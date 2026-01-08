Córdoba | San Francisco

Damián Bernarte pone a su gabinete en modo ahorro y descarta más cambios tras la renuncia de Germán Fassetta

El intendente proyecta el año en el receso estival, tras el retorno al ámbito privado de un ladero de confianza. Superávit y obras que se ven, las prioridades.

Letra P | Nicolás Albera
Por Nicolás Albera
Para la segunda mitad de su mandato, Damián Bernarte podría hacer algunos cambios aunque no una cirugía mayor en su gabinete.&nbsp;

Damián Bernarte aprovechará enero para pensar si mete algún cambio más en su gabinete, al ya obligado de Germán Fassetta, que se conoció esta semana. El intendente de San Francisco aprovechará la calma del receso administrativo para diagramar su estructura política, pero sin alejarse de la gestión. Aquel funcionario que viaje, ya avisó, deberá tener el teléfono encendido.

El “Peta” afrontará la segunda mitad de su mandato, tras ser electo en 2023. Aunque lleva sobre sus espaldas dos más como interino, luego de que Ignacio García Aresca asumiera como diputado en 2021. Su entorno, reconoce, está conforme con lo conseguido hasta el momento entendiendo que se superaron las expectativas que existían de antemano.

Damián Bernarte y la salida de un alfil

Germán Fassetta decidió la última semana ponerle punto final a su cargo como secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica, Productiva y de Innovación. Desde el Ejecutivo informaron que su salida se produjo “por motivos personales”, ya que retomará su actividad en el sector privado y en la docencia.

El licenciado en Comunicación Social es un hombre de confianza de Bernarte. Ofició durante el interinato de este último (2021-2023) como asesor político y luego se convirtió en uno de sus principales funcionarios.

Fassetta era, hasta el momento de dar el salto hacia la política, coordinador del Centro Regional San Francisco (CRES), un proyecto conjunto entre la Municipalidad de San Francisco, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que acerca a esta ciudad las carreras universitarias públicas y gratuitas de las dos casas de altos estudios.

Bernarte entiende que la gestión dio “pasos invalorables” en el área que estaba a cargo del funcionario saliente, pero además valora que dejó un equipo funcionando de manera correcta. En los próximos días podría conocerse el nombre de la persona que ocupará el cargo.

No habría cirugía mayor en San Francisco

Unos días previos al cierre del '25, Bernarte reunió a todos sus funcionarios en la Tecnoteca Municipal, también a miembros de instituciones y entidades intermedias. Allí hizo un balance de lo que fue un año difícil por un contexto nacional atado a la crisis económica.

Aseguró que de los 25 anuncios que realizó el pasado 1° de marzo, su gestión logró cumplir el 76%, en un contexto económico que definió como “complejo”. Con datos en la mano, el mandatario local sostuvo que la ciudad que gobierna en materia de servicios se encuentra “muy por encima” de la media nacional, lo que le permite pensar en obras que ya no vayan bajo tierra. Luego vino el agradecimiento a su equipo de trabajo.

damian bernarte de frente 2025
No tiene dudas: Dami&aacute;n Bernarte est&aacute; convencido de que quiere ir por su reelecci&oacute;n en 2027 en San Francisco

Fuentes cercanas al despacho del intendente le dijeron a Letra P que pueden haber movimientos en el gabinete, aunque no una cirugía mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente las piezas que se muevan estén en la segunda línea.

Hasta el momento habría otra salida confirmada que es la de Micaela Mulassano, quien empezó como secretaria de Innovación, pero luego esa área fue absorbida por Vinculación Educativa. La ingeniera debutó en 2023 en política en el marco de un acuerdo estratégico entre la Municipalidad y la UTN San Francisco, pero habría decidido seguir sus pasos en la docencia.

También puede haber alguno que otro movimiento en Economía, secretaría que desde mediados del año pasado cuenta con un nuevo funcionario a cargo. Juan Carlos Sola, el estratega que tuvo Martín Llaryora en sus primeros años como intendente en su pago chico, volvió al mismo lugar en junio pasado en reemplazo de Marcelo Moreno, otro llaryorista.

“Es probable que se mantengan los que están, pero en esto nunca hay nada definido”, sostuvo la fuente respecto al gabinete.

Medidas para achicar la estructura política

Con la ola libertaria y una Córdoba pintada de violeta en las últimas elecciones, el cordobesismo comenzó a imitar algunas de las acciones de la gestión de Javier Milei.

En el caso de Bernarte, en los últimos meses decidió pasar de nueve a siete secretarías; también que el 30% de los cargos de la planta política del municipio pasen a tener menor rango, lo que implicó una reducción considerable en sus retribuciones y, por consiguiente, un ahorro para las arcas propias.

A su vez, se dispuso el congelamiento de sueldos de toda la planta política, incluyendo al intendente y su equipo de gestión. Cabe recordar que ya se había dispuesto una baja del 20% en los salarios de toda la planta política durante el primer semestre del año.

El ida y vuelta de Bernarte con la oposición

En una de sus últimas apariciones públicas, el intendente de San Francisco le respondió a la oposición, adjudicándole que intentan desestabilizarlo.

“Siempre auguran un futuro nefasto, se ponen babero, agarran el cuchillo y tenedor, pero ese momento no sucede”, dijo en referencia a aquellos opositores que hablan de que el municipio de San Francisco no tiene superávit, tal como se indica, sino que sus cuentas están “en rojo”.

bernarte aresca llaryora

“Los números se publican, se ven los saldos, le pagamos a todos los proveedores en tiempo y forma, cumplimos las obligaciones, no hay cheques devueltos. Recordemos lo que era antes de 2007, cuando un gobierno de otro signo político gobernaba (en referencia a Hugo Madonna, de la UCR). La pila de cheques rebotados, el pago de tasas que se hacían en cuevas fuera del municipio. Esos mismos dicen que lo harían mejor, pero fueron la peor administración municipal de la historia y son los mismos que plantean desde la oposición”, apuntó el dirigente del PJ que buscará ser reelecto en 2027.

