TEMPORADA DE ROSCA

Córdoba: intendentes radicales de San Justo conectan con LLA para no quedarse afuera de 2027

Varios no tienen chance de reelección. Una alianza para no desaparecer y la amenaza cordobesista. Cena reservada y apoyo a Rodrigo de Loredo.

Letra P | Nicolás Albera
Por Nicolás Albera
Córdoba: intendentes radicales de San Justo conectan con LLA para no quedarse afuera de 2027

Córdoba: intendentes radicales de San Justo conectan con LLA para no quedarse afuera de 2027

Notas Relacionadas
Intendentes del Foro UCR Córdoba y legisladores.
TEMPORADA DE CAMBIOS

Córdoba: el Foro de Intendentes de la UCR también tiene nuevo presidente, pero apuesta a la continuidad

Por  Yanina Babiachuk

Días atrás, en una localidad gobernada por la UCR, se llevó a cabo una cena entre el intendente boinablanca y sus pares de este departamento cordobés que en las últimas elecciones legislativas nacionales estuvo a tono con la ola violeta que pintó la provincia.

Algunos transitan su segundo mandato y no tendrán la oportunidad de un tercero. El resto piensa en su reelección. En ambos casos, atraviesan un escenario oscuro para el radicalismo, dividido entre quienes quieren una alianza con el partido de Javier Milei y quienes ya saltaron hacia el cordobesismo. En el medio quedan quienes no avalan ninguna de estas opciones, pero deben lidiar con el último el fracaso electoral de Ramón Mestre como candidato puro de la lista 3, quien solo obtuvo un puñado de votos el 26-O.

Intendentes radicales del interior de Córdoba quieren seguir en carrera

En 2023, cuando arrancaron las nuevas gestiones municipales, el departamento San Justo tenía nueve intendencias radicales: Toro Pujio, Las Pichanas, Sacanta, Colonia Marina, Devoto, Colonia Prosperidad, Colonia Iturraspe, Colonia Anita y Porteña. Sin embargo, ante un escenario polarizado entre el peronismo cordobés y La Libertad Avanza, tres de ellas empezaron a coquetear con el oficialismo provincial, ávidas de fondos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2002888012930470373?s=20&partner=&hide_thread=false

El resto, sobre todo quienes no tienen la posibilidad de pelear por la reelección, buscan sobrevivir. Si bien se sienten radicales y hasta apuestan a la figura de Rodrigo de Loredo como próximo candidato a gobernador, entienden que caminando solos terminarán desapareciendo.

“Hay que unirse con La Libertad Avanza. Nuestra intención es poder articular con ellos. Nosotros llegamos a las intendencias con Juntos por el Cambio, pero eso ya no existe más y el peronismo nos quiere hacer desaparecer”, sostiene a Letra P uno de los mandatarios municipales más convencidos de sellar una alianza. con el mileísmo. Aclaran que pueden ofrecer gestión. “Tenemos gente gobernando. Es un plus”, señaló.

La situación se analiza por ahora al menos en el interior del interior, al margen de lo que ocurra a nivel provincial. En La Libertad Avanza ven con buenos ojos sumar más adeptos y llegar al '27 con un “gran frente” para enfrentar al peronismo. Sin embargo, para aglutinar al radicalismo necesitan de gestos. El primero, claramente, que los jefes comunales den el salto y aparezcan en la foto todos juntos mostrando trabajo en equipo.

Departamento San Justo: entre el cordobesismo y la ola violeta

La necesidad de los intendentes radicales se potencia ante un escenario polarizado en San Justo, donde el peronismo pisa fuerte. El departamento fue uno de los dos –el otro fue Capital- que le permitieron al cordobesismo ganar la ajustada última elección provincial en 2023. En el este cordobés, el PJ le sacó poco más de 20 mil votos de diferencia a Juntos por el Cambio, que llevaba como candidato a Luis Juez.

Sin embargo, en octubre pasado, La Libertad Avanza sacó el 41,50% de los votos y aventajó por cas 10.000 votos a Provincias Unidas, la marca que llevaron los candidatos de Martín Llaryora con Juan Schiaretti a la cabeza.

La apuesta por Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador

Previo al tradicional almuerzo de fin de año que organizó en su casa el pasado viernes De Loredo, donde el sintió el apoyo pleno del sector que se encolumna detrás suyo en la reavivada interna de la UCR de Córdoba, el exdiputado armó pequeños encuentros con la dirigencia del interior para pedirle apoyo.

ucr
En 2024, los intendentes Fernando Salvagno, Miguel Maradona y Gerardo Cerutti junto al legislador José Bría visitaron el despacho del diputado Rodrigo de Loredo. Ahora volvieron a juntarse.

En 2024, los intendentes Fernando Salvagno, Miguel Maradona y Gerardo Cerutti junto al legislador José Bría visitaron el despacho del diputado Rodrigo de Loredo. Ahora volvieron a juntarse.

En los primeros días de diciembre, De Loredo, uno de los intérpretes en 2023 de la fórmula del fernet junto a Juez, recibió a los presidentes comunales de Colonia Prosperidad, Miguel Maradona; de Colonia Iturraspe, Fernando Salvagno; de Colonia Anita, Germán Busso; de Colonia Marina, Gerardo Cerutti, y a la intendenta de Porteña, Nora Passero. Junto a ellos estuvo el legislador José Bría, exintendente de Morteros.

De Loredo les trasladó su voluntad y deseo de ser el candidato a gobernador que le dispute en 2027 el poder a Llaryora. Paso siguiente, les solicitó el apoyo, porque no la tendrá fácil: en esa misma carrera aparecen los nombres del senador Luis Juez y de Gabriel Bornoroni, jefe de LLA en Córdoba y dirigente de confianza de Karina Milei.

Temas
Notas Relacionadas
Damián Bernarte 2026: austeridad y déficit cero en San Francisco, pero con obras en marcha
Cordobesismo open mind

Bernarte 2026: austeridad y déficit cero en San Francisco, pero con obras en marcha

El intendente realizó su balance 2025. Sin mencionar a la oposición, respondió a sus cuestionamientos. También hizo autocrítica. La reelección en marcha.
Juan Domingo Sesin, nuevamente presidente del Tribunal Superior de Justicia, merced a una jugada clave adjudicada a Martín Llaryora
EL JUEGO DE LA SILLA

Llaryora movió y acomodó la interna judicial: los desafíos de Sesin al frente de la Corte de Córdoba

Los conflictos por la reforma previsional, en el horizonte. Vetos cruzados y una decisión clave de Jessica Valentini.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Martín Menem.
MATRIMONIO EN PROBLEMAS

Tensión entre Santilli y Ritondo por la AGN y una cena con Martín Menem que no sirvió para frenar la crisis

Por  Pablo Lapuente
Salta: quién es el ministro que le da otra vuelta de rosca al perfil minero de la gestión de Gustavo Sáenz
José Ignacio Lupión

Salta: quién es el ministro que le da otra vuelta de rosca al perfil minero de la gestión Sáenz

Por  Maira López
El centro de esquí Cerro Catedral de Bariloche, el más grande Sudamérica. 
LA GUERRA DE LA NIEVE

Bariloche: el peronismo tensiona con la familia Trappa en un año clave para el futuro de Cerro Catedral

Por  Germán Hernández
La marcha de la CGT, única expresión de descontento en un diciembre marcado por la reforma laboral de Javier Milei, consagratoria de un modelo sostenido por el ajuste y la represión de la protesta. 
¡QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS!

Milei, el fantasma de diciembre y las contradicciones en la era del Gran Ajuste

Por  Marcelo Falak