Neuquén se diversifica y pone a la explotación del potasio en el centro de su agenda minera.

Convertido en el corazón productivo de la Argentina libertaria, Neuquén busca ahora volver a poner a la explotación de potasio en su agenda minera. Desde la Dirección de Minería aseguran que cuentan con un reservorio de clase mundial y que es cuestión de generar las garantías jurídicas necesarias para atraer las inversiones necesarias que permitan su desarrollo a gran escala.

En la provincia estrella de la Patagonia advirtieron sobre la existencia de un reservorio de sal de potasio ubicado al noroeste de Rincón de los Sauces y a más de un kilometro de profundidad. Después de más de una década del fallido emprendimiento de construir un tren del potasio por parte de la empresa brasileña VALE para transportar el mineral desde Malargüe (Mendoza) hacia el puerto de Bahía Blanca , Neuquén comienza a mirar con buenos ojos la idea volver a apostar a la extracción de sal de potasio para que se utilice como fertilizante en los suelos de la pampa húmeda.

Auge de la demanda con fines de agrícola, nuevas tecnologías, marco normativo acorde y la diagramación de un nuevo régimen de regalías mineras delinean las bases para la futura explotación.

“Creemos que tenemos un yacimiento de clase mundial que se ubica en la zona norte de Vaca Muerta. Son cientos de kilómetros cuadrados y se ubican al noroeste de Rincón de los Sauces. Está lindero al de Mendoza, a más profundidad pero de nuestro lado del río Colorado”, sostuvo el director de Minería de Neuquén, Carlos Portilla , al exponer en una reunión de comisión de la Legislatura los alcances de un nuevo Código de Procedimiento Minero que regirá en la provincia.

A la actualización del Código de Procedimiento Minero se le debe agregar la creación de un nuevo gravamen para la actividad. Se trata de la aplicación de un régimen de regalías que oscila entre el 2% y 3% según el valor agregado que se le incorpora al mineral en origen. La intención del Ejecutivo es poder contar con ambas iniciativas sancionadas durante las últimas sesiones del mes de agosto.

El nuevo Código prevé mayores exigencias para la exploración del recurso, plazos más cortos para desarrollar la etapa de cateo, modernización de controles para evitar prácticas especulativas, instancia de consultas a municipios y reversión de áreas al Estado por casos de improductividad.

El director de Minería de Neuquén, Carlos Portilla.

En este nuevo escenario, Neuquén centra sus expectativas en poder abastecer la demanda de potasio que cada vez es más requerida para nutrir los suelos destinados al cultivo de soja, girasol y trigo que, luego de 30 años de explotación casi ininterrumpida, comienza a experimentar la falta de un mineral esencial para la cosecha.

“Queremos que los inversores reales vengan y conseguir los medios de financiamiento que posibiliten su extracción. Queremos que productos de esta naturaleza se pongan en marcha. Cada tonelada de cereal que se produce, se lleva una cantidad de potasio importante. No va a faltar mucho tiempo para que la actividad agrícola lo requiera. La futura demanda va a ser inexorable y nuestros yacimientos de potasio tienen una potencialidad importante de explotación”, explicó el funcionario.

También agregó que será clave la implementación de nuevas tecnologías para abaratar los costos y hacer viable la extracción de potasio en un yacimiento que se encuentra entre los 1000 y los 1500 metros de profundidad, unos 600 metros por debajo del emprendimiento que actualmente se explota en la provincia de Mendoza.

Arenas de cercanía para el fracking de Vaca Muerta

Este nuevo mapa minero al que apunta consolidar la provincia también involucra a multiplicar los emprendimientos destinados a extraer las arenas de cercanía que requiere la hidrofractura que requieren pozos no convencionales en Vaca Muerta.

Al respecto, Portilla aclaró que hay arenas que se extraen en Neuquén con un alto contenido de cuarzo y feldespato, y son consideradas óptimas para el proceso de ruptura. El funcionario recordó que, por tratarse de un mineral catalogado como de primera categoría en el Código minero, la provincia se considera dueña del recurso y su extracción no se reduce al requerimiento administrativo que sobre el recurso puede otorgar el propio dueño del suelo.

En ese sentido, remarcó que en Neuquén ya cuenta con su primera mina de arena de cercanía y que en un futuro se verificará un salto importante en la actividad con la aprobación de más proyectos que accedan a la etapa de explotación.

Minimizan preocupación por el uso del agua

El directo de Minería precisó que es ínfimo el uso del recurso hídrico que se utiliza en la producción minera local. Sobre este punto, observó que “no se usa prácticamente agua en nuestra provincia” y que en otras jurisdicciones que sí añaden procesos de separación, se implementan sistemas de circuito cerrado del uso del agua, se reaprovecha y “sólo se reintroduce entre un 5 y 15% del agua utilizada”.