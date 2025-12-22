El peronismo no tiene paz: fuerte cruce entre Mayra Mendoza y Juan Grabois

El enfrentamiento de la Policía con un grupo de cuidacoches que manifestaban frente al Concejo Deliberante de Quilmes contra la sanción del plan de ordenamiento urbano y vial en esa ciudad desató un fuerte cruce de críticas y acusaciones entre dos dirigentes del peronismo : la exintendenta y diputada bonaerense Mayra Mendoza y el diputado Juan Grabois.

“Pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga”, tuiteó Grabois esta mañana después que la Policía comenzó a reprimir con gases lacrimógenos y balas de goma a la columna de manifestantes que protestaba contra la iniciativa de estacionamiento medido.

En Quilmes, la respuesta no se hizo esperar, por vía doble: a través de un comunicado oficial, el municipio que conduce la intendenta interina Eva Mieri informó que “los hechos de violencia fueron protagonizados por un grupo de aproximadamente 30 personas que, encapuchados y tirando piedras, intentaron ingresar al Concejo Deliberante”. Off the record, fuentes municipales denunciaron que la protesta supuso un acto de coerción por parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fundado por Grabois, para lograr una “adjudicación directa” del estacionamiento medido, que por el contrario se realizará a través de una licitación pública, tal cual lo expresa la ordenanza sancionada.

Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF…

Esta mañana, el Concejo Deliberante de Quilmes aprobó, por 17 votos a seis, un Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial orientado a mejorar la seguridad vial y el uso del espacio público en todo el distrito. El proyecto, que de acuerdo con el oficialismo “responde a una demanda histórica de vecinos y vecinas” por los inconvenientes generados por cuidacoches informales en el centro de Quilmes, contó con el acompañamiento de casi todos los bloques, con excepción de cinco concejales libertarios y uno de Unión por la Patria.

En el marco del tratamiento de esta ordenanza, se produjeron incidentes entre los manifestantes que arrojaron piedras e intentaron ingresar al Concejo, y los efectivos de la Policía bonaerense que avanzaron sobre la columna mediante balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo: cinco policías heridos, una vecina lastimada, contenedores quemados, el cajero del Bapro municipal y una parada de colectivos, rotos. Además, fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron a Letra P que la policía detuvo a una manifestante, Amanda Capece , de 28 años.

policia herido Quilmes Uno de los cinco policías heridos.

La Cámpora, el MDF, Grabois y las dudas

Mientras desde el municipio dejaron trascender que el MTE perseguía una adjudicación directa del servicio de estacionamiento medido, Grabois aseguró en su cuenta de X que la protesta se desencadenó a raíz de “una privatización amañada del estacionamiento medido”. El diputado apuntó contra la “soberbia política” que “deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna”, y agregó que “a la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas”.

MTE en Quilmes Manifestantes del MTE durante la protesta frente al Concejo Deliberante de Quilmes.





En medio del cruce verbal, también trascendió un “audio filtrado” que la exintendenta y referente de La Cámpora le habría enviado al dirigente social, en el que Mendoza le advierte que “no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer” y pone en duda que “los dos tengamos los mismos intereses y la misma conducción” política (en alusión a Cristina Fernández de Kirchner). “A veces dudo de qué es lo que verdaderamente representás”, manifiesta sobre el final del audio.

"Quilmes no cede ante las presiones"

Tras los incidentes, el municipio expresó que si bien en Quilmes "se respeta y garantiza el derecho a la protesta y a la libre expresión", también "se repudia de manera categórica cualquier hecho de violencia, entendiendo que ese no es el camino para manifestar diferencias u opiniones”.

Asimismo, y ante las denuncias vecinales por los inconvenientes generados por cuidacoches informales, el municipio reafirmó su decisión de “no ceder ante presiones ni realizar adjudicaciones arbitrarias, garantizando que la implementación de este sistema se realice con criterios de transparencia, legalidad, equidad y en defensa del interés público”.