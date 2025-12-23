Córdoba: intendentes radicales de San Justo conectan con LLA para no quedarse afuera de 2027

Días atrás, en una localidad gobernada por la UCR, se llevó a cabo una cena entre el intendente boinablanca y sus pares de este departamento cordobés que en las últimas elecciones legislativas nacionales estuvo a tono con la ola violeta que pintó la provincia.
Algunos transitan su segundo mandato y no tendrán la oportunidad de un tercero. El resto piensa en su reelección. En ambos casos, atraviesan un escenario oscuro para el radicalismo, dividido entre quienes quieren una alianza con el partido de Javier Milei y quienes ya saltaron hacia el cordobesismo. En el medio quedan quienes no avalan ninguna de estas opciones, pero deben lidiar con el último el fracaso electoral de Ramón Mestre como candidato puro de la lista 3, quien solo obtuvo un puñado de votos el 26-O.
Intendentes radicales del interior de Córdoba quieren seguir en carrera
En 2023, cuando arrancaron las nuevas gestiones municipales, el departamento San Justo tenía nueve intendencias radicales: Toro Pujio, Las Pichanas, Sacanta, Colonia Marina, Devoto, Colonia Prosperidad, Colonia Iturraspe, Colonia Anita y Porteña. Sin embargo, ante un escenario polarizado entre el peronismo cordobés y La Libertad Avanza, tres de ellas empezaron a coquetear con el oficialismo provincial, ávidas de fondos.
El resto, sobre todo quienes no tienen la posibilidad de pelear por la reelección, buscan sobrevivir. Si bien se sienten radicales y hasta apuestan a la figura de Rodrigo de Loredo como próximo candidato a gobernador, entienden que caminando solos terminarán desapareciendo.
“Hay que unirse con La Libertad Avanza. Nuestra intención es poder articular con ellos. Nosotros llegamos a las intendencias con Juntos por el Cambio, pero eso ya no existe más y el peronismo nos quiere hacer desaparecer”, sostiene a Letra P uno de los mandatarios municipales más convencidos de sellar una alianza. con el mileísmo. Aclaran que pueden ofrecer gestión. “Tenemos gente gobernando. Es un plus”, señaló.
La situación se analiza por ahora al menos en el interior del interior, al margen de lo que ocurra a nivel provincial. En La Libertad Avanza ven con buenos ojos sumar más adeptos y llegar al '27 con un “gran frente” para enfrentar al peronismo. Sin embargo, para aglutinar al radicalismo necesitan de gestos. El primero, claramente, que los jefes comunales den el salto y aparezcan en la foto todos juntos mostrando trabajo en equipo.
Departamento San Justo: entre el cordobesismo y la ola violeta
Sin embargo, en octubre pasado, La Libertad Avanza sacó el 41,50% de los votos y aventajó por cas 10.000 votos a Provincias Unidas, la marca que llevaron los candidatos de Martín Llaryora con Juan Schiaretti a la cabeza.
La apuesta por Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador
En los primeros días de diciembre, De Loredo, uno de los intérpretes en 2023 de la fórmula del fernet junto a Juez, recibió a los presidentes comunales de Colonia Prosperidad, Miguel Maradona; de Colonia Iturraspe, Fernando Salvagno; de Colonia Anita, Germán Busso; de Colonia Marina, Gerardo Cerutti, y a la intendenta de Porteña, Nora Passero. Junto a ellos estuvo el legislador José Bría, exintendente de Morteros.