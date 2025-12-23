AGN: Patricia Bullrich congela el acuerdo con la UCR y el peronismo para no volver a chocar con el PRO

La fractura en la sociedad La Libertad Avanza - PRO por la exclusión de los amarillos en el reparto de miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) en Diputados obligó a Patricia Bullrich a postergar la elección de la terna de representantes por el Senado.

La jefa de La Libertad Avanza en la cámara alta avisó en la Casa Rosada que el tema no será parte de la sesión del viernes, convocada para debatir el Presupuesto. El macrismo tiene sólo tres bancas en el Senado y no esperaba negociar auditores, pero el desaire en Diputados cambia la posición.

Hasta este lunes, había un acuerdo de palabra para que LLA tenga un representante en la AGN por el Senado -sería Santiago Viola -, el peronismo reelija a Javier Fernández y la UCR -que es la tercera fuerza con diez bancas- le asigne el lugar a Luis Naidenoff .

Pero con el conflicto abierto en Diputados todo volvió a foja cero. "No puedo poner esa discusión el viernes porque no sale el Presupuesto", fue el mensaje de Bullrich y desterró cualquier posibilidad de completar la AGN. Tanta es la tensión con el PRO -impugnó en la Justicia los nombramientos- que en LLA no descartan cederle un cupo en la cámara alta.

La AGN quedó con cuatro miembros. Su presidente Juan Manuel Olmos, elegido por el PJ, por ser el partido de más representación legislativa. Fue uno de los arquitectos del acuerdo para nombrar a los tres directores por Diputados que juraron este lunes: Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (kirchnerismo) y la salteña Pamela Calletti (cercana al gobernador Gustavo Sáenz ).

La ley que regula los cupos para la AGN establece tres auditores por cámara "observando la composición", lo que en los papeles se convirtió siempre en un acuerdo político entre las fuerzas mayoritarias. El año pasado en Diputados no fue posible llegar a un consenso ante la fragmentación de las fuerzas.

Unión por la Patria (UP) tenía el bloque más grande y exigía los dos lugares, para acordar los cupos puertas adentro. Desde el 10 de diciembre LLA es el bancada más numerosa de Diputados y el peronismo debía bajar las pretensiones. El tercer cupo fue el de la polémica y recayó en Innovación Federal, un bloque de siete miembros que representan a Salta y Chubut.

Quedaron sin nada bancadas más numerosas como el PRO, que son aliados suma 12 y reclamaba un lugar para Jorge Triaca. Provincias Unidas tiene 18 miembros y pedía a Emilio Monzó. Como relató Letra P, el jefe del PRO, Cristian Ritondo, anticipó en el recinto que realizaría una denuncia judicial, por tratarse de un tema no incluido en el período de extraordinarias. Este lunes se realizó la presentación formal y así los nombramientos de la AGN en Diputados quedaron judicializados.

PRO & La Libertad Avanza: alianza rota

Con la ruptura PRO y LLA, Bullrich prefiere que el tema AGN no llegue al recinto del Senado al menos hasta marzo, cuando el debate sobre si pueden votarse estos cargos fuera del período ordinario haya quedado abstracto. Pero en ese caso, tal vez el Gobierno tenga un mecanismo de contención con el PRO.

En LLA se defienden. "El único acuerdo posible era con UP y Sáenz. Nadie quería votar a Triaca y no podíamos quedarnos sin auditores para siempre", explican. Las negociaciones las llevaron Martín Menem y el kirchnerismo, a través de su secretaria legislativa, Paula Penacca.

El articulador fue Olmos, quien supo crear un vínculo cercano con Karina Milei cuando organizó la transición presidencial de su hermano. El jefe de la AGN era jefe de Asesores de Alberto Fernández, desde donde siempre tuvo línea abierta con Cristina Fernández de Kirchner. Era el personaje ideal para destrabar la negociación.

"Martín cumplió un acuerdo. No tenía nada hablado con el PRO porque nunca hubo consenso por Triaca", ratifican en el entorno de Menem. En el Senado, si quisiera, LLA podría repetir el acuerdo con UP -rebautizado Populares-, pero prefiere esperar.

Con aliados el oficialismo tiene 21 miembros en la Cámara alta. El peronismo suma 28. Entre ambas fuerzas superan el cuorum, que es de 37. Podrían distribuir los auditores a gusto. La UCR tiene diez escaños y la misma cantidad se las reparten los partidos provinciales. La rosca de Diputados podría repetirse. Por ahora, no está en carpeta.