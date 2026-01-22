VALAR MORGHULIS

El Gobierno desplazó al director de la UIF que respondía a Santiago Caputo: el asesor puso al reemplazante

Paul Starc era cuestionado por trabar la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, promovida por el ministro Toto Caputo. Lo reemplazará un ex-Socma.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
El Gobierno desplazó a Paul Starc.

La noticia fue confirmada en un comunicado del Ministerio de Justicia, que comanda Mariano Cúneo Libarona. Las razones que dejaron trascender en el ecosistema libertario se deben a que el ahora exfuncionario demoró la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, que la propia Casa Rosada impulsó a fines del año pasado para engrosar la reserva de dólares.

De hecho, el proyecto fue promulgado el 2 de enero pasado, sin embargo, su reglamentación corría a destiempo. Es que la implementación total estaba a cargo de ARCA y la UIF, ambas áreas en las que el estratega libertario tiene influencia directa. Con esta medida, el Ejecutivo pensaba incentivar a los ahorristas a "sacar los dólares debajo del colchón".

El argumento oficial de la salida de Starc es que fue "por razones personales". En parte de la cúpula de La Libertad Avanza desmienten que su renuncia que deba a algún tipo de tensión interna con su desempeño en el área. Según indicaron las mismas fuentes, Starc pidió irse en diciembre pasado, pero le mesa política violeta no le encontraba un "reemplazo acorde".

En esta línea, en la Casa Rosada adelantaron a Letra P que está previsto que el extitular de la UIF desembarque en otra área de gestión en las próximas semanas. Se espera, incluso, que sea dentro de la órbita del Ministerio de Economía.

La salida de Starc del Ejecutivo se produce a tan sólo una semana de su viaje oficial a Washington, en Estados Unidos. Había viajado a ese país con la intención de reunirse con distintas autoridades norteamericanas para profundizar en la investigación sobre presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tiene como principal dirigente en la mira oficial a su titular, Claudio Tapia. Si bien todavía la causa se encuentra en pleno desarrollo, el Gobierno buscaba intercambiar información sobre posibles operaciones financieras.

El Gobierno designó a un exempleado de Socma en la UIF

Starc fue reemplazado en el cargo por Ernesto Gaspari, quien se desempeñó en el pasado, entre otras funciones públicas, como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto durante la administración de Mauricio Macri. De hecho, de acuerdo a su extenso currículum, Gaspari trabajó, también, en el Grupo Socma entre 1992 y 2000, que le pertenece a la familia del expresidente de Cambiemos. En esa firma fue el director de Finanzas y Control de Gestión.

De acuerdo a la información que circula en los pasillos de Balcarce 50, Gaspari es un hombre de confianza del director de la SIDE Cristian Auguadra, a quien conocía de sus años en Socma, y también sería parte del esquema político del asesor Caputo.

El flamante titular de la UIF es licenciado en Administración, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También, Gaspari tiene un título de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma casa de altos estudios.

De acuerdo a información oficial, con la nueva designación el Gobierno buscará "consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades" de la administración de Javier Milei.

En el mismo comunicado, explicaron que Gaspari es un "profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”.

