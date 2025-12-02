Alejandro Dichiara, del alineamiento sin fisuras con CFK a volver a manejar Diputados

Alejandro Dichiara volverá a sentarse en la presidencia de la Cámara de Diputados de Buenos Aires después de que el tándem que conforman Máximo Kirchner y Sergio Massa le torciera el brazo a Axel Kicillof. Es la segunda vez que ocupará el sillón: ya lo hizo en 2024 bajo un acuerdo de rotación de bancas con el Frente Renovador.

Tras jurar desde el estrado le dijo al gobernador "que se quede tranquilo", que tiene un bloque que trabaja para que salga el endeudamiento que se tratará este miércoles. Su nombre, que hace días sonaba junto con el del ahora diputado Luis Vivona , fue empujado por el kirchnerismo. Aunque el gobernador quiso pulsear, la alianza M&M volvió a imponerse en la legislatura. No solo se quedaron con la presidencia y la vice, sino que además mantienen la presidencia del bloque en manos del dirigente de La Cámpora, Facundo Tignanelli.

Durante el año que fue presidente de la Cámara de Diutados de la mano de Kirchner, Dichiara mostró un alineamiento sin fisuras con el presidente del PJ bonaerense y Cristina Fernández de Kirchner siguiendo al pie de la letra la estrategia que se desplegó desde ese sector en medio de la interna con la tropa de Kicillof. En abril de 2024, cuando Andrés Larroque cuestionó publicamente a quienes "conspiran" contra el gobernador y apuntó a la conducción intermediada de CFK con "tres ñatos", el presidente de la Cámara fue uno de los primeros en salir al cruce: "No es momento para disputas electorales", dijo para después agregar que la expresidenta "es la líder del peronismo".

Tiempo después la apoyó en su candidatura por el PJ nacional cuando no lo hizo Kicillof. Ese 17 de octubre, cuando el gobernador le contestaba a CFK desde un acto en Berisso, Dichiara insistía: "Cristina Fernández de Kirchner es la única líder del peronismo" . Mucho antes, en octubre de 2022, había levantado polvareda cuando fue uno de los primeros en proponer a Kicillof como candidato a presidente en 2023. Una posibilidad que tiempo después puso sobre la mesa Kirchner, pero que Kicillof no aceptó.

“El Langa”, como le dicen sus pares, es un hombre de la política. Nació en el ‘63 en Bahía Blanca, pero hizo toda su trayectoria intercalando cargos y funciones entre Monte Hermoso, los poderes ejecutivo y legislativo bonaerense. Antes tuvo otros trabajos, “de vago”, le gusta decir: fue disc jockey, guardavidas, dueño de bares y de un videoclub. Es familiero, le gusta la playa y la noche, tiene dos hijas, una de las cuales estuvo en el plantel de Las Leonas, y hasta comió asado y fue al boliche con Diego Maradona . Con todo, Dichiara es un bicho de la política y lo ha demostrado.

En 1985 tuvo su primer cargo en el municipio costero. Fue director de Turismo en la provincia, presidente del Concejo Deliberante de su ciudad y jefe de Gabinete del Ministerio de Producción bonaerense en 2003. En 2005 asumió al frente de la intendencia tras el pedido de licencia de Marcelo Di Pascuale. En 2007 fue candidato y arrasó con el 74 por ciento de los votos.

Alejandro Dichiara jura

En 2011 fue electo senador bonaerense por el Frente para la Victoria (FpV). En 2017 pegó el salto y formó parte de la lista de candidatos a diputados provinciales de Cumplir, la aventura de Florencio Randazzo, pero no accedió a la banca. Dos años más tarde, en el 19, bajo el paraguas del Frente de Todos (FdT) y con el 66 por ciento de los votos, fue elegido nuevamente intendente de Monte Hermoso. En 2021 consiguió una banca en Diputados que lo llevó en 2024 a ocupar la presidencia de la Cámara. Este año volvió a encabezar la lista de la de la Sexta sección, con la que renovó la banca.

Del interior al conurbano

Hombre fuerte del sur bonaerense, Dichiara demostró habilidad para moverse como uno más entre los pesos pesado del conurbano y logró ser parte de la tropa comunal que comandó Martín Insaurralde, un espacio lejano para la dirigencia del interior profundo. Así, construyó una relación fluida con el jefe de La Cámpora y de su mano ganó la pulseada con el Frente Renovador por la presidencia de la cámara. El excandidato a presidente se quedó con la vicepresidencia, que fue para el exministro de Transporte Alexis Guerrera. Pero la sociedad Máximo - Massa selló el compromiso de rotación para que el oriundo de General Pinto tome el mando, como lo hizo en 2025. Ahora el tándem logró repetir la fórmula de un año cada uno desplazando al candidato de Kicillof, Mariano Cascallares, que se quedó con la vicepresidencia tercera.

Mayra Mendoza y Alejandro Dichiara

La relación con Kicillof no es fluida, pero tampoco mala; es más, si no era Cascallares, en la gobernación preferían la continuidad de Guerrera. Durante su asunción, Dichiara le agradeció en primer lugar a Cristina Fernández de Kirchner, a quien recibió para vacacionar en Monte Hermoso el pasado verano antes de la detención domiciliaria de la expresidenta. En segundo lugar agradeció a Máximo Kirchner y recién luego a Kicillof y Massa. Fue en ese discurso que, en medio de las internas y la desconfianza, le dijo al gobernador "que se quede tranquilo", que el bloque va a trabajar para que este miércoles salga el endeudamiento.