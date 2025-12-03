Diputados: Mauricio Macri reflotó la alianza con la UCR y le frustró una vicepresidencia a Provincias Unidas

Mauricio Macri se mantuvo expectante de la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados y tuvo un pequeño logro: retomó una alianza con la UCR , sumó a exlibertarios y al Gobierno de Santa Cruz. Con la sumatoria de bancas, logró frustrarle una vicepresidencia a Provincias Unidas , el flamante bloque que armaron cuatro gobernadores para definir las votaciones.

Podría haber sido triunfo de los ex-JxC si se sumaba la dupla de la Coalición Cívica, que responde a Elisa Carrió , pero se plegó con PU. Entre ambos interbloques hubo empate en 22, pero la bancada de los gobernadores pidió el triunfo porque consideró que gana el duelo de los bloques puros, con 18 propios.

El macrista Javier Sánchez Wrba propuso dejar el puesto vacante y encontró apoyo de Silvana Giudici , la ex-PRO que se sumó a La Libertad Avanza, apoyó la moción y dejó a Unión por la Patria sin respuesta. Como había explicado Letra P , en el Gobierno trabajaron para reducir a PU y lograron que Vidal no sumara al diputado José Garrido , que finalmente firmó como parte del interbloque con los ex-JxC.

Letra P había anticipado la negociación de Macri que, además, incluía un segundo desafío: armar una alianza entre toda la oposición para discutir lugares en las comisiones. Ese plan no fue posible, pero el retorno de JxC fue una sorpresa para el recinto.

Fuentes del PRO contaron a Letra P que el interbloque se terminó de gestionar durante la jura, aunque las conversaciones habían comenzado este martes, entre Cristian Ritondo (jefe del PRO) y su nueva colega, la radical Pamela Verasay , quien hizo un fallido intento por sumar a la dupla de la Coalición Cívica.

El dúo lilito optó por asociarse a PU lo que significó un desafío para las intenciones inmediatas de Macri, quien estuvo muy activo con la rosca. Tanto, que el lunes llamó a la madrugada a Sergio Capozzi, para pedirle que no abandone el PRO para irse a Provincias Unidas. No lo logró.

Macri estaba furioso con LLA por haberle quitado miembros de su bancada, la mayoría cercanos a Patricia Bullrich. Esa migración -liderada por Damián Arabia- no fue casual: llegó después de que Macri haya dicho que estaba dispuesto a tener un candidato del PRO en 2027, un desafío que no soportó Javier Mieli.

El expresidente, además, quedó molesto por no tener los espacios en el Gabinete que creía merecer por haberse aliado con LLA en la Ciudad y la Provincia, para los triunfos de octubre. No hubo ni ministerios ni secretarías de peso. Mucho menos cargos en el Congreso.

Las comisiones, claves

El interbloque de 22 miembros peleará lugares de igual a igual con Provincias Unidas en las comisiones, sobre todo en las más relevantes, como Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Se sabrá cuál será la posición que tome el PRO, que parece estar en una etapa de aliado eventual, pero no fijo como lo fue estos años.

"Se viene el perfil bajo", es la frase que más se escucha a los amarillos. En la UCR, los gobernadores que tiene figuras en el bloque (el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero) fueron aliados de LLA en octubre, con boleta violeta, repetirán la condición en Diputados, aunque no habrá obediencia debida.

Lo supo Bullrich, quien la semana pasada no consiguió los votos del Senado para aprobar el diploma de Lorena Villaverde, quien finalmente deberá quedarse en Diputados. La UCR se negó, pero el PRO sí aceptó apoyar a la rionegrina. En Diputados, ambas fuerzas volverán a discutir juntas.