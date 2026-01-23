Luis Barrionuevo juntó 500 gremialistas contra la reforma laboral, pero bancó la estrategia dialoguista de la CGT

El tradicional encuentro de verano del secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos (UTHGRA) se realizó en el Hotel Presidente Perón. Los paneles centrales abordaron la reforma laboral y la situación económica del país, este último a cargo del economista Martín Redrado. Entre los presentes estuvieron Carlos Acuña (Estaciones de servicio), Julio Piumato (Judiciales), Omar Maturano ( La Fraternidad ), Maia Volcovinsky (secretaria de Derechos Humanos de la CGT) y Sebastián Maturano (secretario de Juventud de la CGT).

Del encuentro participó Carlos Bianco , ministro de Gobierno bonaerense, en otra señal de la articulación política entre la CGT y la administración de Axel Kicillof de cara a 2027.

El encuentro cerró con la firma de un documento titulado "Defender el trabajo hoy para tener un futuro mañana", donde los dirigentes manifestaron "rechazo absoluto a toda reforma laboral de carácter regresivo". El texto advierte que "el trabajo ha dejado de garantizar previsibilidad, estabilidad y proyección de futuro", y sostiene que la iniciativa oficial "avanza sobre derechos laborales fundamentales, debilita la negociación colectiva y restringe la organización sindical". Además, ratificaron su "respaldo a las acciones, decisiones y medidas que se impulsen desde la CGT".

#ReformaLaboral EL MODELO MILEI



Como los gremios, entidades del sector privado no quieren que se desarticule la negociación colectiva



Razones de una sincronía de aparente incongruencia



https://t.co/PSnYdlCsxl

— LETRA P (@Letra_P) January 21, 2026



En el encuentro, Barrionuevo ratificó su postura de respaldo a la línea de negociación que está llevando adelante la conducción de la CGT, que en los últimos días se reunió con cámaras empresarias para consensuar puntos comunes sobre el proyecto, y con senadores de Fuerza Patria.

"Si los gobernadores no cobran 'al contado', no creo que los senadores vayan a votarle las leyes al Gobierno", dijo Barrionuevo en declaraciones periodísticas este viernes, en referencia a la ronda de negociaciones que viene realizando el ministro del Interior, Diego Santilli, con mandatarios provinciales. El histórico dirigente sostuvo que "la experiencia nos dice que hay que esperar, no tenemos por qué apurarnos" y afirmó que la CGT "accionará si es que esta reforma perjudica y se intenta sacarla".

La CGT y el paro

El mismo viernes, Cristian Jerónimo, co-secretario general de la central obrera, endureció el discurso. "No descartamos nada: movilización, paro, nada", advirtió. Además, desmintió versiones oficiales sobre negociaciones: "Lo que dice Santilli, que la CGT tiene un acuerdo con el Gobierno sobre el proyecto de ley, es una falacia, una mentira". Por su parte, Jorge Sola apuntó que "si la reforma laboral llega sin cambios al Congreso, habrá protestas hasta el paro general".





GOBIERNO Santilli recibe este viernes a Weretilneck en la Casa Rosada

El ministro del Interior continúa con su ronda de reuniones con los gobernares: ya estuvo esta semana con Sáenz, Figueroa y Frigerio buscando votos para la reforma laboral



— LETRA P (@Letra_P) January 23, 2026



El dirigente del Sindicato del Vidrio confirmó reuniones con senadores de distintos bloques y anticipó que "seguramente vamos a marcar presencia acompañando a todos los legisladores que voten en contra de este proyecto".

Presión de gremios combativos

En paralelo, el sector más duro del sindicalismo acelera una ofensiva coordinada. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se reunió con Abel Furlán, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), para planificar una huelga el día del debate legislativo. "No deberíamos esperar hasta el momento que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza, ya que podría ser demasiado tarde", señaló Aguiar. El líder de ATE también coordinó con Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, para articular una huelga conjunta con movilización en provincias donde los gobernadores avalen el proyecto.





La crítica del sector duro apunta directamente a los mandatarios provinciales. "Los gobernadores que se están juntando con el Ejecutivo nacional para discutir esta reforma nos están utilizando al movimiento obrero. Pretenden ocupar el lugar de las representaciones sindicales", cuestionó Aguiar. Furlán, que convocó a una nueva reunión en la sede de la UOM para el próximo miércoles 28 de enero, también expresó su preocupación por que los gobernadores "estén teniendo la centralidad de la discusión" de un proyecto que "les compete discutir" a los sindicatos.

La estrategia de CGT

La estrategia de la conducción oficial de la CGT, por ahora, es de negociación. El triunvirato mantiene reuniones en la comisión técnica que funciona en el Senado desde el 16 de enero y esta semana se reunió con legisladores de Unión por la Patria. Además, Jorge Sola y Jerónimo mantienen contactos con gobernadores.

Aunque los triunviros ratificaron que si el proyecto llega sin cambios al Senado la CGT irá al paro, por ahora en la central obrera no hay certezas sobre un plan de lucha para enfrentar al gobierno.