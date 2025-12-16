La Pampa: Sergio Ziliotto firmó un acuerdo con la ANSES por $62.500 millones para la Caja de Jubilaciones

El gobernador Sergio Ziliotto firmó un Convenio de Financiamiento con ANSES que estableció un acuerdo inicial para reducir la deuda previsional con La Pampa , por un total de $ 62.500 millones. El entendimiento reconoció el déficit del sistema jubilatorio provincial y fijó un esquema de pagos progresivos.

El monto acordado corresponde al financiamiento provisorio del déficit del Sistema Previsional de los agentes públicos provinciales. La cifra surgió de auditorías conjuntas realizadas por equipos técnicos del organismo nacional y del Instituto de Seguridad Social de La Pampa , que validaron la consistencia del reclamo presentado.

El entendimiento se apoyó, en primer término, en la vigencia de la Ley 27.260, que estableció un esquema de financiamiento para las jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes previsionales a la órbita nacional. Esa norma constituyó la base jurídica del reclamo provincial.

Otro punto clave fue la decisión del Ejecutivo pampeano de adherir al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas , el Plan Canje, creado por el Gobierno Nacional. Ese ámbito concentró la tramitación de las demandas por deudas nacionales y permitió avanzar en la formalización del convenio.

El gobernador agradeció al jefe de gabinete, Manuel Adorni , ministerio de Interior, Diego Santilli , y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman .

El proceso también incluyó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, cuyo mandato de conciliación resultó determinante para acercar posiciones entre las partes. Ese marco institucional facilitó la concreción del acuerdo alcanzado.

Esquema de pagos y fondos para municipios de La Pampa

Según lo establecido, el Estado Nacional transfirió inicialmente $ 2.500 millones. El saldo restante se abonará en doce cuotas mensuales y consecutivas de $ 5.000 millones, que comenzarán a girarse desde enero de 2026.

Del total de cada desembolso, el 11,73 % correspondió a municipios y comisiones de fomento de la provincia. Esas sumas se transferirán de manera automática junto con cada pago recibido del organismo previsional.

Durante 2025, el Gobierno Nacional firmó acuerdos similares con otras provincias. Con Córdoba se pactó un financiamiento de $ 60 mil millones en doce cuotas, mientras que con Entre Ríos se acordó la transferencia de $ 48 mil millones en ocho pagos, en el marco de reclamos previsionales equivalentes.