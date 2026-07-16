Rosario: Pablo Javkin apuesta a un acuerdo con Maximiliano Pullaro para definir la sucesión

El intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro trazan la estrategia electoral de Unidos en Rosario.

La carrera hacia 2027 empezó a mostrar los primeros nombres en Rosario . En Unidos conviven dirigentes de distintos partidos que empiezan a perfilarse para disputar la sucesión de Pablo Javkin , quien mantiene en duda si irá por un tercer mandato. En el espacio del intendente empieza a delinearse la idea de avanzar en una estrategia común con Maximiliano Pullaro .

La estrategia forma parte de una lectura compartida por el entorno del jefe municipal. Según pudo saber Letra P , cerca de Javkin consideran posible alcanzar un acuerdo político con el pullarismo, concentrando detrás de un objetivo el respaldo de los dos principales electores de Unidos en Rosario.

Esa idea no implica, por el momento, que exista ya un nombre definido ni un acuerdo cerrado. Sí refleja la intención política, llegado el momento, de que ambas terminales del oficialismo privilegien una construcción común antes que una disputa fragmentada.

Como viene contando Letra P , la sucesión de Javkin ya empezó a poblarse de dirigentes que asoman como potenciales candidatos. Todo eso está atravesado por una premisa inicial: si el intendente decide ir por un tercer mandato , a diferencia del camino que tomaron sus antecesores, ordenaría ese acuerdo con Pullaro.

Voceros del Palacio de los Leones sostienen que el gobernador ve con buenos ojos ese escenario.

Si Javkin desiste de revalidar su mandato, aparece un crisol de nombres para intentar sucederlo. Dentro del propio javkinismo se menciona al secretario de Gobierno, Sebastián Chale, como uno de los interesados.

También figura la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, cuyo nombre sigue siendo mencionado como una alternativa con experiencia de gestión y fuerte conocimiento en la ciudad.

Sebastián Chale, secretario de Gobierno de Pablo Javkin, junto al intendente.

Del lado del gobierno provincial, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, es otro de los dirigentes que distintos sectores imaginan con proyección hacia Rosario, apalancado en su cercanía con Pullaro y en la creciente exposición que adquirió durante la gestión.

¿Un acuerdo impediría que ambos sectores compitan en una interna? “No, pero si sirve para poder tener reglas de juego claras de antemano. Una interna consensuada”, resumen en el oficialismo.

Mientras, el PRO tampoco se resigna a quedar al margen. Cristian Cunha y Anita Martínez aparecen entre las alternativas del partido amarillo, mientras que en las últimas semanas comenzó a ganar fuerza la posibilidad de que Federico Angelini termine compitiendo, un escenario que distintas fuentes del partido no descartan.

A eso se suma el socialismo, que también tiene aspiraciones propias. Joaquín Blanco y Lionella Cattalini son dos de los dirigentes que aparecen con mayor frecuencia en las conversaciones internas del partido de la rosa y que difícilmente resignen, al menos en esta etapa, la posibilidad de construir una candidatura.

Con semejante cantidad de aspirantes, una primaria amplia dentro de Unidos parece, hoy, el desenlace más lógico.

La apuesta a una síntesis

Sin embargo, en el entorno de Javkin entienden que el escenario todavía está lejos de quedar cerrado. Por el contrario, creen que el paso de los meses puede terminar empujando una negociación entre los principales socios de la coalición.

La lógica es sencilla. Tanto Pullaro como Javkin llegan fortalecidos después del mejoramiento de la valoración de sus gestiones, empujadas por el cambio favorble en los índices de seguridad. “El año que viene lo que van a valorar son las gestiones”, resumen.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, atentos al domingo 29 de junio, pero también al lunes 30.

En el javkinismo incluso creen que esa voluntad de síntesis podría ser compartida por el propio gobernador, aunque insisten en que tomar cualquier definición en este momento sería apresurado.

Todos los interlocutores consultados repiten la misma idea: todavía falta demasiado para hablar de nombres definitivos y cualquier movimiento prematuro puede terminar siendo contraproducente.

Los límites en Unidos y la confrontación con el PJ

Mientras el oficialismo provincial intenta ordenar su propia oferta electoral, otro debate aparece de fondo: la posibilidad de ampliar la coalición hacia La Libertad Avanza. Es una hipótesis que algunos dirigentes fogonean pensando en una gran alianza de todo el espectro no peronista para enfrentar a Juan Monteverde, quien vuelve a perfilarse como una de las principales referencias opositoras en Rosario.

“Está llevando la discusión a un terreno inusitado para la política local. La judicializa y utiliza herramientas cada vez peores”, dicen en Unidos sobre el principal referente de Ciudad Futura.

No obstante, en el javkinismo -así como en otros espacios- vienen sosteniendo desde hace tiempo que una confluencia con el espacio libertario luce extremadamente difícil, tanto por las diferencias políticas como por las identidades construidas durante los últimos años. Una mirada que también comparten distintos referentes de la coalición provincial.

Con ese panorama, la prioridad pasa por otro lado: ordenar primero la interna propia y resolver si Unidos llegará a 2027 con una competencia entre múltiples candidatos o si, como imaginan cerca de Javkin y Pullaro, terminan confluyendo detrás de una única figura.