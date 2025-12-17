Damián Bernarte 2026: austeridad y déficit cero en San Francisco, pero con obras en marcha

El intendente de San Francisco , Damián Bernarte , habló con cierto optimismo sobre lo que vendrá en 2026. Este martes por la noche trazó un balance de año, repasó lo que a su entender fueron logros de su gestión ante funcionarios y representantes de diferentes instituciones, pero sin la oposición enfrente. Proyectó e hizo autocrítica.

En el auditorio de la Tecnoteca, quien gobierna en el pago chico del gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , aseguró que de los 25 anuncios que realizó el pasado 1° de marzo, su gestión logró cumplir el 76%, en un contexto económico que definió como “complejo”.

Luego, Bernarte apeló al discurso de moda y prometió para el próximo año cuentas equilibradas, austeridad, eficiencia en el gasto y déficit cero. A la par, redobló la apuesta al hablar de la continuidad de una serie de obras que para la oposición resultan “faraónicas” por el gasto, pero que para el intendente forman parte del “San Francisco del futuro”.

Con datos en la mano, el mandatario local sostuvo que la ciudad que gobierna en materia de servicios se encuentra “muy por encima” de la media nacional, l o que le permite pensar en obras que ya no vayan bajo tierra . Fue allí que recordó las gestiones de sus antecesores. Primero Llaryora, que fue intendente entre 2007 y 2015, e Ignacio García Aresca , hoy diputado que gobernó entre 2015 y 2023. En ambos casos, vale decir, pidieron licencia al ocupar otros cargos.

Lo que la Nación abandonó, #Córdoba lo termina. Vamos a finalizar la Autopista de la Ruta Nacional 19, que unirá definitivamente la ciudad de #Córdoba con #SanFrancisco . Estoy muy emocionado porque en el día de mi cumpleaños, estamos viviendo un día histórico: dejamos atrás una… pic.twitter.com/22UsYCsCqu

Entre los ejemplos, Bernarte mencionó que en materia de agua potable San Francisco está cubierta en el 100%, cuando la media de las poblaciones del país están entre el 88 y 90%. Respecto de las cloacas, la comparación es 95% sobre el 65 y 70% nacional. En gas natural, la ciudad cabecera del este cordobés ostenta un 91% de hogares conectados a la red, mientras que el promedio es del 50 y 55%. También se refirió a pavimentación y calles con cordón cuneta, donde San Francisco presenta un avance en el 80% de la ciudad, ante el 60% general.

bernarte informe Damián Bernarte habló ante un auditorio conformado por representantes de instituciones de San Francisco y funcionarios de su gobierno.

“Estos números nos permiten tomar decisiones para poder transformar a la ciudad ya sobre la tierra”, resaltó, indicando que la mayor parte de los problemas de infraestructura básica ya que se encuentran resueltos.

Las obras para una ciudad que le da la mano a la modernidad

En ese camino hacia las obras sobre la tierra, Bernarte viene afrontando varias críticas de la oposición y también de vecinos que recriminan el gasto y descreen de la necesidad de una serie de obras tildadas como “faraónicas”.

Una de las emblemáticas que fue prometida para este año se inauguró semanas atrás. Fue quizás la de menor resistencia popular y se trató de la transformación del Centro Cívico. La gente concurrió masivamente al corazón de la ciudad para ser parte de su presentación.

bernarte balance2 Damián Bernarte hizo un repaso del 2025 y proyectó lo que viene para el próximo año en su gestión en San Francisco.

Luego hay otras en ejecución que sí despiertan cuestionamientos. Allí aparecen una bicisenda y peatonal en altura en uno de los ingresos a San Francisco; también la construcción del nuevo edificio de la Policía de Córdoba en la zona céntrica y otro para la sede de la Región Centro. El plan se completa con la idea de trasladar la casa de gobierno a otro edificio que deberá ser refaccionado íntegramente y para lo cual organizó junto al Colegio de Arquitectos un concurso de ideas.

En este ítem, el intendente formuló una autocrítica y se comprometió a generar instancias de diálogo con la sociedad. “El desafío es generar instancias de dialogo con los distintos actores de la ciudad para generar procesos más eficientes que se relacionen a la escucha, a la participación del vecino y pensar entre todos las soluciones necesarias”, señaló.

Austeridad y eficiencia, lineamientos 2026

Bernarte se comprometió en 2026 a continuar con las obras en marcha, aquellas de gran magnitud y también las características a una gestión municipal. Lo mismo en materia de servicios.

En materia económica, planteó mantener las cuentas equilibradas, ser austeros en el gasto y eficientes. Como base de ello, habló de un municipio sin deudas (como dice tener) y de déficit cero, palabra utilizada hasta el hartazgo por la Casa Rosada.

“Hablan de un mal estado económico financiero del municipio. Nosotros nos hemos podido adecuar a una estructura nueva de ingresos y gastos. Los empleados cobran el sueldo adelantado antes de que termine el mes y este jueves 18 de diciembre vamos a pagar el aguinaldo. Las cuentas están equilibradas”, disparó como dardo a la oposición, aunque sin mencionarla.

También prometió alivio fiscal para contribuyentes que estén al día y para la mayoría de los comercios, un paquete de medidas que viene atado al Presupuesto 2026, el cual sería aprobado el próximo viernes, al menos por la mayoría oficialista.

La reelección, el sueño de Damián Bernarte

Apalancado en las grandes obras, Bernarte comenzó a transitar el camino hacia su reelección en 2027, un objetivo que anhela.

Su plan está inspirado en el método de Llaryora: mostrar gestión en la antesala electoral para llegar bien plantado dentro del cordobesismo y ante su electorado. El apoyo millonario para llevarlas adelante corre por cuenta del gobierno de Córdoba.

Más tarde será tiempo de que llegue el aval del Panal, como se conoce a la sede del poder provincial, hacia una nueva candidatura del “Peta”.