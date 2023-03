Córdoba: ni la victoria en La Falda apaga la interna radical

Por un lado, señala que el proceso es ilegal, pues, según la reglamentación interna, la revalidación de mandatos debe hacerse por elección directa de los afiliados, no a través del Congreso. "Dicen que ya había muchas elecciones este año, que no debíamos distraer recursos en otra cosa, pero ya sabíamos que en 2023 habría muchas fechas de votación. No hay justificación válida", denuncia Javier Fabre, presidente de la Línea Córdoba.