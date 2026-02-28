Sebastián Galmarini, sobre Axel Kicillof: "No es tiempo de una candidatura"

Sebastián Galmarini es diputado del Frente Renovador y uno de los hombres de mayor confianza de Sergio Massa . Politólogo, exdirector del Banco Provincia y con una banca desde diciembre, es de los pocos del massismo que habla sobre Axel Kicillof , las candidaturas 2027 y el peso del recuerdo de la gestión del Frente de Todos.

En diálogo con Letra P , puso freno de mano a las candidaturas de Kicillof y Massa con el mismo argumento, advirtió que los gobernadores peronistas que votaron la reforma laboral van a quedar expuestos y se permitió una autocrítica sin flagelación: "Tendríamos que haber avanzado en la reforma laboral, en el régimen penal juvenil, en reformas que no se pudieron hacer".

—Los diputados del FR votaron a favor de la baja de imputabilidad junto a La Libertad Avanza. ¿Cómo explica ese posicionamiento? ¿Generó alguna tensión en el bloque?

— Diferencias y matices hay muchos , pero son menores que las que tenemos con Milei. Tenemos un proyecto de código penal desde 2014 que ya planteaba la necesidad de estudiar la baja de imputabilidad. Pero el gobierno construye títulos y le importa tres carajos lo que hay de fondo.

—La reforma laboral pasó con votos de legisladores que responden a gobernadores del peronismo . La CGT los acusó de traidores. ¿Cuál es su mirada sobre ese rol?

El INDEC tiene que ser autónomo y autárquico. Presentamos un proyecto de ley para que funcione en el ámbito del Congreso de la Nación.

—La Argentina necesita una reforma laboral. Nadie puede esconderse si el 40% de los argentinos está en el trabajo informal. Pero la que envió el gobierno era una mala ley. El que votó en contra de los intereses de la sociedad va a quedar expuesto. La sociedad va a saber a quién tiene que votar y a quién no.

—¿Es posible construir una alternativa opositora a Milei con gobernadores que acompañan este tipo de leyes?

—Lo que importa no es el cargo: es qué está mirando la sociedad. No se queda atravesada por si son gobernadores, intendentes o diputados. El problema es cómo le resolvieron su problema.

Interna en Buenos Aires

—El PJ bonaerense resolvió la conducción sin internas. ¿Fue la mejor solución o esconde una discusión de fondo?

—No es momento de tener una discusión partidaria a los cuatro vientos. La resolución podría haber sido de otra manera, no debería haber tardado tanto ni haberse expuesto tanto comunicacionalmente. La sociedad no está pendiente de quién es el presidente del partido ni quién es el secretario de actas. A un trabajador despedido no podés ir a hablarle del PJ bonaerense. Es como hablarle de un viaje a la Luna.





—¿Cómo es la situación de Cristina? ¿Sigue ordenando la discusión en el peronismo?

—Está atravesando una situación personal muy compleja, como cualquiera que está detenida. Al peronismo lo ordena siempre el que gana las elecciones. Todo lo que suceda de acá en adelante va a funcionar a través de encontrar un mecanismo para ganarle a Milei en 2027.

La candidatura de Sergio Massa

—¿Massa está dando ese debate?

—Está muy activo aunque no se lo vea en los medios. Hay un silencio prudente con la nueva gestión y al mismo tiempo trabaja mucho en la interna. Es uno de los actores más relevantes del peronismo.

—¿Massa es el mejor candidato que tiene el peronismo para 2027?

—Anticipar una candidatura es darle una ventaja enorme a los trolls de Milei para que lo destruyan. Si me pregunta qué me gustaría, creo que es un gran candidato que merece una oportunidad de ser presidente. Pero no es el momento.

—¿En qué medida su imagen sigue cargando el peso de los últimos índices de inflación de su gestión como ministro?

—El relato del gobierno de Milei pegó, claro. Pero muchas decisiones que tomó Sergio se dieron en un contexto límite, con el helicóptero a la puerta de la gobernabilidad de Alberto Fernández. Creo que en el corto plazo la sociedad va a poder rescatar parte de esas decisiones.

Los tiempos de Axel Kicillof

—¿Cuál es la relación del Frente Renovador con Kicillof?

—Es una buena relación, con diferencias que en su momento planteamos sin dudar. Es un muy buen dirigente y un proyecto político. Mi única observación es que no es el tiempo todavía de pararse en una candidatura. No hay que apurarse. Si uno apura los tiempos y se expone, lo único que hace el gobierno es llevarse puesto ese nombre.

—¿El peronismo tiene chance electoral en 2027?

—Creo que sí, pero tenemos que entender por qué perdimos en 2023. No fue solo la economía. Hubo fotos inconvenientes, conflictos internos. Lo que la gente nos facturó es que nos fue mal en el gobierno. Tendríamos que haber avanzado en la reforma laboral, en el régimen penal juvenil, en reformas que no se pudieron hacer. Hoy tenemos que plantearle a la sociedad qué vamos a hacer para mejorar eso.