria. Después de ese último triunfo rutilante, Javier Milei sumó al dirigente de origen amarillo a su gabinete y este año lo volvió a empoderar con la jefatura de ministros .

Mientras pierde espesor la competencia interna de Santilli con el diputado y coordinador bonaerense de la fuerza que controla Karina Milei, Sebastián Pareja -que está dispuesto a acompañarlo-, el jefe de Gabinete podría ser la carnada para pescar en el revuelto río de la UCR. El radicalismo digiere mejor la idea de respaldar a un viejo conocido que a un libertario purasangre, aunque avisa que mantendrá su intención de presentar un candidato propio a la Gobernación y 135 aspirantes a las intendencias bonaerenses.

Hay una pregunta venenosa que los violetas hacen por lo bajo: ¿Cuándo se afilia Santilli a LLA? Cerca del funcionario responden a coro: ¿Para qué? El santillismo entiende que así puede jugar en las dos canchas, ser parte del Gobierno y, a la vez, seguir siendo un hombre del PRO -es autoridad partidaria- para retener el voto amarillo.

El macrismo se va haciendo la idea de que el Colorado será el candidato de toda la oposición , mientras ensaya un plan B por si las moscas. No obstante, las recorridas por toda la provincia del senador provincial Pablo Petrecca en modo campaña, parecen acercarse más a la estrategia de unificar desde el territorio, que a una aventura personal para ir por la Gobernación. El senador provincial y referente libertario de la Cuarta sección, Gonzalo Cabezas , planteó públicamente que no hay otra chance que construir un frente conjunto con el PRO.

El exintendente de Junín hace una especie de trabajo sucio con los diferentes sectores (el agro, las Pymes, el radicalismo y LLA) mientras las cúpulas intentan cerrar un acuerdo de escritorio entre Santilli, Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Lule Menem y Martín Menem. La mesa bonaerense de esa negociación aún no se reunió. Probablemente empiece a funcionar una vez conocido el sistema electoral para 2027, con o sin PASO.

Diego Santilli y Pablo Petrecca.

Cerca de Petrecca admiten que el candidato tiene que ser el mejor posicionado y construir un equipo alrededor de esa figura. También reconocen que el exintendente tiene una excelente relación con Santilli. Sería una fija en un eventual gabinete santillista. Algo parecido ocurre en el jorgemacrismo, que ve en el jefe de Gabinete el candidato de la unión de toda la oposición.

Santilli, ¿un anzuelo para la UCR?

LLA es la principal fuerza opositora en Buenos Aires, según los resultados de la última elección y la composición de la Legislatura bonaerense, donde suma la mayor cantidad de bancas detrás del peronismo. Pero no alcanza. Karina Milei busca sumar a la UCR a un gran frente anti K, para quedarse con la provincia que el año próximo dejará Axel Kicillof.

En ese camino, los libertarios advierten que con el PRO el acuerdo electoral está avanzado y aseguran que con la UCR se están dando las primeras charlas, siempre con la vocación de armar un gran frente. Ante la pregunta que Clarín le hizo días atrás, Santilli respondió que se tomaría un café con Maximiliano Abad, uno de los hombres más fuertes del radicalismo provincial.

La UCR afirma que no se aparta de su proyecto de presentar un candidato propio a gobernador. Siempre bajo esa premisa, tampoco es descabellado pensar que con Santilli comparte una visión más afín que con la de algún libertario paladar negro. Antes, deberá definir su sistema de alianzas y una mirada común entre sus tribus. La tarea no es tan simple: dos de ellas comparten la conducción partidaria, aunque responden a distintas terminales, y un sector minoritario ya juega por afuera.

Facundo Manes y Diego Sandilli. En 2021 el Colorado le ganó las PASO al neurocientífico en Juntos por el Cambio.

La UCR, por ahora, se maneja con prudencia. Abad, que es senador nacional, agradeció hace unos días la colaboración de legisladores marplatenses libertarios como Alejandro Carrancio y Juliana Santillán para avanzar con su proyecto de creación de la nueva sala en la Cámara federal de Mar del Plata. En declaraciones a Canal 8, el exjefe del comité provincial de la UCR puso en valor el trabajo en conjunto con los legisladores de la ciudad. Es decir, hay sintonía, pero por el momento sin ningún avance en términos electorales.

Diego Santilli, en modo gestión

A pesar de que todos los caminos conduzcan a una candidatura a gobernador, Santilli no saldrá a recorrer la provincia en clave electoral. El funcionario sigue reuniendo voluntades para sacar las reformas que impulsa Javier Milei. Esta semana retomará las reuniones con gobernadores con el foco puesto en la Reforma Electoral y el Presupuesto 2027. Para ello recibirá a tres gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Leandro Zdero (Chaco).

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

Santilli guarda una muy buena relación con Milei y responde a los pedidos de la Secretaria General de la Presidencia. A su vez, afianzó sus vínculos con los Menem y mantiene una relación fluida con Pareja. Un equilibrio entre casi todos los sectores que, de no mediar imponderables, lo colocará al tope de la boleta opositora para pelear por la provincia en 2027.