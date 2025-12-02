Raúl Jalil rompió el bloque Unión por la Patria y le garantiza la primera minoría a La Libertad Avanza

Raúl Jalil rompió el bloque Unión por la Patria para darle la primera minoría a La Libertad Avanza.

Raúl Jalil finalmente cumplió su promesa a Martín Menem y separó del bloque Unión por la Patria (UP) a tres de sus diputados nacionales. Con esta decisión, La Libertad Avanza (LLA) quedaría como primera minoría, con 94 miembros. El peronismo tendría 93, porque no pudo garantizar el ingreso del puntano Jorge Fernández , quien nunca respondió.

En UP evaluaban buscar aliados para llegar a una mayoría, pero después de una reunión de bloque descartaron esa posibilidad. Sólo podían llamar a la izquierda. La primera minoría es clave para definir el reparto de lugares en las comisiones, que se votará en la sesión preparatoria de este miércoles. Es la primera vez desde 1987 que ese privilegio no lo tiene el Partido Justicialista.

Como anticipó LetraP , dejaron UP Fernando Monguillot , Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega , quien presentó la nota de armado de un nuevo bloque , que se llamará Elijo Catamarca y aún no está definido si se sumará al interbloque de los gobernadores, que lidera el mandatario Gustavo Sáenz . Permanece en el peronismo la catamarqueña Claudia Palladino.

En La Libertad Avanza festejaron el triunfo, pero, por si acaso, iniciaron gestiones para sumar aliados. Llamaron al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , para pedirle dos incorporaciones: Franco Morchio (Encuentro Federal) Alicia Fregonese (PRO). También podrían pedir ayuda a algunos aliados provinciales.

Como explicó Letra P , el trío de Catamarca tenía un pie afuera desde la semana pasada, por decisión de Jalil, quien de esta manera confirma su condición de aliado del Gobierno. Tiene un interés próximo: el control total de la estatal Yacimientos de Agua de Dionisio , donde participa la Nación. Será una negociación que profundizará los próximos días, ya con el gesto de haberle regalado la primera minoría de Diputados al Gobierno.

En el Senado, Jalil controla el voto de Guillermo Andrada, quien integra el bloque Convicción Federal, que por ahora se sostiene en UP pero podría apartarse. En la cámara alta la definición de los bloques llegará en febrero. Jalil había dejado trascender que rompería el peronismo, donde aún tenían esperanzas de sostenerlo, por las consecuencias que esta decisión le traería en su provincia. Lucía Corpacci prometió romper la Legislatura local si Jalil ayudaba a Milei.

La pelea por la tercera fuerza

En Diputados la sesión preparatoria es este miércoles y la rosca es minuto a minuto. La tercera fuerza tendrá una vicepresidencia. Se disputan ese lugar los dos frentes impulsados por gobernadores: Provincias Unidas y el de Sáenz, que se llamaría País Federal.

Para superarlos, la UCR y el PRO podrían volver a aliarse, al menos en los papeles. Superarían los 20 miembros. Con ese dato, Miguel Pichetto reconsiderará su ingreso a Provincias Unidas, aunque en formato de aliado. Es que los cargos se reparten con la formación inicial del recinto y se sostienen aún si los bloques se realinean.

#Congreso | Republicanismo tirapiedras: Pichetto arma su bloque con Massot y llama a Carrió | Por @mauricanta https://t.co/sZ2oazz8ap — LETRA P (@Letra_P) December 1, 2025

También se suman en la discusión los exlibertarios, que integran bloques como el MID y Coherencia. Suman seis votos, que están siendo tironeados por todas las fuerzas.

La otra pelea es por los lugares en las comisiones. El reglamento pide que, en lo posible, se distribuyan las vocalías de acuerdo con la proporción de cada bloque en el recinto. Quien sea la primera minoría pedirá tener mayor presencia en todas, que es la pelea que ganó UP. Mientras que el remanente será disputado por los bloques del medio, que se realinearán hasta último minuto.