Vaca Muerta: Camuzzi se sube al barco del GNL, PAE acuerda con alemanes e YPF acelera con Italia

Las piezas para acelerar la exportación de Vaca Muerta en formato de gas natural licuado (GNL) las mueven en simultáneo tres jugadores. La sorpresa más reciente llegó de Camuzzi con un proyecto híbrido de u$s 3900 millones. En tanto, Pan American Energy ( PAE ) e YPF avanzan con sus planes para llevar shale gas a Europa.

En sintonía con los planes vigentes de GNL , Camuzzi Gas Inversora, controlante de las distribuidoras de gas, puso sobre la mesa una propuesta para exportar en verano e importar en invierno. La empresa de Alejandro Macfarlane , Jorge Brito y el grupo italiano encabezado por Fabrizio Garilli tiene conversaciones con potenciales clientes, aunque todavía no anunciaron compradores, dijeron fuentes de la industria a Letra P .

El proyecto de Camuzzi es innovador porque propone utilizar la infraestructura que queda ociosa durante el verano, el periodo de menor demanda en Argentina y que obliga a reducir la producción en Vaca Muerta y otras cuencas hidrocarburíferas, e importar con una planta regasificadora, todo desde el Puerto La Plata, en Ensenada. Sería el primer proyecto de GNL que se materializaría en la provincia de Buenos Aires, luego de que YPF mudara su iniciativa a Río Negro.

La metodología dual fortalecería el plan de la industria para mantener una producción gasífera constante, y permitiría a los productores aumentar la disponibilidad de gas, dado que existen reservas suficientes para abastecer el mercado interno -aunque aún falta infraestructura- y exportar hacia el Hemisferio Norte.

La cifra de u$s 3900 millones, un capital del que se hará cargo inicialmente Camuzzi, está pensada para distribuirse en los próximos 20 años. Las exportaciones estimadas rondarán los 2,4 millones de toneladas de GNL por año (unos nueve millones de m3/día de gas natural) con un buque de licuefacción, similares a los que traerán PAE o YPF. Hay conversaciones con los productores de Vaca Muerta para que se conviertan en proveedores.

La primera etapa de inversión es de u$s 350 millones para infraestructura necesaria, en la que se destaca el sistema de transporte para movilizar el gas entregado a Buchanan, hasta la localidad bonaerense de Ensenada, y un gasoducto subacuático de diez kilómetros de extensión; y una plataforma offshore para el amarre del buque licuefactor.

"A lo largo de los 20 años de operación previstos, aportará más de u$s 14.500 millones en divisas provenientes de exportaciones, acompañando de esta forma el potencial del país y su rol estratégico en el abastecimiento energético mundial”, estimó Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora, en un mensaje adjunto al anuncio de inversión.

Southern Energy ya tiene cliente

Otro movimiento en el mundo del GNL argentino fue el acuerdo que firmaron Southern Energy (SESA) -el consorcio integrado por PAE, Golar, YPF, Pampa Energía, Harbour- y la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE). En este caso, SESA proveerá a SEFE de dos millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años.

SESA tiene dos buques en camino que tendrán posición en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. El primer barco lleva por nombre Hilli Episeyo, cuyo 80% de almacenamiento tendrá como destino Alemania y gozará de los beneficios del RIGI. El otro es el MK II que llegará al año siguiente.

Frederic Barnaud _ SEFE - Rodolfo Freyre _ SESA PAE Golar GNL Frederic Barnaud de la alemana SEFE y Rodolfo Freyre de SESA al firmar el acuerdo de provisión de GNL con gas de Vaca Muerta.

"El primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no sólo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa. Nos complace acompañar a Argentina en su camino para convertirse en un exportador mundial de GNL", afirma Frédéric Barnaud, directivo de SEFE, mediante un comunicado

La información la amplió Rodolfo Freyre, presidente de SESA y vicepresidente de gas en PAE, durante su exposición en el Energy Day de EconoJournal: "SEFE son los actuales offtakers, o sea, son los compradores del gas del Hilli que está en Camerún. Lo conocen al barco". Y añadió que este acuerdo jerarquiza a la Argentina como proveedor de GNL.

YPF mira a Italia

El tercer vector del nuevo mapa gasífero es YPF, que reconfiguró su estrategia tras la salida de Petronas y encaró una arquitectura de alianzas globales. La compañía firmó un acuerdo con la italiana ENI para avanzar en el proyecto Argentina LNG, que prevé dos unidades flotantes de licuefacción capaces de procesar hasta 12 millones de toneladas por año.

Horacio Marín Abu Dabi

A esa sociedad se sumó la empresa energética de Abu Dhabi a través del fondo ADNOC/XRG, que rubricó un framework agreement con YPF y ENI en la cumbre Adipec. Con ese respaldo financiero y tecnológico, la petrolera estatal apunta a tomar una decisión de inversión en 2026 y poner en marcha las obras en 2027. El buque contratado para operar en Río Negro llegaría en 2029.

Vaca Muerta para exportar

Si bien el GNL argentino en sus primeros borradores incluía una planta de licuefacción en tierra, en la que YPF y su entonces socia Petronas invertirían en Bahía Blanca, el gobierno de Javier Milei y la nueva gestión de la empresa controlada por el Estado, en la figura de Horacio Marín, cambió los planes.

La retirada de Petronas modificó aquel croquis, se contrató un buque que llegará en 2029 a Río Negro y se llegó a un acuerdo de provisión con la italiana ENI.

Los tres caminos del GNL -Camuzzi, SESA e YPF- no se consideran una competencia sino el inicio de una nueva arquitectura de la industria hidrocarburífera que busca estabilizar la producción, diversificar el acceso a mercados y proyectar a Vaca Muerta como un exportador permanente. Europa sería el primero de los destinos.