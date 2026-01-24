Alberto Weretilneck le dio su apoyo a la reforma laboral a Diego Santilli y selló un acuerdo con YPF

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , se manifestó este viernes a favor de la reforma laboral que impulsa el Gobierno durante una reunión que mantuvo en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli , en el marco de los encuentros que el funcionario nacional impulsa con mandatarios provinciales para avanzar con el paquete de reformas que debatirá el Congreso en sesiones extraordinarias.

Durante el encuentro, del que participó también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , hubo coincidencias en la necesidad de generar un nuevo esquema que genere la posibilidad de sumar al mercado laboral formal a aquellas personas que hoy se encuentran trabajando en la informalidad. “Se debe potenciar la generación de empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”, comunicaron los funcionarios luego de la reunión.

El mandatario de la Patagonia , que perdió la posibilidad de negociar recursos con votos desde que Juntos Somos Río Negro quedó sin representación en el Congreso tras los comicios legislativos de octubre, llevó a Buenos Aires la cuestión sobre el estado de las rutas nacionales y otros temas que viene discutiendo con el Gobierno desde hace meses.

Weretilneck y los ministros abordaron la situación de las rutas nacionales en territorio rionegrino, un reclamo que el gobernador viene sosteniendo desde hace tiempo y que ya le planteó a Santilli en noviembre . Previo a aquel encuentro, el mandatario había hecho público su malestar ante la decisión del gobierno libertario de apelar el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la ruta nacional 151.

Como contó Letra P , las rutas más complicadas son la 22, 23, 40 y 151, algunas de las cuales son centrales para el transporte en Vaca Muerta . El intenso tráfico de camiones por la 22 y la 151 genera un deterioro permanente y condiciones de riesgo, sobre todo en esta última, que comunica a Río Negro con La Pampa , Mendoza y Neuquén .

Ruta 151 Una postal de la ruta nacional 151 difundida por el gobierno de Río Negro.

También se abordó el funcionamiento del servicio ferroviario, un tema considerado estratégico para mejorar la conectividad regional. La provincia viene reclamando acciones para el traspaso de los terrenos vinculados a las vías férreas que impiden el avance del Tren del Valle, la formación que atraviesa la región más poblada de Río Negro y sería una alternativa importante en el transporte de pasajeros.

Los apoyos que suma Diego Santilli

Según la comunicación oficial, el gobernador y los ministros analizaron el proyecto de modificación de la ley de glaciares, iniciativa que establecía el dominio provincial de esos recursos naturales. Para el mandatario patagónico, este punto es clave para fortalecer el federalismo y la autonomía de las provincias.

La reunión con Weretilneck le sirvió a Santilli para ampliar la nómina de gobernadores que respaldan la reforma laboral que propone La Libertad Avanza en el Congreso. En lo que va del año, además del rionegrino, el titular de Interior sumó el apoyo, aunque con matices según el caso, de Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Acuerdo con YPF para exportar hidrocarburos

Más temprano, el gobernador firmó con el presidente de YPF, Horacio Marín, un acuerdo que establece las condiciones para el desarrollo del Proyecto Argentina LNG, una de las "iniciativas energéticas" más relevantes del país, con implicancias en la generación de empleo y la promoción de inversiones de largo plazo en toda la cadena de valor del GNL, según se informó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/2014875637966614756&partner=&hide_thread=false DÍA HISTÓRICO: RÍO NEGRO SE CONVIERTE EN PROVINCIA CLAVE PARA LA EXPORTACIÓN DE GAS Y PETRÓLEO pic.twitter.com/oJ2z98nfYP — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) January 24, 2026

La iniciativa consolida a la provincia como nodo logístico, industrial y exportador, con impacto directo en inversión, empleo e infraestructura. El plan contempla la producción, tratamiento, licuefacción y exportación de gas natural, con una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales y posibilidades de expansión futura.

"No son promesas, son realidades", expresó Weretilneck tras la firma, y sostuvo que la Argentina cuenta con “la posibilidad concreta de ubicarse entre los diez principales exportadores de gas natural licuado del mundo”, con Río Negro como punto de salida al exterior.

Las estimaciones oficiales indican que el conjunto de obras, incluido el poliducto, demandará alrededor de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, con la planta en funcionamiento operarán inicialmente dos buques de forma permanente durante 30 años, con impacto económico regional sostenido.