Axel Kicillof lanzó su armado nacional 2027: "No alcanza con el peronismo ni con Buenos Aires"

En Ensenada, el gobernador convocó a construir una alternativa a Milei "sin sectarismos". La interna con el kirchnerismo, más presente que nunca.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof en el acto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro nacional&nbsp;

Axel Kicillof en el acto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro nacional 

Axel Kicillof 
NOVENA SECCIÓN

Desafío federal

Por  Juan Rubinacci

El acto del MDF en el camping del gremio de Obras Sanitarias cerró con el mensaje del gobernador bonaerense a su tropa de cara al principal objetivo político del axelismo para 2026, la construcción de un proyecto nacional que sustente una candidatura presidencial del gobernador. Del acto participaron todos los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, la vicegobernadora Verónica Magario, todos los integrantes del gabinete, diputados nacionales como Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Héctor Daer y Jorge Taiana, entre otros.

Más allá de Buenos Aires

El encuentro fue convocado en un contexto de máxima tensión con el kirchnerismo, que ahora se concentra en la pelea por el control del PJ bonaerense. "Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires. Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia: hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina", afirmó el gobernador.

Kicillof convocó a "construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires" y subrayó la necesidad de actualizar las banderas históricas del peronismo. "No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores", sostuvo ante los militantes que coparon el gimnasio de SOSBA Ensenada.

MDF Federal

El Movimiento Derecho al Futuro, el armado político de Kicillof, se lanzó en febrero de este año con más de 40 intendentes en sus filas, diputados nacionales, legisladores provinciales y referentes sindicales, desde la CGT hasta las dos CTA. Ahora, ese espacio buscará romper las fronteras de Buenos Aires en un movimiento que apuntará primero a la construcción de referencias locales en las provincias que no gobierna el peronismo y en una agenda más federal por parte del gobernador bonaerense. La semana pasada, Kicillof estuvo en Formosa con Gildo Insfrán.

El mandatario bonaerense insistió en que la construcción debe hacerse "sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente y sin dejar de convencer". La referencia a los "sectarismos" pareció apuntar directamente a la interna con el kirchnerismo, que en los últimos días se recalentó en torno al futuro del PJ bonaerense.

"Dijimos que íbamos a ser siempre escudo y red para proteger a todos los atacados por las políticas de Milei. Por eso estamos acá reunidos para avanzar con la construcción de una alternativa", agregó.

El mensaje de cara a 2027 fue inequívoco. "Venimos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo", afirmó Kicillof.

Axel Kicillof.
Axel Kicillof con representantes de gremios estatales 
