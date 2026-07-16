Justicia: Javier Milei superó los cien pliegos aprobados y ratificó al juez que blindó la reforma laboral

Javier Milei amplió su influencia en Tribunales : el Senado aprobó este jueves 29 pliegos y suma100 avalados desde la asunción del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques . Uno de los expedientes de este jueves fue para garantizar la continuidad del camarista Víctor Pesino , quien blindó la reforma laboral con una cautelar e intervino la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La prórroga del mandato del magistrado fue votada con lo mínimo: 36 a favor contra 31 en contra. Se sumaron en el rechazo el peronismo y otros habituales aliados del Gobierno, como Convicción Federal y la dupla de Santa Cruz ( José María Carambia y Natalia Gadano ), que no votaron ningún pliego.

El PJ también se opuso al nombramiento de Javier Jorge Cosentino en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. En este caso, fue aprobado con 40 votos a favor y 26 en contra. El resto de los pliegos se aprobó casi por unanimidad, con el único rechazo del binomio santacruceño. La sesión sirvió también para darle ingreso a otros candidatos a magistrados y acelerar las audiencias.

Otro pliego aprobado casi por unanimidad que también significa un éxito para Milei: el de Juan Tomás Rodríguez Ponte , quien fue nombrado en el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora. Se trata nada menos que del exsecretario del juez Ariel Lijo , excandidato a ocupar una vacante en la Corte Suprema, que pulsea con Mahiques por ser procurador general.

Pesino fue el candidato más resistido, porque su pliego recién ingresó después de avalar la reforma laboral, aún cuando el magistrado había pedido su continuidad el año pasado. “Estuvo reunido con Mahiques antes de firmar el fallo. Hubo un acuerdo para cambiar su continuidad por la sentencia”, denunció Mariano Recalde , del PJ, quien definió la Sala VII que integra el magistrado como “la Sala Banelco”, en alusión a la tarjeta con la que se pagaron coimas en el Senado en 2000, durante el debate de la reforma laboral.

Bullrich le respondió. “Los jueces no se sacan por sus fallos. Lo mismo va a pasar cuando vengan los (pliegos de jueces) que tuvieron la responsabilidad los que generaron sanciones claras a la corrupción estatal del país. Tenemos que ser objetivos porque los jueces no son de un gobierno”.

La jefa de LLA recordó además que la mayoría de los pliegos aprobados son de ternas viejas, con concursos realizados hace una década. Ese es el motivo por el cual casi todos los candidatos son aprobados con el voto de la mayoría del recinto.

En la sesión se aprobaron 26 ascensos diplomáticos, demorados hace años por falta de acuerdo político. Wado de Pedro, del peronismo, recordó que hay medio centenar de diplomáticos con la carrera interrumpida, por su origen peronista. El libertario Juan Carlos Pagotto, a cargo de la Comisión de Acuerdos, prometió revisar esos expedientes.

La Cámara decisiva

La sesión sirvió además para darle ingreso formal a los pliegos que ingresaron en las últimas semanas, como los seis candidatos a magistrados que ingresaron el lunes. Se destacan los candidatos a ocupar la Cámara Federal de Apelaciones, que interviene en casos de corrupción, como el de $Libra o los que implican al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Se trata de Pablo Bertuzzi, actual juez de esa Cámara; y el juez penal económico Pablo Yadarola, quien compartió con Mahiques el recordado viaje a Lago Escondido. Con sus pliegos ingresados, ya es posible para Pagotto fijar fecha para las audiencias.

La lista de pliegos no se detiene: el ministro de Justicia tiene apuntados 303 candidatos de las ternas y espera que la mayoría sea aprobada antes de fin de año. Si lo logra, en sólo un año, superará en cantidad de magistrados nombrados a Mauricio Macri, que fueron 287, con 223 del Poder Judicial, 35 de la Defensoría y 29 del Ministerio Público.

Quedará para un eventual segundo mandato de Milei el debate por las dos vacantes de la Corte Suprema y el Procurador General, un cargo que ocupa desde 2017 Eduardo Casal. Se trata de un funcionario del Ministerio Público que asumió en forma interina, pero nunca dejó su lugar porque en el Senado no hubo acuerdos para reemplazarlo. Mahiques se anota para ocupar ese lugar. Lijo también.