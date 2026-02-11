DISCUSIÓN 2027

Neuquén: la UCR ensaya su reconstrucción para enfrentar a Rolando Figueroa

Juan Peláez, exaliado del gobernador, busca conducir el partido. Críticas a la amplitud de La Neuquinidad. La chance de recuperar la autonomía política.

Por Ariel Boffelli
Juan Peláez fue candidato de Neuquinizate, el frente de Rolando Figueroa, en Neuquén capital.

La Unión Cívica Radical (UCR) de Neuquén se encamina a una definición que sobrepasa la discusión interna. El 20 de febrero, 15 representantes del partido se reunirán para elegir a su nueva conducción provincial, en un contexto atravesado por una revisión profunda del vínculo roto con el gobierno de Rolando Figueroa y por la decisión de recuperar autonomía política.

El proyecto que llegó al poder con la promesa de romper con el pasado terminó absorbido por las mismas lógicas que decía combatir, asegura Peláez a Letra P. Esa conclusión, que circula con cada vez menos pudor en la dirigencia partidaria, empuja a la UCR a reordenarse y a pensar un camino propio de cara a la próxima elección a gobernador.

Del apoyo al desencanto

Peláez, que ocupó la secretaría de Producción e Industria entre diciembre de 2023 y abril de 2025, no reniega de su respaldo inicial. Explica que acompañó al gobernador de la provincia más influyente de la Patagonia con la expectativa de poner fin a un esquema de poder que dominó al distrito durante décadas. Sin embargo, con el correr de los meses, esa expectativa se fue diluyendo. Según su diagnóstico, el modelo político no solo no cambió, sino que volvió a incorporar a los mismos actores que habían quedado asociados a la etapa anterior.

La cercanía del gobierno con figuras del Movimiento Popular Neuquino (MPN), los acuerdos territoriales y la convivencia con estructuras de otros tiempos terminaron por consolidar una sensación de continuidad que incomoda a un sector del radicalismo. En ese marco, el concepto de Neuquinizate, hoy convertido en La Neuquinidad, aparece como una síntesis fastidiosa para quienes esperaban una ruptura más nítida con aquellos sectores que moldearon la política durante más de seis décadas.

Juan Peláez y Rolando Figueroa Neuquén.png
Otros tiempos. En el inicio del mandato de Figueroa Peláez se incorporó al gobierno. Se fue en abril de 2025.

Peláez expresó recientemente en el programa Enfocados, que se emite en la señal Somos El Valle, que la Legislatura funciona alineada con el Ejecutivo, que el Poder Judicial muestra señales de subordinación y que la oposición quedó desdibujada. En ese esquema, el MPN dejó de cumplir un rol de contrapeso y pasó a integrarse, de hecho, al oficialismo ampliado.

Señales que profundizaron la distancia

En la UCR señalan una serie de gestos que terminaron de consolidar el malestar. La reunión del gobernador con exintendentes del MPN en Aluminé y la incorporación al gobierno provincial de Osvaldo Llancafilo, dirigente con fuerte anclaje y vínculo directo con el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, fueron leídas como señales claras. La relación con Mariano Gaido, intendente de la capital, fue otro de los hechos que hizo crujir el acuerdo entre Figueroa y la UCR.

Para el radicalismo crítico, esos movimientos confirmaron que el cambio prometido “quedó a mitad de camino”. La decepción, admiten, fue fuerte. El acuerdo con el MPN, insisten, "no era inevitable ni necesario".

Provincializar para competir en Neuquén

En ese contexto cobra especial relevancia la reunión partidaria de finales de mes, que tendrá un adelanto en la previa del carnaval en Chos Malal. Allí se definirá quién conducirá la UCR neuquina, pero también la estrategia política hacia adelante. Peláez no descarta asumir la presidencia del partido, aunque aclara que no tiene interés en cargos ejecutivos. Su objetivo, asegura, es reconstruir al radicalismo como herramienta política.

Juan Peláez UCR Neuquen.png
Peláez propone una alternativa a los sellos nacionales y pararse enfrente del gobernador.

El dato central es la decisión de provincializar el proyecto radical. La UCR buscará construir una alternativa propia en Neuquén para la elección a gobernador, por fuera tanto de los sellos nacionales como del frente que hoy gobierna la provincia. Recién en una segunda instancia se evaluarán acuerdos para el plano nacional.

“Vamos a ser una alternativa a los sellos nacionales y frente al gobernador en Neuquén”, advirtió Peláez a este medio, en una definición que empieza a ordenar el debate interno. En un escenario dominado por los armados amplios y alianzas más que elásticas, el radicalismo neuquino apuesta a una lógica más clásica. La discusión está abierta, pero el rumbo parece claro: hoy es un partido rival de Figueroa.

