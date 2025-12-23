Córdoba: intendentes radicales de San Justo conectan con LLA para no quedarse afuera de 2027

Un grupo de intendentes radicales del departamento San Justo busca sellar estrategias en conjunto con La Libertad Avanza , para ser parte de un acuerdo electoral en Córdoba en 2027. Si bien entienden que las decisiones se toman a nivel nacional y provincial , también reconocen que en el interior del interior necesitan tejer alternativas para no desaparecer.

Días atrás, en una localidad gobernada por la UCR, se llevó a cabo una cena entre el intendente boinablanca y sus pares de este departamento cordobés que en las últimas elecciones legislativas nacionales estuvo a tono con la ola violeta que pintó la provincia.

Algunos transitan su segundo mandato y no tendrán la oportunidad de un tercero. El resto piensa en su reelección. En ambos casos, atraviesan un escenario oscuro para el radicalismo, dividido entre quienes quieren una alianza con el partido de Javier Milei y quienes ya saltaron hacia el cordobesismo. En el medio quedan quienes no avalan ninguna de estas opciones, pero deben lidiar con el último el fracaso electoral de Ramón Mestre como candidato puro de la lista 3, quien solo obtuvo un puñado de votos el 26-O.

En 2023, cuando arrancaron las nuevas gestiones municipales, el departamento San Justo tenía nueve intendencias radicales : Toro Pujio, Las Pichanas, Sacanta, Colonia Marina, Devoto, Colonia Prosperidad, Colonia Iturraspe, Colonia Anita y Porteña. Sin embargo, ante un escenario polarizado entre el peronismo cordobés y La Libertad Avanza, tres de ellas empezaron a coquetear con el oficialismo provincial, ávidas de fondos.

El resto, sobre todo quienes no tienen la posibilidad de pelear por la reelección, buscan sobrevivir. Si bien se sienten radicales y hasta apuestan a la figura de Rodrigo de Loredo como próximo candidato a gobernador, entienden que caminando solos terminarán desapareciendo.

“Hay que unirse con La Libertad Avanza. Nuestra intención es poder articular con ellos. Nosotros llegamos a las intendencias con Juntos por el Cambio, pero eso ya no existe más y el peronismo nos quiere hacer desaparecer”, sostiene a Letra P uno de los mandatarios municipales más convencidos de sellar una alianza. con el mileísmo. Aclaran que pueden ofrecer gestión. “Tenemos gente gobernando. Es un plus”, señaló.

La situación se analiza por ahora al menos en el interior del interior, al margen de lo que ocurra a nivel provincial. En La Libertad Avanza ven con buenos ojos sumar más adeptos y llegar al '27 con un “gran frente” para enfrentar al peronismo. Sin embargo, para aglutinar al radicalismo necesitan de gestos. El primero, claramente, que los jefes comunales den el salto y aparezcan en la foto todos juntos mostrando trabajo en equipo.

Departamento San Justo: entre el cordobesismo y la ola violeta

La necesidad de los intendentes radicales se potencia ante un escenario polarizado en San Justo, donde el peronismo pisa fuerte. El departamento fue uno de los dos –el otro fue Capital- que le permitieron al cordobesismo ganar la ajustada última elección provincial en 2023. En el este cordobés, el PJ le sacó poco más de 20 mil votos de diferencia a Juntos por el Cambio, que llevaba como candidato a Luis Juez.

Sin embargo, en octubre pasado, La Libertad Avanza sacó el 41,50% de los votos y aventajó por cas 10.000 votos a Provincias Unidas, la marca que llevaron los candidatos de Martín Llaryora con Juan Schiaretti a la cabeza.

La apuesta por Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador

Previo al tradicional almuerzo de fin de año que organizó en su casa el pasado viernes De Loredo, donde el sintió el apoyo pleno del sector que se encolumna detrás suyo en la reavivada interna de la UCR de Córdoba, el exdiputado armó pequeños encuentros con la dirigencia del interior para pedirle apoyo.

ucr En 2024, los intendentes Fernando Salvagno, Miguel Maradona y Gerardo Cerutti junto al legislador José Bría visitaron el despacho del diputado Rodrigo de Loredo. Ahora volvieron a juntarse.

En los primeros días de diciembre, De Loredo, uno de los intérpretes en 2023 de la fórmula del fernet junto a Juez, recibió a los presidentes comunales de Colonia Prosperidad, Miguel Maradona; de Colonia Iturraspe, Fernando Salvagno; de Colonia Anita, Germán Busso; de Colonia Marina, Gerardo Cerutti, y a la intendenta de Porteña, Nora Passero. Junto a ellos estuvo el legislador José Bría, exintendente de Morteros.

De Loredo les trasladó su voluntad y deseo de ser el candidato a gobernador que le dispute en 2027 el poder a Llaryora. Paso siguiente, les solicitó el apoyo, porque no la tendrá fácil: en esa misma carrera aparecen los nombres del senador Luis Juez y de Gabriel Bornoroni, jefe de LLA en Córdoba y dirigente de confianza de Karina Milei.