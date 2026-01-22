Javier Milei enfría la vuelta a los mercados y reabre el debate por la deuda

En su paso por Davos , Javier Milei buscó enviar una señal a los mercados al asegurar que Argentina no tiene apuro por volver a emitir deuda bajo ley internacional. Apoyado en el equilibrio fiscal, el Presidente planteó que el objetivo será refinanciar vencimientos, aunque analistas advierten que el elevado riesgo país sigue condicionando cualquier estrategia de financiamiento externo.

La definición del mandatario abrió el debate entre economistas, que señalan que los próximos vencimientos en dólares, las limitaciones de las reservas internacionales y un riesgo país aún elevado son factores que tensionan las cuentas del Gobierno.

En una entrevista con Bloomberg News durante el Foro Económico Mundial de Davos, Milei sostuvo que Argentina no necesita emitir nueva deuda externa para financiarse.

"La verdad es que lo único que nosotros deberíamos necesitar en principio sería solamente rolear (refinanciar los vencimientos), como marco general. Porque Argentina tiene déficit cero. De hecho, el monto que tiene que ver con los intereses, Argentina lo paga con superávit", explicó ante John Micklethwait , editor en jefe de la agencia de noticias.

"Por otra parte, a partir de la Ley de Inocencia Fiscal , nosotros estamos esperando potenciar y dar crecimiento al mercado de capitales doméstico. Consecuentemente, la necesidad que vamos a tener de recurrir a fondos en los mercados externos cada vez va a ser menor", evaluó Milei.

Javier Milei, el riesgo país y los "fundamentals"

El Presidente se mostró molesto al advertir que, “dados los fundamentals que tiene la Argentina, pagar una sobretasa, con un riesgo país de 550 puntos básicos, no está claramente alineado con nuestros indicadores macroeconómicos”.

Milei sostuvo que la baja relación deuda/PBI, explicada en gran parte porque la mayor porción de la deuda está en manos del sector público, junto con el equilibrio fiscal, reduce la necesidad de acudir al financiamiento externo.

“La verdad es que cada vez vamos a necesitar muchísimo menos acceder a los mercados de capitales”, concluyó.

Necesidades financieras y el frente de los dólares

Ante las declaraciones del primer mandatario, las consultoras ponen el foco en la dinámica de las reservas del Banco Central y las obligaciones en moneda extranjera.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtió que el Tesoro necesita dólares para afrontar compromisos de corto plazo y que, en paralelo, continúa reduciendo sus depósitos en pesos en el Banco Central, que al 19 de enero se ubicaban en $2,32 billones, el nivel más bajo desde mayo de 2024. Ese proceso, según el informe, erosiona una fuente clave de liquidez del sistema financiero.

image

En esa línea, el economista Federico Machado señaló a Letra P que los vencimientos en dólares hacen “inevitable” la discusión sobre el regreso a los mercados. "En los próximos seis meses se concentran pagos por u$s 10.700 millones —incluyendo Bopreal— y otros u$s 5400 millones hasta fin de año", detalló.

Para Machado, sin acceso al financiamiento externo, las reservas que logre acumular el BCRA podrían terminar neutralizadas por esos pagos, complicando el panorama hacia 2027.

Max Capital remarcó, por su parte, que "este año ya existen vencimientos de capital que podrían requerir refinanciamiento".

Una elección obligada

Analistas ponen en duda que la ausencia de emisiones externas responda únicamente a una elección estratégica. El economista Cristian Buteler afirmó a este medio que Argentina no volvió al mercado “no porque no quiso, sino porque no pudo”. Recordó que "en diciembre el Gobierno intentó una colocación, con tasas elevadas y una demanda limitada, que permitió captar apenas u$s 900 millones".

Buteler también mencionó que tanto el ministro de Economía, Toto Caputo, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, "habían anticipado ante fondos internacionales la intención de refinanciar vencimientos accediendo al mercado, algo que finalmente no ocurrió".

image

En la misma línea, la economista Florencia Florentín, de Epyca Consultores, sostuvo que el discurso oficial busca no mostrar urgencia, aunque "eso no implica que el financiamiento no sea necesario". Según planteó ante la consulta de Letra P, "una estrategia de deuda de más largo plazo sería más consistente, pero el principal obstáculo sigue siendo la dificultad para reducir el riesgo país".

Señales de mejora y escenarios a futuro

El Comité de Inversiones de Criteria destacó el escenario que implica "la continuidad del proceso desinflacionario y el inicio del esquema de acumulación de reservas del BCRA, que ya sumó compras por u$s 709 millones" en las primeras ruedas del año.

"De consolidarse, estos factores podrían mejorar la percepción sobre la deuda soberana y comprimir spreads, aunque con impacto en la liquidez y las tasas en pesos", advierte el informe.

En el plano internacional, Morgan Stanley proyectó un escenario en el que Argentina podría volver a emitir deuda por hasta u$s 6000 millones y anticipó una reapertura del mercado en el segundo trimestre de 2026. El banco de inversión vinculó esa posibilidad al orden fiscal, las reformas en marcha y un contexto de crecimiento e inversión que empezaría a cambiar las expectativas.