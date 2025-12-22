CRIPTOESTAFA

Criptomonedas: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis, el impulsor $LIBRA

Fue revelado por Clarín. Lo firmaron 15 días antes del escándalo. El empresario estadounidense era asesor ad honorem. Qué dice el contrato.

Por Letra P | Periodismo Político
El escándalo de la denominada criptoestafa $LIBRA sigue proyectando sombras sobre el gobierno libertario. Hayden Davis, el empresario estadounidense impulsor de la memecoin que dejó un tendal de damnificados, tenía un acuerdo confidencial con Javier Milei. Según reveló Mariano Vidal en Clarín, era un trabajo ad honorem de asesoramiento a la Argentina. El Presidente insiste con que “no hubo estafa”.

A fines de enero pasado, Davis visitó la Casa Rosada acompañado de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos lobistas que hicieron de nexo entre el empresario cripto de 28 años y la Argentina, detalla Vidal en su publicación y asegura que allí se firmó el acuerdo confidencial con el jefe de Estado.

Según el registro de audiencias oficial, el objetivo del encuentro fue “analizar las tecnologías descentralizadas y blockchain”. Clarín afirma haber tenido acceso al documento que “lleva la firma tanto de Davis como de Milei”.

El acuerdo de Javier Milei con Davis

Siempre según la publicación de Clarín, durante la visita de enero el Presidente y David firmaron el acuerdo que lo ligó como asesor del gobierno argentino.

“El texto, de apenas dos carillas, aparece fechado 29 de enero, en primera persona y sin membrete oficial. Detalla los puntos a los cuales se compromete el empresario norteamericano, incluyendo asesoramiento ‘ad honorem’ en materia de blockchain e inteligencia artificial”, revela la publicación y transcribe parte del texto: “Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento”, afirma el texto, redactado desde el punto de vista de Davis a pesar de no manejar el idioma.

El documento especifica los compromisos que tomó el asesor:

  • Automatización mediante contratos inteligentes: aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.
  • Digitalización de documentos públicos: registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.
  • Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.
  • Educación y capacitación: creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.

Según Vidal, el contrato agrega que “Davis ‘renuncia expresamente’ a cualquier tipo de contraprestación y se enmarca en los términos del Artículo 969 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula los contratos formales entre partes”.

En uno de los últimos párrafos, señala que entre las partes se debe mantener una confidencialidad en todo momento. “Me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente”, firma el empresario, según redactó el periodista.

Javier Milei insiste: “No hubo estafas”

Al ser consultado durante una entrevista televisiva este domingo, Milei insistió con que alrededor de la cripto $LIBRA “no hubo estafas” y afirmó que “en los Estados Unidos le acaban de liberar todos los bienes a Davis”. “O sea, que no hubo estafa”, enfatizó el jefe de Estado en declaraciones a LN+.

Señaló que antes de impulsar la cripto, en febrero pasado, estaba convencido de que estaba haciendo las cosas bien, pero que luego, a la luz de los hechos, se arrepintió.

“Era un mercado particular, los que entraban, sabían, no hubo estafa, porque la gente entró voluntariamente. En Estados Unidos, no hay estafa, le liberaron los fondos”, dijo Milei sobre Davis, quien se sacó con él una foto en Casa Rosada aquel 30 de enero, dos semanas antes de que estallara el escándalo.

