La Legislatura bonaerense se encamina a aprobarle el endeudamiento a Axel Kicillof

Legislatura bonaerense.

La Legislatura bonaerense se encamina a aprobar este miércoles el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof, luego de llegar a un acuerdo interno el peronismo y generar ciertos consensos con sectores de la oposición que también van a levantar la mano. El fondo para los municipios, los puestos en el Banco Provincia y las autoridades de cámaras, fueron clave en las negociaciones.

Luego de la sesión preparatoria en la que este martes quedó conformada la nueva Cámara de Diputados con su mesa directiva, se fueron destrabando los puntos que generaban mayor discordia en el peronismo, puertas adentro, pero también con bloques opositores que parecían intransigentes. Como sea, el oficialismo sacó la calculadora y asegura tener cerrado el paquete para que salga en la última sesión del año.

AIA_4009 El bloque de UP en Diputados. Legislatura bonaerense. Lo que destrabó el endeudamiento para Axel Kicillof Uno de los puntos que más tensiones generó fue el fondo para los municipios. Tras semanas de negociaciones entre todos los sectores, se encamina una partida de 350 mil millones de pesos a desembolsar en cinco cuotas, en diferentes modalidades de reparto. Durante los últimos días, hubo presiones para que esto último fuera por CUD, mientras otros sectores pretendían hacerlo mediante una comisión bicameral. Podría ser mitad y mitad.

El otro eje de discusión fue la ampliación del directorio del Banco Provincia, que irá de ocho sillas a 12, entre las que habrá cuatro que funcionarían como síndicos. Cuando el gobierno de Kicillof abrió el juego para esa conversación, todas las fuerzas políticas tensionaron para quedarse con más lugares de los que tienen o, de mínima, conservar lo actual. Este punto habría dejado a más sectores contentos, lo que haría que levanten sus manos para darle luz verde a las leyes.

El PRO ¿está o no está? Las miradas estarán puestas en el bloque del PRO, que se mostró intransigente durante toda la discusión pero que, según indicaron algunas voces en la sesión de este martes, hasta podría acompañar parte del proyecto de endeudamiento. Es una de las fuerzas que se puede dar por bien pagada, con una vicepresidencia en Diputados, un par de prosecretarías y dos sillas en el Banco Provincia, que serán para Matías Ranzini y Adrián Urreli, diputados salientes.

Matias Ranzini Matías Ranzini, del bloque PRO. Cuando los rumores de un posible acompañamiento del PRO empezaron a circular, el jefe libertario en Buenos Aires, Sebastián Pareja, declaró a la prensa al retirarse de la Legislatura que sería “una situación injustificada” y que confía “en que el PRO no va a acompañar esta locura”. Habrá que ver cuál es la reacción de la conducción libertaria si finalmente esto se da mañana. Con todo, el oficialismo cree que, con o sin el PRO, tendrá los votos para reunir los dos tercios que precisa para aprobar la toma de deuda, entre UP, el radicalismo, la Coalición Cívica y los bloques dialoguistas.

