Rolando Figueroa mueve el banco: las claves del equipo para su segundo tiempo en Neuquén

Rolando Figueroa avanza en la reestructuración de su gabinete y antes de llegar a sus primeros dos años de mandato en Neuquén pondrá en funciones a nuevas dos ministras y dos secretarios que asumirán en áreas que hasta ahora no formaban parte del organigrama. Así, busca adaptar el funcionamiento del gobierno a las necesidades que proyecta para los próximos años.

La creación del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura y la unificación del área social bajo Trabajo y Desarrollo Laboral fueron los anuncios más recientes, aunque en los próximos días se conocerán más movimientos. Así, el mandatario le sigue dando forma a un gobierno que busca representar “un compromiso generacional” con la provincia, más allá de “las barreras de los partidos políticos”, según describió.

“Las personas que estamos incorporando en el gabinete son las que se lo han ganado con el trabajo, independientemente de qué opción vengan”, definió Figueroa en una alusión a la diversa procedencia partidaria de algunos de los funcionarios que ascienden. Un sello con el que busca marcar el estilo de La Neuquinidad , su frente de gobierno.

Desde su entorno aseguran que los movimientos que se oficializaron en las últimas semanas se vienen analizando desde hace meses y no responden a los resultados de las elecciones de octubre, en las que La Libertad Avanza relegó al oficialismo provincial. Se trata, afirman, de los ajustes y cambios necesarios para optimizar áreas y perfiles, en función del compromiso asumido, el trabajo realizado y los resultados obtenidos.

Josefina Codermatz , aún directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), asumirá al frente de Juventud, Deportes y Cultura, "un ministerio muy fuerte" y fundamental para construir la red que le otorgue "sustentabilidad social" a Neuquén, señaló el gobernador.

Josefina Codermatz va a estar al frente del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, un área central para fortalecer nuestra red social y acompañar a las nuevas generaciones.



Con su compromiso y capacidad, avanzamos en una gestión que combina renovación… pic.twitter.com/O2tcKKiQVM — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 1, 2025

Se trata de “el ministerio soñado, el que me parecía que había que armar desde hace muchísimos años", contextualizó en declaraciones a la prensa. Desde allí se buscará ampliar el alcance territorial de las iniciativas culturales y deportivas.

Al igual que varias de las renovadas dependencias, la nueva cartera llevará adelante algunas de las políticas que estaban bajo la órbita de Julieta Corroza, la extitular del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres que dejó el Ejecutivo para asumir una banca en el Senado. Sus tareas, fundamentales para la primera etapa de la gestión Figueroa, se repartirán en el nuevo gabinete y la cartera que conducía no existirá más.

Desarrollo Humano para Neuquén

El otro anuncio que se conoció a comienzdos de esta semana refiere al área de Desarrollo Humano, que se integrará como una secretaría dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que conduce Lucas Castelli.

La nueva dependencia estará a cargo de Miryan Abojer, actual secretaria de Cultura, Inclusión y Gestión Comunitaria, otra área que funcionaba bajo el ala de Corroza y licuará sus funciones en el nuevo armado.

El ordenamiento del sector devino del “desmembramiento” del antiguo ministerio de Desarrollo Social, eliminado en en 2023 luego de una serie de hechos de corrupción sucedidos entre 2020 y 2022. Hoy “estamos en condiciones de unificar nuevamente las áreas y darles un funcionamiento más eficiente”, sostuvo Figueroa.

Infraestructura y obra pública

Tanya Bertoldi, que termina su mandato como diputada, asumirá en el ministerio de Infraestructura y tendrá entre sus responsabilidades la de organizar la obra pública en esa provincia de la Patagonia.

En paralelo a su rol de legisladora nacional, Bertoldi ya ejercía al frente de la secretaría de Obras Públicas de Neuquén. Ahora, de cara a 2026, la funcionaria definió tres ejes centrales de gestión: la inversión vial, la expansión de la infraestructura habitacional y urbana, y el fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Tanya Bertoldi y Rolando Figueroa Figueroa convocó a Bertoldi para el ministerio de Infraestructura.

Según anunció, el 5 de diciembre presentará el plan provincial de vivienda, con metas para los próximos tres años. En líneas generales, además de recursos propios, la cartera contará con créditos vigentes de la Comisión Andina de Fomento y otros recientemente aprobados por el Banco Mundial y el BID.

La relación con los intendentes

Las nuevas funcionarias jurarán el jueves, a la par del flamante titular de la Secretaría del Interior, Gustavo Coatz, uno se sus laderos de confianza. El gobernador comparte con él una relación de décadas. Tanto así que fue su jefe de gabinete en Chos Malal, cuando Figueroa era intendente.

Desde ese lugar, Coatz manejará el diálogo institucional con los intendentes y presidentes de comisiones de fomento, una relación política que con la que el gobierno busca consolidar su presencia territorial de cara a las elecciones de 2027.

Gustavo Coatz Romer, secretario del Interior de Neuquén. Gustavo Coatz Romer, el hombre que Figueroa eligió para ser su voz con los municipios.

Como contó Letra P, La Neuquinidad gobierna o mantiene puentes sólidos en Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Chos Malal, Añelo y Rincón de los Sauces, entre otros distritos. En la geografía provincial también hay localidades gobernadas por el peronismo y por agrupaciones vecinalistas, que representarán uno de los mayores desafíos para el funcionario.

Innovación para el Desarrollo

El jueves, también asumirá en sus funciones el excandidato a diputado Joaquín Perrén que será nombrado al frente de la Anide, la agencia creada en 2022 con la idea de integrar innovación, ciencia y tecnología al entramado productivo y estatal.

El docente de la Universidad Nacional del Comahue, doctor en Historia e investigador del Conicet tuvo una participación destacada en la campaña para las elecciones de octubre y personificó la defensa de la educación pública frente a los recortes del gobierno nacional. “La innovación y la ciencia tienen una importancia estratégica para el progreso de la provincia”, subrayó el mandatario neuquino al anunciar la llegada de Perrén, parado del otro lado de la línea que baja La Libertad Avanza.

Todos los movimientos se suman al ingreso de Leticia Esteves en el superministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, que hace tres semanas había marcado el primer cambio en el gabinete. Con esta segunda tanda de nombramientos, Figueroa termina de fijar el nuevo mapa de poder y prepara a su equipo para la etapa decisiva del mandato, donde la gestión y la construcción política, aseguran, van a caminar al mismo ritmo.