En alerta, Maximiliano Pullaro convocó a los intendentes y activó un operativo para prevenir inundaciones

A la par de la política doméstica y de su vínculo con el presidente Javier Milei , al gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , lo invade una preocupación mayúscula: el fenómeno del Súper Niño , un evento climático de grandes dimensiones que podría afectar a la Bota. Por esa razón, el mandatario radical acelera contactos permanentes con intendentes para prevenir situaciones de gravedad.

En tiempos del Mundial, el Súper Niño se apoderó de la centralidad de la agenda en la Casa Gris . Como reflejó Letra P semanas atrás , Pullaro se encontró con dos de sus pares, el chaqueño Leandro Zdero y el santiagueño Elías Suárez , para planificar acciones regionales en conjunto, pero también sumó, liderados personalmente, cónclaves con jefes comunales de Santa Fe para evaluar el estado de obras hídricas.

El gobierno santafesino recibió una previsión de que para agosto se esperan precipitaciones y temporales superiores a lo normal, especialmente en el norte de la provincia. La situación de alerta, de todos modos invade a toda la Bota. En una de estas reuniones recientes, un funcionario provincial de segundo rango alertó a los intendentes al remarcarles que se preparan para eventos con caída de 300 milímetros de agua en unas horas.

Nos estamos ocupando de un fenómeno climático que puede llegar este año, limpiando canales e invirtiendo en infraestructura, maquinaria y recursos para estar preparados en caso de emergencia. Desde que iniciamos nuestra gestión estamos trabajando para que Santa Fe produzca y… pic.twitter.com/2o22l5GOxj

Los últimos informes dan cuenta de que el fenómeno atípico se pospondrá para el último trimestre del año. Sin embargo, el Ejecutivo trata de anticiparse a los hechos, con una mezcla de temor y precaución en partes iguales.

Este jueves, Pullaro recibió a intendentes y presidentes comunales del centro norte provincial, tal como lo había hecho con alcaldes del centro sur hace unos días. “No se trata de alarmar, sino de ocuparnos. Los informes indican que este fenómeno llegará con mayor o menor intensidad y tenemos que estar preparados, invirtiendo los recursos necesarios y coordinando estratégicamente el trabajo”, afirmó el gobernador.

Uno de los intendentes convocados se retiró del cónclave realmente preocupado y se abocó rápidamente al control de los canales que proliferan en las localidades, algunos de condición ilegal.

Pullaro recibió a intendentes y presidentes comunales del centro norte provincia

Uno de los puntos que se juega ahora es el despliegue de maquinaria del gobierno provincial en el territorio y cómo Pullaro –y la Casa Gris– priorizan la atención. En concreto, a qué localidades se asisten primero con retroexcavadoras.

“Todos vamos a estar involucrados cuando haya que responder. En muchos lugares ya se hicieron las tareas necesarias, pero en otros todavía no se tomó dimensión de lo que puede ocurrir. Tenemos una ventana de aproximadamente 90 días para hacer lo que falta y llegar mejor preparados”, señaló.

Finalmente, convocó a los gobiernos locales a intensificar las tareas preventivas. “Aquí tienen un gobierno provincial dispuesto a acompañar a cada localidad. No los vamos a dejar solos, pero cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde para que el impacto de este fenómeno sea el menor posible”, concluyó.