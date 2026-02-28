La UCR movió primero en San Francisco: presentó un plan de viviendas y apura una alianza con LLA

Marco Puricelli toma la selfie tras la presentación. En la otra punta, el otro referente radical, Cristian Canalis.

La Unión Cívica Radical ( UCR ) de San Francisco dio el puntapié inicial en la oposición rumbo a las elecciones municipales de 2027 al presentar un programa de viviendas municipales. Con esa bandera buscará convencer al electorado del este de Córdoba para arrebatarle el poder a Damián Bernarte y al peronismo tras dos décadas de gestión.

En el pago chico de Martín Llaryora , la dirigencia boinablanca revolvió el avispero y puso en agenda una problemática sensible, no solo en la ciudad sino también a nivel nacional, con una solución que consideran viable. En paralelo, avanzan diálogos para cocinar un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) y llegar a los comicios del próximo año con mayor poder de fuego. La UCR ya mantiene una alianza con el Propuesta Republicana (PRO) .

El anuncio se conoció en la misma semana en que la gestión del intendente Bernarte inició los trabajos en el lote municipal La Arbolada , obra que el oficialismo proyecta como uno de los ejes para buscar la reelección y que, según sostienen, marcará un antes y un después en la ciudad.

La idea del radicalismo es replicar en San Francisco la experiencia que se desarrolla desde hace años en Arroyito , el enclave que gobierna el radical cordobesista, Gustavo Benedetti . Allí, también en el departamento San Justo, se consolidó una política de Estado en materia habitacional que, según datos difundidos, ya brindó respuesta a más de 360 familias y proyecta actualmente casi 600 viviendas.

La presentación estuvo encabezada por Marco Puricelli y Cristian Canalis , dos de los dirigentes hoy más representativos del radicalismo en la cabecera del este cordobés. El primero es concejal de Juntos por el Cambio y fue candidato a intendente en 2023; el segundo se desempeña como tribuno de cuentas por la oposición.

Empezamos el año proponiendo, y explicando cómo lo vamos a hacer Vamos por un techo para mi Ciudad. Gracias a todos los que lo vienen haciendo posible #Viviendas #SanFrancisco #UnaNuevaEnergía pic.twitter.com/1BkQlwYIQX

Ambos recibieron a Mauricio Cravero, referente y edil arroyitense, quien expuso el método aplicado en esa localidad para sostener el programa habitacional.

Qué tipo de plan se busca concretar

La UCR pretende impulsar un concurso nacional de ideas vinculante convocando a profesionales de la arquitectura de todo el país para diseñar un modelo de unidad habitacional que contemple desarrollo urbanístico integral, sustentabilidad ambiental, calidad constructiva e integración con el ecosistema productivo local.

El proyecto incluye la creación de un área específica dentro del municipio para liderar la ejecución del programa y un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) -a través de su Escuela de Oficios- para que el plan funcione también como motor de capacitación laboral para jóvenes.

cravero puriccelli san francisco La UCR de San Francisco activó la pelea por la sucesión de Damián Bernarte

Asimismo, prevé cupos mínimos para familias en situación de discapacidad, víctimas de violencia de género y personas adultas mayores.

El esquema propone transparencia en la selección de beneficiarios, participación ciudadana en el control y una auditoría social permanente. También se evalúa la creación de un comité autónomo que gestione la ejecución y una partida presupuestaria específica destinada exclusivamente al Plan Municipal de Viviendas.

Las prioridades que plantea la UCR

Puricelli es uno de los dirigentes opositores que buscará volver a competir. En 2023 quedó segundo detrás de Bernarte con más de 14 mil votos dentro de la alianza Juntos por el Cambio.

Antes de la presentación, anticipó el tono que, a su juicio, debería tener el último discurso de gestión del intendente en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

puricelli bullrich juez.jpg Marco Puricelli en la campaña de 2023

“Si el discurso fuera nuestro, sabiendo que es el último año de una gestión, iniciaría con un plan robusto de viviendas municipales, que hay que instalar para siempre y darle continuidad”, planteó ante la consulta de Letra P.

Diálogos rumbo al '27 y un pedido de reconocimiento

Puricelli también reconoció conversaciones con otros sectores de la oposición, entre ellos LLA. Sostiene que la ciudad “necesita un cambio” y que la clave será construir la propuesta más competitiva.

“Se respira un cambio de época en la provincia. Tengo las ganas, la voluntad. Vamos a trabajar con todos los sectores con los que compartamos la propuesta, sin caprichos personales”, afirmó.

El radical además sacó del baúl de los recuerdos su posicionamiento en el ballotage presidencial de 2023, cuando decidió apoyar a Javier Milei frente a Sergio Massa.

“No compartí la neutralidad nacional de la UCR y decidí acompañar lo que escuchábamos en la calle, que era que no debía ganar el kirchnerismo. Hoy pensamos en una alianza opositora en la ciudad y espero que se reconozca haber jugado en su momento”, cerró.