Elecciones municipales en Santiago del Estero: LLA apuesta a sumar concejales en los centros urbanos

A menos de tres semanas de las elecciones municipales en Santiago del Estero , en La Libertad Avanza son realistas. Saben que imponerse a la maquinaria que administran el Frente Cívico y el Partido Justicialista será difícil. Por eso, apuestan a quedarse con escaños en los concejos deliberantes de las ciudades más importantes de la provincia.

Son 25 los municipios en los que se elegirán intendentes y concejales de cara a los próximos cuatro años y La Libertad Avanza presenta listas en casi todos.

En su debut en las elecciones municipales santiagueñas, en la tropa libertaria saben que las posibilidades de arrebatarle alguna intendencia al aparato oficialista que controlan Gerardo Zamora y José Emilio “Pichón” Neder es casi una utopía. Por eso, la apuesta es quirúrgica: quieren quedarse con bancas en el Concejo Deliberante como un primer paso para construir posicionamiento y referencias territoriales.

Con ese objetivo, La Libertad Avanza decidió concentrar sus esfuerzos en los centros urbanos, dado que son los lugares donde su propuesta mejor penetra, algo que se repite en la mayoría de los distritos del Norte Grande .

De hecho, la mejor cosecha de la tropa libertaria en las últimas elecciones legislativas fue en los departamentos de La Banda y Capital , dos de los tres principales apuntados. Allí, el presidente del partido en la provincia, Tomás Figueroa , quedó en el segundo lugar , muy por detrás de Zamora pero superando a Neder, que dividieron el electorado oficialista y fueron candidatos del Frente Cívico y del PJ, respectivamente.

Los nombres libertarios en Santiago del Estero

La apuesta por los Concejos quedó plasmada en el armado de listas. Por ejemplo, en la Capital, donde el objetivo es obtener tres bancas de las doce en juego, la nómina es liderada por Alejandro Parnas, un exdiputado provincial que viene de ser el candidato a gobernador de Despierta Santiago, la alianza entre el PRO y radicales no zamoristas.

Parnas llegó a un acuerdo con la Libertad Avanza pero, a pesar de ser la figura más conocida, no fue candidato a intendente. Ese lugar quedó para Beatriz Yunes, una empresaria y gestora cultural que administra una galería de arte y debutará en la arena electoral.

Javier Milei en una visita a Santiago del Estero durante la campaña de 2025.

A Parnas lo secunda en la lista María Laurence Onaney Gau, la candidata a vicegobernadora de La Libertad Avanza en 2025. Ya había sido candidata a diputada provincial en 2021 desde la boleta de Juntos por el Cambio. El que más pone en juego es Agustín Acosta, un joven concejal radical que ocupa el tercer casillero de la boleta y va por su reelección.

Concejales se buscan

La otra apuesta libertaria es en La Banda, el distrito que Puente Carretero une con la Capital. Allí, donde también se ponen en juego doce concejales y la escuadra violeta quiere quedarse con al menos dos, la apuesta fue por el abogado Miguel Ángel Torres como candidato a intendente y por tres debutantes para el Concejo Deliberante: Hugo Azar, Lucía Díaz y Juan José Ominetti.

En Las Termas de Río Hondo la cuestión es algo más compleja. Es una de las ciudades santiagueñas donde los doce escaños del Concejo no se reparten por d’hondt, sino que el ganador se lleva dos tercios de las bancas y solo las cuatro de la minoría se reparten de forma proporcional. Allí, el debutante Dante Donadel es candidato a intendente, mientras que Anita Carino, jefa del PAMI de esa ciudad y excandidata a diputada provincial, y Agustín Piva, un outsider licenciado en nutrición, son la fórmula para el deliberante.

En Frías y Añatuya, los últimos dos municipios de primera categoría, La Libertad Avanza no es tan optimista. La diputada provincial libertaria Eugenia Coppede, quien antes manejó Anses en Añatuya, será candidata a intendenta acompañada por la abogada Cecilia Campos Tiberi como postulante al Concejo Deliberante.

En Frías, el joven productor audiovisual Lucas Sequeira será el candidato a intendente, mientras que el titular del PAMI de esa localidad y exconcejal Cristian Mellberg Cheble intentará volver al legislativo municipal.

Los obstáculos del plan libertario

A pesar del realismo que conduce sus intenciones, la humildad no es garantía de éxito para el mileísmo. Tanto en La Banda como en Santiago del Estero enfrentan a candidatos de Despierta Santiago que pueden provocar una sangría de votos. La alianza que replica lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio es una amenaza tanto por su posicionamiento de derecha moderada como por tener candidatos con el mismo o mayor recorrido. De hecho, en la madre de ciudades va por la intendencia Facundo Pérez Carletti, excandidato a senador y a gobernador en 2025.

Facundo Pérez Carletti, en una campaña anterior junto a Mauricio Macri.

Esa fragmentación en el arco que va del centro a la derecha del electorado es a pedir de boca del oficialismo. Como contó Letra P, Zamora y Neder replicaron en 23 ciudades su inédito pacto de competencia controlada pero dejaron dos excepciones: justamente, La Banda y Santiago del Estero.

Allí decidieron competir juntos, con la marca del Frente Cívico. En la capital la decisión fue para protegerse de la amenaza opositora, mientras que en La Banda fue para intentar arrebatarle al Frente Renovador la única intendencia que controla en la provincia.