Encuesta: el 55% respalda una reforma laboral de Javier Milei y el 63% cuestiona a los sindicatos

Según el último relevamiento del Monitor de Opinión Pública de Zentrix , el 55% de las 1.150 personas consultadas en todo el país está de acuerdo con modificar las leyes laborales, mientras que el 38,9% se opone. El 6,1% no sabe o no contestó la pregunta de la encuesta.

De esta manera, las percepciones sociales medidas en noviembre muestran un escenario de apoyo mayoritario al proyecto de reforma laboral -centrada en cambios en convenios colectivos, reducción de costos laborales y revisión del sistema de cuotas sindicales- que el gobierno libertario pretende tratar durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Como contó Letra P , el jefe de Estado presentará el 9 de diciembre la iniciativa que negocia con el Congreso, el empresariado y los sindicatos.

Entre los votantes de Milei, el respaldo es muy alto, y aunque entre los votantes peronistas predomina el rechazo, existe un núcleo relevante que acompaña la idea, lo cual refuerza que el tema atraviesa identidades partidarias.

El 87,9% del electorado de La Libertad Avanza coincide en que es necesaria una reforma laboral en el país, mientras que el 6,6% opina lo contrario. El restante 5,5% no sabe o no contestó la pregunta. Entre quienes votaron a Sergio Massa en las elecciones de 2023, el 76,3% no está de acuerdo en avanzar con cambios en las reglas de juego del mercado del trabajo, el 17,8% cree que sí hace falta y el 5,9% no respondió a la consigna.

Los aportes sindicales obligatorios

La encuesta también dio cuenta de que ocho de cada diez personas se muestran de acuerdo o, al menos, no presentan resistencia frente a la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de los aportes que hoy se descuentan a los trabajadores. Solo un 17,8% sostiene que el sistema actual debe continuar tal como está.

"La propuesta de convertir la cuota sindical en voluntaria también recoge un aval amplio y transversal: 67,5% de acuerdo. Entre votantes de Milei, el apoyo escala a 89,3%, mientras que entre votantes peronistas alcanza el 41,4% a favor. El dato muestra que la sociedad, en su mayoría, exige mecanismos de aporte no obligatorios, en línea con los debates recientes sobre eliminar descuentos automáticos y fortalecer la decisión individual", señala el informe final del sondeo.

Como contó Letra P, hay propuestas del texto del Ejecutivo que tienden a debilitar la acción colectiva de los trabajadores, representados por los sindicatos. Entre los puntos más salientes se identifica la cuota solidaria a los sindicatos: el Gobierno propone pasar a un sistema que trabaja la recaudación de los sindicatos, al obligar a los trabajadores a autorizar la retención de manera explícita.

La encuesta también indaga sobre le percepción de la sociedad hacia los sindicatos. Los datos muestran una desconfianza estructural: sólo 15,2% declara una valoración positiva, mientras que 63,9% expresa una opinión negativa.

Los datos completos de la encuesta