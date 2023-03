La UCR y el PRO ponen la mesa para negociar quién secunda a Juez en Córdoba

No sólo se trata de la importancia de estos lugares, sino del cuidado de los equilibrios necesarios para la consolidación de una alianza atravesada por desconfianzas. Con el líder del Frente Cívico como cabeza en las marquesinas, los restantes socios de JxC esperan obtener la mejor tajada en el reparto de cargos electivos. En particular la UCR y el PRO, los accionistas mayoritarios.

Trabajar para Luis

En el PRO coinciden con esa mirada, aunque difieren con el diagnóstico: creen que Juez debe ir secundado por una figura de la UCR por estrictas cuestiones de necesidad. "Luis necesita contener al radicalismo. No tiene otra opción. Si no lo hace, el radicalismo directamente no trabajará para su candidatura. Ya hay una parte enojada por no llevar la cabeza, imaginate si ni siquiera el vice es radical. No le van a abrir los comités siquiera", analiza una fuente macrista.

En ese escenario, el nombre a mirar es el del diputado Marcos Carasso, recientemente reelecto presidente de la UCR a nivel provincial. Dirigente cercano a Mario Negri, uno de los capitostes del partido, el exintendente de General Cabrera aseguraría el acompañamiento de una buen parte de la "institucionalidad" radical. También podría interpretarse como la ratificación de un pacto entre el senador y la conducción del centenario partido, que no comulga con De Loredo.

https://twitter.com/marioraulnegri/status/1637982984262254601 La decisión de @rodrigodeloredo de resignar su aspiración a ser candidato a gobernador debe valorarse como una contribución a la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba.

Ese es el único camino.

Mi reconocimiento a su actitud y todo mi apoyo a @ljuez.

Viene el cambio en Córdoba. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 21, 2023

Otro nombre que circula en corrillos es el del intendente de Bell Ville, el enigmático Carlos Briner. Excompañero de fórmula de Ramón Mestre en 2019, durante el último año se mostró como uno de los voceros radicales que reclamaban un candidato propio. Sin embargo, en las últimas semanas se mostró lejano al grupo que lidera Myrian Prunotto. Vaya de muestra su presencia en La Falda, el domingo, para celebrar el triunfo de Javier Dieminger junto a la plana mayor de la UCR.

En las últimas semanas se sumó el nombre de Marcos Ferrer a la onda de rumores. Intendente de Río Tercero, referente de la dirigencia del interior que participa del armado de De Loredo, hay quienes creen que actuaría como garante del acuerdo entre el senador y el diputado. "No hay nada de eso", respondió el jefe comunal a la consulta de Letra P. Mientras, debe atender otro tema crucial: la interna de JxC en su ciudad, donde el PRO y la dirigente radical María Luisa Luconi ya sentaron reales.

La pelea capital

En el PRO coinciden en que su fuerza no puede equiparar la profusión de nombres que ostenta la UCR. Remarcando que tienen sus propias apetencias, piden lugares importantes, especialmente para la puja por la capital provincial.

En el desarrollo de tal pretensión quedan al descubierto las diferencias que, también en Córdoba, guían las construcciones de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

https://twitter.com/ljuez/status/1637766790691299329 70-30 en la Falda. pic.twitter.com/FUjTA4HyII — Luis Alfredo Juez (@ljuez) March 20, 2023

En el larretismo coinciden en que la fórmula cambiemista es más competitiva con De Loredo al frente, pero remarcan la necesidad de equiparar fuerzas en el reparto de cargos. “La viceintendencia será del que no tenga la vicegobernación. El partido que no esté en la fórmula se llevaría también el primer legislador o concejal y más bancas”, afirma uno de sus operadores.

Al mismo tiempo, enumera cuatro posibles aspirantes del partido amarillo para la capital: Javier Pretto, Soher el Sukaria, Laura Rodríguez Machado y Sebastián García Díaz. Sin distinción ornitológica entre palomas y halcones, en todos los casos acuerdan en que declinarían sus aspiraciones al primer lugar de la lista si De Loredo, el dirigente que mejor mide en el distrito, se inclinase por la Municipalidad.

En el bulrrichismo convienen en que al casillero de viceintendente “nadie se lo saca al PRO”. El nombre señalado es el de la diputada El Sukaria, sobre la que destacan su sostenido trabajo territorial y su convicción para mantener aspiraciones.

Como contrapartida, remarcan que referentes de otros espacios amarillos no mostraron voluntad para construir candidaturas fuertes para la gobernación. “Hay una parte que ha estado cooptada por Juez y va por su cargo. Otros tenemos más dignidad y hemos apostado para que no se licúe nuestro espacio. Esperemos no sea tarde”, arriesgan.