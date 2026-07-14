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EL CORAZÓN DEL MODELO

Nadia Márquez organizó un tour por Neuquén y La Libertad Avanza se sube al boom de Vaca Muerta

Un grupo de diputados violetas recorrieron la sede de YPF en Loma Campana y se interiorizó sobre el Plan 4x4. El potencial energético como base hacia 2027.

Por Letra P | Periodismo Político
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Por  Letra P | Periodismo Político

"Vaca Muerta representa una enorme oportunidad para el desarrollo de nuestro país. Conocer el trabajo que realizan YPF y toda la industria permite comprender la dimensión del desafío y del potencial que tiene la Argentina para convertirse en un actor energético de primer nivel”, destacó Márquez.

Durante la visita, los legisladores se interiorizaron sobre el crecimiento de la producción y las obras de infraestructura de la región.

Durante la visita, los legisladores se interiorizaron sobre el crecimiento de la producción y las obras de infraestructura de la región.

“Mientras durante años se espantó la inversión con trabas, impuestos y desconfianza, hoy la gestión del presidente Javier Milei está construyendo un país donde el sector privado vuelve a apostar por el futuro”, agregó, y recalcó la aprobación del séptimo proyecto RIGI en Neuquén, con una inversión de U$S 4.521 millones.

“Va a impulsar aún más el desarrollo de Vaca Muerta, la construcción de nueva infraestructura y la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. El cambio de rumbo ya se refleja en hechos concretos: más inversiones, más producción, más empleo y más oportunidades para los argentinos", enfatizó.

Diputados de La Libertad Avanza en la Patagonia

Durante la visita, los legisladores se interiorizaron sobre el crecimiento de la producción y las obras de infraestructura de la región. La primera actividad se realizó en Loma Campana, en el corazón de Vaca Muerta, donde YPF lidera el desarrollo energético del país.

En ese marco, también conocieron los alcances del Plan 4x4, que busca multiplicar el valor de YPF con foco en la eficiencia, la competitividad y el compromiso de un equipo de personas que diariamente impulsa la producción de la energía que necesita el país.

Otro desembarco en Vaca Muerta. Nadia Márquez junto a Manuel Adorni y Karina Milei en abril.

Otro desembarco en Vaca Muerta. Nadia Márquez junto a Manuel Adorni y Karina Milei en abril.

La recorrida incluyó además una visita al Instituto Vaca Muerta, la primera institución educativa creada y financiada por la propia industria, con el objetivo de formar entre 2.000 y 3.000 especialistas por año para acompañar el crecimiento sostenido del sector energético.

Participaron los diputados libertarios Soledad Mondaca (Neuquén), Nicolás Mayoraz (Santa Fe), Patricia Vázquez (Buenos Aires), Álvaro Martínez (Mendoza), Mónica Becerra (San Luis), Gastón Riesco (Neuquén), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego), Adrián Brizuela (Catamarca), María Belén Avico (Córdoba), Rubén Torres (Buenos Aires), Julio Moreno Ovalle (Salta) y Lorena Villaverde (Río Negro).

La Libertad Avanza, de recorrido político por Neuquén

Finalizada la visita a YPF, la delegación se trasladó a la Casa de la Libertad Neuquén, donde mantuvieron un encuentro “destinado a fortalecer el trabajo conjunto, consolidar la defensa de las ideas de la libertad y respaldar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei para transformar la Argentina”.

La jornada concluyó con un mensaje de “compromiso con el desarrollo del país, reafirmando la convicción de seguir trabajando por una Argentina con más inversión, más producción y más libertad”.

Las fotos en libertarias en Vaca Muerta

No es la primera vez que los libertarios buscan capitalizar el boom de Vaca Muerta. En abril, y como parte de un viaje reservado para blindar a Manuel Adorni, desembarcaron en la joya petrolera el entonces jefe de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y una reducida comitiva libertaria.

Por entonces, el escenario sirvió a Márquez para revalidarse como la figura más importante del espacio libertario en la provincia. Sin haber sido la formado parte de la organización de aquella actividad, su presencia tuvo un rol destacado en la agenda oficial y su cercanía con la conducción nacional la destacó entre el resto de los militantes violetas.

Otros tiempos. Adorni, sonriente en Vaca Muerta.

Otros tiempos. Adorni, sonriente en Vaca Muerta.

Marquez no sólo participó de la recorrida, sino que también tomó un rol activo en la comunicación del mensaje oficial. Habló de seguridad jurídica, del impulso a las inversiones y del papel estratégico de Neuquén en la economía nacional, siempre alineándose con el discurso del gobierno de Milei.

Uno de los datos que completó la lectura de aquella jornada fue la ausencia de los diputados nacionales de La Libertad Avanza, quienes no estuvieron en Vaca Muerta debido a compromisos asumidos en su agenda en Buenos Aires. Esta vez, visita pendiente quedó saldada.

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