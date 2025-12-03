Santiago Caputo mantiene el control de la SIDE: la pica con Neiffert y el sucesor amigo de la familia

Santiago Caputo le pidió a Javier Milei la cabeza de Sergio Neiffert , después de que el ahora exsecretario de Inteligencia del Estado ( SIDE ) diera muestras de rebeldía a su conducción política y serios indicios de haber hecho espionaje dentro del gabinete libertario. El Presidente le concedió el pedido y lo dejó nombrar al sucesor: Cristian Auguarda , un viejo amigo de la familia Caputo, quien hasta ayer ocupaba la Secretaría de Asuntos Internos .

En la cúpula libertaria admitieron que la única razón por la que sostuvieron a Neiffert en el cargo en las últimas cuatro semanas era porque se encontraban en la búsqueda de un reemplazante acorde, que diera muestras no sólo de cierta experiencia en la gestión, sino también que estuviera dispuesto a guardar temas sensibles de seguridad nacional.

La decisión, que se hizo efectiva recién este miércoles en el decreto 852/2025, publicado en el Boletín Oficial , ya estaba acordada en privado entre Milei y Caputo. El jefe de Estado y el asesor tenían en la mira al Señor 5 apenas comenzó a dar muestras de cierta autonomía política y alejamiento de Caputo, quien continúa hoy como el único funcionario con verdadera influencia sobre el histórico edificio de la calle 25 de Mayo .

Al tanto del operativo para desplazarlo, Neiffert le presentó a Milei su renuncia, aunque el primer mandatario se la rechazó de plano para dejar en claro que fue su decisión apartarlo del Gobierno. En el mismo documento, la administración libertaria nombró en su lugar a Auguarda, quién ocupaba el cargo de inspector general de la División de Asuntos Internos, un área por la que pasaba la fiscalización de los fondos reservados y el control de la mayoría de los espías.

La decisión del jefe de Estado dejó en inferioridad interna, al menos respecto a los temas de inteligencia, tanto a Lule Menem , el operador estrella de La Libertad Avanza , como a Manuel Adorni , el flamante jefe de Gabinete, quienes en conjunto buscaron que Neiffert rompiera los vínculos con Caputo y respondiera sin intermediarios a la estructura karinista.

En Balcarce 50 hay quienes creen que el acercamiento de Menem y Adorni a Neiffert era, incluso, parte de un plan mayor para colocar en un futuro a alguien de su confianza en la cúpula del espionaje nacional: Santiago Viola, el apoderado del partido violeta con despacho en Casa Rosada y uno de los custodios legales de la hermana del Presidente.

Sin embargo, por los últimos movimientos políticos del abogado, todo indicaba que estaba más abocado en este momento a tener influencia sobre Comodo Py, y ser el hombre detrás de las negociaciones para ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Pese a las marchas y contramarchas, y el fracaso de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla, ese rol de interlocutor entre el Ejecutivo, el Senado y la Justicia lo ocupa Sebastián Amerio, otro hombre de Caputo.

"Hubo un momento en que Neiffert se creyó las operaciones, pero Roma no paga traidores", festejaron en el Salón Martín Fierro, donde el estratega de los Milei tiene su base de operaciones. No fue la única celebración del caputismo. A unos 50 kilómetros de la Casa Rosada, en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, un integrante de la mesa chica del asesor, logró retener la jefatura del bloque de LLA, pese a un pedido explícito de Menem de desplazarlo.

La reunión con Cristian Auguarda en Casa Rosada

La firma final de los cambios en la SIDE se escribió este mismo martes por la tarde, apenas unas horas antes de que se publicara en el Boletín Oficial, con la idea de mantenerlo bajo estricta reserva, incluso dentro del propio gabinete libertario. Además de Milei y Caputo sólo estuvieron al tanto de las novedades finales un puñado de asesores.

FOTO 5 Acto de jura de Alejandra Monteoliva en Casa Rosada.

De hecho, probablemente para no levantar sospechas, Neiffert fue invitado ese día a la jura formal de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich. En el acto que se llevó adelante en el Salón Blanco, el por entonces jefe de la inteligencia se mostró sonriente y a los abrazos con varios funcionarios, como el propio Menem.

El secretario desplazado le regaló a Bullrich un cuadro con distintas simbologías de la SIDE y hasta pidió que el fotógrafo oficial de la Vocería de la Presidencia le tomara una fotografía con la senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires. Llamativamente, uno de los tres grandes ausentes a esa reunión, junto con Mariano Cúneo y Federico Sturzenegger, fue Caputo.

Casi en paralelo a la jura de Monteoliva y por pedido del Presidente, el arquitecto del relato libertario se encontraba en su despacho organizando un encuentro con Auguarda para hacerle saber de su ascenso político. Quienes estuvieron de la charla dejaron trascender que hasta hubo un festejo simbólico: "Brindamos por quienes decían que el que saca no pone".