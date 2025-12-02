ARDE BUENOS AIRES

La Legislatura bonaerense se encamina a aprobarle el endeudamiento a Axel Kicillof

Habría acuerdo con el sector mayoritario de la oposición para avanzar. BAPRO, ok y fondo para municipios, encauzado. ¿Qué hará el PRO?

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Legislatura bonaerense.

Legislatura bonaerense.

Notas Relacionadas
legislatura bonaerense: manuel passaglia arma bloques propios y lo sufre el pro
ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: Manuel Passaglia arma bloques propios y lo sufre el PRO

Por  Juan Rubinacci

Luego de la sesión preparatoria en la que este martes quedó conformada la nueva Cámara de Diputados con su mesa directiva, se fueron destrabando los puntos que generaban mayor discordia en el peronismo, puertas adentro, pero también con bloques opositores que parecían intransigentes. Como sea, el oficialismo sacó la calculadora y asegura tener cerrado el paquete para que salga en la última sesión del año.

AIA_4009
El bloque de UP en Diputados. Legislatura bonaerense.

El bloque de UP en Diputados. Legislatura bonaerense.

Lo que destrabó el endeudamiento para Axel Kicillof

Uno de los puntos que más tensiones generó fue el fondo para los municipios. Tras semanas de negociaciones entre todos los sectores, se encamina una partida de 350 mil millones de pesos a desembolsar en cinco cuotas, en diferentes modalidades de reparto. Durante los últimos días, hubo presiones para que esto último fuera por CUD, mientras otros sectores pretendían hacerlo mediante una comisión bicameral. Podría ser mitad y mitad.

El otro eje de discusión fue la ampliación del directorio del Banco Provincia, que irá de ocho sillas a 12, entre las que habrá cuatro que funcionarían como síndicos. Cuando el gobierno de Kicillof abrió el juego para esa conversación, todas las fuerzas políticas tensionaron para quedarse con más lugares de los que tienen o, de mínima, conservar lo actual. Este punto habría dejado a más sectores contentos, lo que haría que levanten sus manos para darle luz verde a las leyes.

El PRO ¿está o no está?

Las miradas estarán puestas en el bloque del PRO, que se mostró intransigente durante toda la discusión pero que, según indicaron algunas voces en la sesión de este martes, hasta podría acompañar parte del proyecto de endeudamiento. Es una de las fuerzas que se puede dar por bien pagada, con una vicepresidencia en Diputados, un par de prosecretarías y dos sillas en el Banco Provincia, que serán para Matías Ranzini y Adrián Urreli, diputados salientes.

Matias Ranzini
Matías Ranzini, del bloque PRO.

Matías Ranzini, del bloque PRO.

Cuando los rumores de un posible acompañamiento del PRO empezaron a circular, el jefe libertario en Buenos Aires, Sebastián Pareja, declaró a la prensa al retirarse de la Legislatura que sería “una situación injustificada” y que confía “en que el PRO no va a acompañar esta locura”. Habrá que ver cuál es la reacción de la conducción libertaria si finalmente esto se da mañana.

Con todo, el oficialismo cree que, con o sin el PRO, tendrá los votos para reunir los dos tercios que precisa para aprobar la toma de deuda, entre UP, el radicalismo, la Coalición Cívica y los bloques dialoguistas.

Temas
Notas Relacionadas
Quién es Alejandro Dichiara, el alfil de Kirchner en la Cámara de Diputados bonaerense
LEGISLATURA BONAERENSE

Dichiara, del alineamiento sin fisuras con CFK a volver a manejar Diputados

Gobernó Monte Hermoso y lo apodan "El Langa". Fue disc jockey y guardavidas. Del asado y la noche con Maradona a la rosca parlamentaria alineado con CFK.
Alejandro Dichiara y Alex Guerrera.
SOCIEDAD M&M

Kirchner y Massa mantienen el control de Diputados: enroque Dichiara - Guerrera

Se repetirá la fórmula de los últimos dos años. Kicillof se queda con una vice que será para Cascallares. El PRO y LLA completan. UCR define.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Mauricio Macri. 
CONGRESO EN LLAMAS

Macri busca reflotar JxC y sacarle comisiones a Menem

Por  Mauricio Cantando
Miami, debilidad argentina y paraíso del dólar barato de Javier Milei.
MIAMI ESTÁ CERCA

Turismo, dólar, fuga y la falla en el sistema de Milei y Caputo

Por  Marcelo Falak
Con un doblete de sesiones, la Legislatura porteña volvió a exponer las tensiones internas del PRO y la incertidumbre por las vicepresidencias que se negocian en silencio.
LA CIUDAD DE LA FURIA

Entre tensiones y despedidas, la Legislatura porteña cerró un año pobre y con disputas de poder

Por  Francisco Basualdo
Toto Caputo, no cumula reservas e impacienta a los mercados  
FALSAS PROMESAS

Caputo sigue sin juntar dólares, paga deuda con reservas y los mercados pierden la paciencia

Por  Lorena Hak