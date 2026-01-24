La purga del Gobierno no para: se esperan la salida de Mariano Cúneo Libarona y otras renuncias

Por ineficiencias en la gestión, disputas internas o, incluso, denuncias de pagos irregulares por parte del Estado, el Gobierno desplazó en lo que va de 2026 a ocho funcionarios de áreas claves como la Secretaría de Transporte , la Unidad de Información Financiera , y distintas empresas públicas. Este conjunto reavivó la idea de actualizar parte del gabinete, incluido el Ministerio de Justicia que todavía comanda Mariano Cúneo Libarona , a quien en la cúpula libertaria ya le puso una posible fechas de salida.

Este jueves, cuando Javier Milei todavía se encontraba en Davos, en Suiza, se oficializó la salida del Interventor del Ente Nacional Regulador del Gas ( ENERGAS), Carlos Casares . La decisión es parte de la fusión del área que coordinaba y el ENRE bajo un nuevo organismo el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), aunque, también, se explica por su vínculo con el exsecretario de Energía Eduardo Chirillo , que fue desplazado por sus diferencias con Toto Caputo .

Después de eso, el ministro de Economía ordenó, también, una purga en Transporte , después de que La Nación revelara denuncias de corrupción por el reparto de subsidios a empresas de transporte privado. El funcionario desplazado también era señalado por su falta de reacción ante el pésimo desempeño operativo de la low cost Flybondi , que afectó a más de 25.000 pasajeros. En su lugar, el Gobierno puso al arquitecto Fernado Herman .

Con Pierrini se fueron también los responsables de Trenes Argentinos , Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore , quienes igual seguirían en la administración libertaria. Además, se conoció también la renuncia del jefe operativo de la Aduana de Ezeiza, Gustavo Mariezcurrena , quien apenas duró dos semanas en el cargo. El funcionario acusó motivos de salud, sin embargo, tanto Trenes Argentinos, como la Aduana, que está bajo la estructura de ARCA, son áreas de influencia del asesor presidencial, lo que generó todo tipo de suspicacias sobre su funcionamiento.

No fueron los únicos despachos vaciados por orden del estratega. De hecho, tras numerosos días de ruidos internos, y reproches en su contra por trabar la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal , promovida por el Ministerio de Economía, también fue echado Paul Starc de la dirección de la Unidad de Información Financiera (UIF). Tras estos cambios, se esperan más salidas en el Ministerio de Justicia, en Seguridad y la SIDE.

multimedia.grande.90f06994ed3bcf7f.MTcwMjM4NjYxODIzMTIxMTUwNl9ncmFuZGUuanBn Toto Caputo y Mariano Cúneo Libarona, en la entrada de la sede de Gobierno.

El Gobierno retiene un poco más a Mariano Cúneo Libarona

El titular del palacio de Justicia había adelantado el 23 de octubre del año pasado que dejaría su cargo después de las elecciones nacionales que se celebrarían ese mismo domingo, de acuerdo a un diálogo que le concedió a Infobae. Sin embargo, minutos después de haber emitido su voto aquella tarde, Cúneo Libarona se desdijo: "Ya veremos, trabajar para Javier Milei es un orgullo", aseguró en una ronda de prensa en la puerta de la escuela.

En su momento, había trascendido en los pasillos de Balcarce 50 que Karina Milei había frenado su salida para que Santiago Caputo no se quedara con el control total del área que, en rigor, siempre manejó en las sombras Sebastián Amerio, amigo personal del asesor que ocupa el cargo de secretario de Justicia. Cierto o no - en el Salón Martín Fierro donde trabaja el estratega presidencial siempre lo desmintieron -, Cúneo Libarona siguió como si nada en sus funciones, pese a que en privado repetía que estaba cansado, que quería tomarse tiempo para la familia y que su intención era abandonar la función pública cuanto antes.

"Se va a ir cuando lo decidamos. Esto es un Gobierno y no un grupo de autónomos sueltos que hacen lo que quieren", repiten, de manera categórica, en las más altas esferas del poder libertario. La frase esconde todavía el enojo por aquella declaración en la que el ministro anticipó, según dicen de manera inconsulta, su salida de la cartera de Justicia, aunque, también, la falta de un reemplazo que pueda cumplir bien sus funciones y que no detone la tensa calma interna entre la secretaria General y el asesor.

El regreso del ministro de Justicia y la búsqueda de un reemplazo a mediados de año

Como la cúpula de La Libertad Avanza no le aceptó la renuncia, el reconocido abogado pidió una licencia entre el 30 de diciembre y el 2 de febrero para poder irse a descansar y pasear por algunas ciudades de Alemania, como Berlín, Munich y Hamburgo. El pedido abrió, nuevamente, el rumor de que regresaría al país una vez que termine su licencia sólo para formalizar su renuncia, aunque en el Gobierno dicen que necesitan un poco más de tiempo hasta tanto encuentren un perfil acorde que lo reemplace.

El cambio natural sería el ascenso de Amerio, pero al igual que su amigo Caputo, el funcionario no quiere levantar el perfil. En la práctica ya maneja todos los resortes del Ministerio de Justicia, el contacto con Comodoro Py, y los accesos a los principales despachos de Balcarce 50, por lo que también se descarta su nombre para completar la Corte Suprema de Justicia o la Procuración General.

720-3 Manuel Vidal, operador político de Santiago Caputo.

Con Amerio también fuera de los grandes reflectores del poder, en el ecosistema digital libertario se menciona otro nombre de extraconfianza de Caputo con posibilidades de acceder a un cargo en cuanto pueda: Manuel Vidal, quien se presenta a las numerosas reuniones que tiene en nombre del estratega, como uno de sus principales operadores políticos. El lugar lo comparte con Francisco Caputo, que coordina Fundación Faro, el think tank libertario que se encarga, además de la formación de cuadros de recaudar fondos millonarios de empresas privadas para las campañas del oficialismo; Nahuel Sotelo, el legislador provincial que irrumpe en la rosca política del Congreso, muy a pesar de los Menem; y el propio Amerio.

Como sea, sin el secretario de Justicia como candidato para reemplazar a Amerio, la Casa Rosada sabe que tiene que acelerar la búsqueda de un nuevo ministro. En el oficialismo se menciona que los cambios deberían concretarse antes de mitad de año, pero antes de eso hay funcionarios que esperan que Cúneo Libarona "arregle los quilombos que armó". La lista es extensa, pero se destacan variables críticas: en gestión, fracasos en la implementación del sistema acusatorio y problemas para ajustar el Registro Automotor, con dificultades con los patentamientos mediante; y, en política, ruidos por su polémica reunión, y filtración de audio, con Tim Ballard y otras tensiones por causas que impulsa su estudio jurídico.

Los cambios programados por la pretemporada electoral

Partidas menos ruidosas, o por lo menos acordadas de antemano, se darán también en el Ministerio de Seguridad y en la SIDE. Pese a haber renunciado a la primera de estas carteras para asumir una banca en el Senado, Patricia Bullrich acordó con la hermana del Presidente nombrar a dos personas de su mesa chica en áreas de su interés: se espera que Pablo Walter sea designado en el Registro Nacional de Armas (RENAR), pero recién cuando Juan Pablo Allan deje ese puesto para asumir como concejal de La Plata; y que Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y senador en licencia doble, se quede al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones.

Con el RENAR, la dama de hierro libertaria se garantiza la continuidad del control a través de un hombre de su confianza como Walter, y con el pase de Allan al Concejo Deliberante platense se asegura un candidato a intendente fuerte en este distrito para el 2027. Algo similar pasa con Valenzuela, que salta al Ejecutivo nacional para comenzar con su carrera hacia la gobernación bonaerense, que disputan pesos pesados como el ministro Diego Santilli y el armador Sebastián Pareja.

WhatsApp-Image-2024-03-25-at-14.47.32 Patricia Bullrich y Diego Valenzuela.

De todos modos, en la sede administrativa del Gobierno no cayó del todo bien que la ministra haya creado una agenda a la medida de Valenzuela, a tal punto que el jefe comunal en uso de licencia tuvo ciertas tensiones con Alejandra Monteoliva por esta razón. "Quiere achicar la diferencia con el Colorado y está perfecto, pero hay otras formas", analizan en el oficialismo.

La Casa, como se suele llamar a la sede de los espías, también sufrirá cambios este año. Es que se espera que Diego Kravetz, el número dos de Cristian Auguadra, abandone su cargo y el bajo perfil al que se ve obligado por sus responsabilidades para iniciar su campaña como candidato a intendente de Lanús. Para eso tiene el respaldo de su viejo jefe político, el exjefe comunal Néstor Grindetti, quien todavía mantiene altos índices de aprobación en el distrito, y de algunos sectores de la Casa Rosada.

En la cúpula violeta saben que Kravetz es una figura natural en Lanús para competir el próximo año, no sólo por su histórica narrativa de mano dura, sino también, porque supo distanciarse a tiempo de Caputo para mostrarse más cercano a Karina. Aún así, el Señor 8 no tiene una silla estable en la mesa política de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, pese al buen vínculo entre ambos.